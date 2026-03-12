РФ атаковала Никопольский и Синельниковский районы: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли более 10 ударов артиллерией и беспилотниками по Никопольскому, Марганецкому и Николаевскому районам. Повреждены предприятия, многоэтажки и частный дом, два человека ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Николаевской громаде. В результате удара БПЛА пострадали мужчина 65 лет и 61-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Горели частный дом и хозяйственная постройка.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Марганецкая громада. Оккупанты продолжили бить дронами и артиллерией.

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"Повреждены 2 многоквартирных жилых дома, 2 частных предприятия, легковой автомобиль, телемастерская. Информация уточняется", - сообщил городской голова Александр Саюк.

Последствия вражеских ударов









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