В 10 км от Никополя россияне тренируются запускать дроны, атакуя гражданских, - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в 10 километрах от Никополя Днепропетровской области проходит базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) российских военных, где они запускают дроны, атакуя гражданских.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеская точка пуска БПЛА
"Постоянные обстрелы Никополя в Днепропетровской области. Там вообще меньше 10 км от точки старта БПЛА. Есть информация, что там россияне также тренируются на БЗВП запускать дроны. По мирному населению. Отдельно бьют БПЛА, отдельно - артиллерия", - рассказал министр.
Обстрелы приграничья
Также министр рассказал, что крайне сложной является ситуация с обстрелами в Семеновке Черниговской области.
"Самый северный районный центр Украины. Россияне уничтожают все, что находится в зоне 20 километров. Пограничные населенные пункты почти все полностью разбиты. Все административные здания. Чтобы органы власти не могли стабильно работать", - сказал глава МВД.
Кроме того, Клименко рассказал, что за прошедшие выходные было потеряно семь единиц транспорта ГСЧС во время повторных ударов врага.
"Они уничтожают инфраструктуру, бьют по тем, кто приезжает помогать людям", - добавил Клименко.
чим відганяти цапів від Нікополя, від Херсона ? Чекаєте поки артилерія буде діставати до Харкова і Запоріжжя ??
3000 штук щомісяця!
Особисто знайомий з хлопцями, що воюють в цих структурах. Респект і уважуха їм!
А тепер питання: міністр, до підпорядкування якого входять підрозділи, які (в тому числі) мають свої підрозділи спеціальних операцій, просто озвучує непідтверджений факт ("є інформація, що..."), а не тишком-нишком ділиться даними з ГШ чи віддає наказ (так, це велика відповідальність) своїм підлеглим на знищення цієї "точки старту"?
"Зупиніть Землю - я зійду" (с)