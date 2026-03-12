УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17792 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
927 1

Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: четверо поранених, один з них - у важкому стані

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 12 березня ворог понад 50 разів атакував Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та АЗС.

Унаслідок російських обстрілів поранені жінка 78 років та 18-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно.

Також дивіться: РФ атакувала Нікопольщину та Синельниківщину: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській та Межівській громадах. Виникли пожежі, які вже приборкали.

Постраждали чоловіки 58 та 60 років. Обидва в лікарні. Один з них у важкому стані.

Читайте: За 10 км від Нікополя росіяни тренуються запускати дрони, атакуючи цивільних,- Клименко

Криворізький район

У Грушівській громаді на Криворіжжі через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура.

Автор: 

обстріл (34564) Нікополь (1567) Дніпропетровська область (5140) Криворізький район (405) Нікопольський район (803) Синельниківський район (564)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні серед біла дня летить на Дніпропетровщині шахед.
Де ті перехоплювачі,де ті гелікоптери,хоч би хтось стрельнув,так і вибухнув десь по цілі.
показати весь коментар
12.03.2026 20:12 Відповісти
 
 