Дніпропетровщина під обстрілами: РФ вдарила по Нікополю, Кам’янському і Синельниківщині. ФОТОрепортаж

Окупанти застосували артилерію, дрони, авіабомби та ракету по громадах Дніпропетровської області. Поранено двох цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Синельниківський район

Вчора ввечері окупанти вдарили КАБами по Покровській громаді.

Виникло кілька пожеж. Знищені 2 приватні будинки, гараж і господарська споруда. Ще 4 оселі понівечені.

Криворізький район

Ворог знову вдарив БпЛА по Грушівській громаді.

Нікопольський район

Під ударами дронів, РСЗВ та артилерії були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська сільська громади.

Постраждав 51-річний чоловік.

"Обстріли у місті тривали вчора ввечері, вночі й сьогодні вранці. Застосовано було дрони-камікадзе та тричі ствольну артилерію. Минулось без поранених та загиблих.

Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки, будинок культури, авто. Інформація уточнюється", - повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Дніпровський район

Ворог завдав ракетний удар. Обійшлося без постраждалих.

Кам'янський район

Постраждала жінка 59 років. Внаслідок атаки БпЛА у Камʼянському сталася пожежа, пошкоджене підприємство, 2 приватні оселі, авто та лінія електропередачі.

"21 БпЛА ворога збили оборонці неба з ПвК "Схід" у різних районах області упродовж цієї ночі", - зазначив Ганжа.

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