Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: четверо поранених, один з них - у важкому стані

Упродовж дня 12 березня ворог понад 50 разів атакував Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та АЗС.

Унаслідок російських обстрілів поранені жінка 78 років та 18-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно.

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Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській та Межівській громадах. Виникли пожежі, які вже приборкали.

Постраждали чоловіки 58 та 60 років. Обидва в лікарні. Один з них у важкому стані.

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Криворізький район

У Грушівській громаді на Криворіжжі через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура.