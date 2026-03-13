РФ атаковала баллистикой и 126 БПЛА: ПВО обезвредила 117 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 марта войска РФ выпустили по Украине баллистику и 126 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, был зафиксирован пуск баллистической ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 126 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и фн.из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ. Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Атака продолжается, несколько вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

