Днепропетровская область под обстрелами: РФ нанесла удары по Никополю, Каменскому и Синельниковскому району. ФОТОрепортаж
Оккупанты применили артиллерию, дроны, авиабомбы и ракеты по громадам Днепропетровской области. Ранены двое гражданских.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
Синельниковский район
Вчера вечером оккупанты нанесли удар КАБами по Покровской громаде.
Возникло несколько пожаров. Уничтожены 2 частных дома, гараж и хозяйственная постройка. Еще 4 дома повреждены.
Криворожский район
Враг снова нанес удар БПЛА по Грушевской громаде.
Никопольский район
Под ударами дронов, РСЗО и артиллерии оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская сельские громады.
Пострадал 51-летний мужчина.
"Обстрелы в городе продолжались вчера вечером, ночью и сегодня утром. Применялись дроны-камикадзе и трижды ствольная артиллерия. Обошлось без раненых и погибших.
Повреждены 3 многоквартирных жилых дома, дом культуры, автомобиль. Информация уточняется", - сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.
Днепровский район
Враг нанес ракетный удар. Обошлось без пострадавших.
Каменский район
Пострадала женщина 59 лет. В результате атаки БПЛА в Каменском произошел пожар, повреждено предприятие, 2 частных дома, автомобиль и линия электропередачи.
"21 БПЛА врага сбили защитники неба из ПвК "Восток" в разных районах области в течение этой ночи", - отметил Ганжа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль