Подразделение SIGNUM за сутки уничтожило 20 российских беспилотников. ВИДЕО
Подразделение аэроразведки и противодействия БПЛА SIGNUM продолжает эффективно уничтожать "воздушные глаза" российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, за последние сутки бойцы подразделения сбили 20 беспилотников противника, которые пытались вести разведку над позициями Сил обороны.
Улов подразделения SIGNUM
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Орлан - 7 единиц;
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ZALA - 4 единицы;
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КВО ("Князь Вещий Олег") - 4 единицы;
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Supercam - 4 единицы;
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"Молния-2" - 1 единица.
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