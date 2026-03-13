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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Днепропетровская область под обстрелами: РФ нанесла удары по Никополю, Каменскому и Синельниковскому району. ФОТОрепортаж

Оккупанты применили артиллерию, дроны, авиабомбы и ракеты по громадам Днепропетровской области. Ранены двое гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

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Синельниковский район

Вчера вечером оккупанты нанесли удар КАБами по Покровской громаде.

Возникло несколько пожаров. Уничтожены 2 частных дома, гараж и хозяйственная постройка. Еще 4 дома повреждены.

Криворожский район

Враг снова нанес удар БПЛА по Грушевской громаде.

Никопольский район

Под ударами дронов, РСЗО и артиллерии оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская сельские громады.

Пострадал 51-летний мужчина.

"Обстрелы в городе продолжались вчера вечером, ночью и сегодня утром. Применялись дроны-камикадзе и трижды ствольная артиллерия. Обошлось без раненых и погибших.

Повреждены 3 многоквартирных жилых дома, дом культуры, автомобиль. Информация уточняется", - сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

Днепровский район

Враг нанес ракетный удар. Обошлось без пострадавших.

Каменский район

Пострадала женщина 59 лет. В результате атаки БПЛА в Каменском произошел пожар, повреждено предприятие, 2 частных дома, автомобиль и линия электропередачи.

"21 БПЛА врага сбили защитники неба из ПвК "Восток" в разных районах области в течение этой ночи", - отметил Ганжа.

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Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина

Автор: 

обстрел (33224) Никополь (1404) Днепропетровская область (5324) Криворожский район (385) Никопольский район (801) Каменское (19)
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3,14ідари,прокляті.
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13.03.2026 08:02 Ответить
Було гучно, добре що все обійшлося без фатальних випадків!
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13.03.2026 08:04 Ответить
 
 