РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8221 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины Обстрелы Днепропетровщины
681 8

В 10 км от Никополя россияне тренируются запускать дроны, атакуя гражданских, - Клименко

Клименко сообщил, что россияне тренируются запускать дроны по жителям Никополя

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в 10 километрах от Никополя Днепропетровской области проходит базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) российских военных, где они запускают дроны, атакуя гражданских.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеская точка пуска БПЛА

"Постоянные обстрелы Никополя в Днепропетровской области. Там вообще меньше 10 км от точки старта БПЛА. Есть информация, что там россияне также тренируются на БЗВП запускать дроны. По мирному населению. Отдельно бьют БПЛА, отдельно - артиллерия", - рассказал министр.

Читайте также: Россияне почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибшая и 9 раненых

Обстрелы приграничья

Также министр рассказал, что крайне сложной является ситуация с обстрелами в Семеновке Черниговской области.

"Самый северный районный центр Украины. Россияне уничтожают все, что находится в зоне 20 километров. Пограничные населенные пункты почти все полностью разбиты. Все административные здания. Чтобы органы власти не могли стабильно работать", - сказал глава МВД.

Кроме того, Клименко рассказал, что за прошедшие выходные было потеряно семь единиц транспорта ГСЧС во время повторных ударов врага. 

"Они уничтожают инфраструктуру, бьют по тем, кто приезжает помогать людям", - добавил Клименко.

Смотрите также: Дроны атаковали Семеновку в Черниговской области - повреждены дома, магазин и пилорама, есть раненые. ФОТОрепортаж

Автор: 

атака (862) Никополь (971) дроны (4916) Днепропетровская область (1528) Никопольский район (634)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так мобілізує поліцаїв і відправ туди.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:49 Ответить
💊
показать весь комментарий
11.03.2026 21:18 Ответить
Де 8 міліонів дронів ? Де снаряди? Де ракети ?
чим відганяти цапів від Нікополя, від Херсона ? Чекаєте поки артилерія буде діставати до Харкова і Запоріжжя ??
показать весь комментарий
11.03.2026 20:57 Ответить
Зеленський, де Фламінги?
3000 штук щомісяця!
показать весь комментарий
11.03.2026 21:01 Ответить
Якщо моя пам'ять мені не зраджує, то НГУ підпорядковуються МВС (під час воєнного стану - Верховному).
Особисто знайомий з хлопцями, що воюють в цих структурах. Респект і уважуха їм!

А тепер питання: міністр, до підпорядкування якого входять підрозділи, які (в тому числі) мають свої підрозділи спеціальних операцій, просто озвучує непідтверджений факт ("є інформація, що..."), а не тишком-нишком ділиться даними з ГШ чи віддає наказ (так, це велика відповідальність) своїм підлеглим на знищення цієї "точки старту"?
"Зупиніть Землю - я зійду" (с)
показать весь комментарий
11.03.2026 21:01 Ответить
Це просто констатація, в чи буде спроба допомогти Нікополю?
показать весь комментарий
11.03.2026 21:34 Ответить
а до чого тренуються не навчені воювати поліцаї кліменки?
показать весь комментарий
11.03.2026 21:49 Ответить
 
 