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Подразделение SIGNUM за сутки уничтожило 20 российских беспилотников. ВИДЕО

Подразделение аэроразведки и противодействия БПЛА SIGNUM продолжает эффективно уничтожать "воздушные глаза" российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, за последние сутки бойцы подразделения сбили 20 беспилотников противника, которые пытались вести разведку над позициями Сил обороны.

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Улов подразделения SIGNUM

  • Орлан - 7 единиц;

  • ZALA - 4 единицы;

  • КВО ("Князь Вещий Олег") - 4 единицы;

  • Supercam - 4 единицы;

  • "Молния-2" - 1 единица.

Смотрите кадры работы SIGNUM по российским беспилотникам.

Автор: 

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