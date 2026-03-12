Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: четверо поранених, один з них - у важкому стані
Упродовж дня 12 березня ворог понад 50 разів атакував Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та АЗС.
Унаслідок російських обстрілів поранені жінка 78 років та 18-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській та Межівській громадах. Виникли пожежі, які вже приборкали.
Постраждали чоловіки 58 та 60 років. Обидва в лікарні. Один з них у важкому стані.
Криворізький район
У Грушівській громаді на Криворіжжі через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура.
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Де ті перехоплювачі,де ті гелікоптери,хоч би хтось стрельнув,так і вибухнув десь по цілі.