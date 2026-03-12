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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ атакувала Нікопольщину та Синельниківщину: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали понад 10 ударів артилерією та безпілотниками по Нікопольському, Марганецькому та Миколаївському районах. Пошкоджено підприємства, багатоповерхівки та приватний будинок, двоє людей поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській громаді. Внаслідок удару БпЛА постраждали чоловік 65 років та 61-річна жінка.  Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Горіли приватний будинок і господарська споруда.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь і Марганецька громада. Окупанти продовжили бити дронами й артилерією.

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"Пошкоджено 2 багатоквартирні житлові будинки, 2 приватні підприємства, легковий автомобіль, телемайстерню. Інформація уточнюється", - повідомив міський голова Олександр Саюк.

Наслідки ворожих ударів

Дрони та артилерія РФ атакували два райони Дніпропетровщини
Дрони та артилерія РФ атакували два райони Дніпропетровщини
Дрони та артилерія РФ атакували два райони Дніпропетровщини
Дрони та артилерія РФ атакували два райони Дніпропетровщини

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 50 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула й одну поранено

Автор: 

обстріл (34564) Нікополь (1567) Дніпропетровська область (5140) Нікопольський район (803) Синельниківський район (564)
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Зеленський, з незламними менегерами з директоратів опу, уже потужно прибули на місце злочину московитів??? Щоб надати постраждалим Українцям, оті пункти незламності з ДСНС!?!?! Можливо і сам катлєта з ВРУ, привезе людям лимони…
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12.03.2026 09:01 Відповісти
 
 