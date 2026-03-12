РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13356 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
686 1

РФ атаковала Никопольский и Синельниковский районы: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли более 10 ударов артиллерией и беспилотниками по Никопольскому, Марганецкому и Николаевскому районам. Повреждены предприятия, многоэтажки и частный дом, два человека ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Николаевской громаде. В результате удара БПЛА пострадали мужчина 65 лет и 61-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Горели частный дом и хозяйственная постройка.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Марганецкая громада. Оккупанты продолжили бить дронами и артиллерией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 10 км от Никополя россияне тренируются запускать дроны, атакуя гражданских, - Клименко

"Повреждены 2 многоквартирных жилых дома, 2 частных предприятия, легковой автомобиль, телемастерская. Информация уточняется", - сообщил городской голова Александр Саюк.

Последствия вражеских ударов

Дроны и артиллерия РФ атаковали два района Днепропетровской области
Дроны и артиллерия РФ атаковали два района Днепропетровской области
Дроны и артиллерия РФ атаковали два района Днепропетровской области
Дроны и артиллерия РФ атаковали два района Днепропетровской области

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 50 раз россияне нанесли удары по Днепропетровской области: один человек погиб и один ранен

Автор: 

обстрел (33210) Никополь (1404) Днепропетровская область (5321) Никопольский район (800) Синельниковский район (563)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський, з незламними менегерами з директоратів опу, уже потужно прибули на місце злочину московитів??? Щоб надати постраждалим Українцям, оті пункти незламності з ДСНС!?!?! Можливо і сам катлєта з ВРУ, привезе людям лимони…
показать весь комментарий
12.03.2026 09:01 Ответить
 
 