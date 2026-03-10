Россияне почти 50 раз атаковали Днепропетровщину: есть погибшая и 9 раненых

1 человек погиб, еще 9 получили ранения. Почти полсотни раз в течение дня россияне атаковали 10 марта три района Днепропетровской области авиабомбами, беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Россияне атаковали райцентр, Покровскую, Червоногригоровскую, Марганецкую громады. Ранены 9 человек, среди них 4-летняя девочка. Повреждены предприятие, инфраструктура, админздания, пятиэтажка, частные дома, АЗС и автомобили.

Синельниковский район

Под ударом оказались Покровская, Маломихайловская и Межевская громады. Погибла 70-летняя женщина. Разрушены лицей и частный дом.

Криворожский район

Враг нанес удар по Зеленодольской громаде. Повреждены база отдыха, инфраструктура, солнечные панели и микроавтобусы.

