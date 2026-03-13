Дніпропетровщина під обстрілами: РФ вдарила по Нікополю, Кам’янському і Синельниківщині. ФОТОрепортаж
Окупанти застосували артилерію, дрони, авіабомби та ракету по громадах Дніпропетровської області. Поранено двох цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Синельниківський район
Вчора ввечері окупанти вдарили КАБами по Покровській громаді.
Виникло кілька пожеж. Знищені 2 приватні будинки, гараж і господарська споруда. Ще 4 оселі понівечені.
Криворізький район
Ворог знову вдарив БпЛА по Грушівській громаді.
Нікопольський район
Під ударами дронів, РСЗВ та артилерії були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська сільська громади.
Постраждав 51-річний чоловік.
"Обстріли у місті тривали вчора ввечері, вночі й сьогодні вранці. Застосовано було дрони-камікадзе та тричі ствольну артилерію. Минулось без поранених та загиблих.
Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки, будинок культури, авто. Інформація уточнюється", - повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
Дніпровський район
Ворог завдав ракетний удар. Обійшлося без постраждалих.
Кам'янський район
Постраждала жінка 59 років. Внаслідок атаки БпЛА у Камʼянському сталася пожежа, пошкоджене підприємство, 2 приватні оселі, авто та лінія електропередачі.
"21 БпЛА ворога збили оборонці неба з ПвК "Схід" у різних районах області упродовж цієї ночі", - зазначив Ганжа.
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