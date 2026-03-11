В 10 км от Никополя россияне тренируются запускать дроны, атакуя гражданских, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в 10 километрах от Никополя Днепропетровской области проходит базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) российских военных, где они запускают дроны, атакуя гражданских.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеская точка пуска БПЛА

"Постоянные обстрелы Никополя в Днепропетровской области. Там вообще меньше 10 км от точки старта БПЛА. Есть информация, что там россияне также тренируются на БЗВП запускать дроны. По мирному населению. Отдельно бьют БПЛА, отдельно - артиллерия", - рассказал министр.

Читайте также: Россияне почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибшая и 9 раненых

Обстрелы приграничья

Также министр рассказал, что крайне сложной является ситуация с обстрелами в Семеновке Черниговской области.

"Самый северный районный центр Украины. Россияне уничтожают все, что находится в зоне 20 километров. Пограничные населенные пункты почти все полностью разбиты. Все административные здания. Чтобы органы власти не могли стабильно работать", - сказал глава МВД.

Кроме того, Клименко рассказал, что за прошедшие выходные было потеряно семь единиц транспорта ГСЧС во время повторных ударов врага.

"Они уничтожают инфраструктуру, бьют по тем, кто приезжает помогать людям", - добавил Клименко.

Смотрите также: Дроны атаковали Семеновку в Черниговской области - повреждены дома, магазин и пилорама, есть раненые. ФОТОрепортаж