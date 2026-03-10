Враг ударил дронами по Никопольскому району: 9 раненых, среди них - ребенок и 6 полицейских, один в тяжелом состоняии. ФОТО

Сегодня, 10 марта 2026 года, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами. 9 человек получили ранения, среди них 4-летний ребенок.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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В Марганце среди раненых - 4-летняя девочка

Как отмечается, в Марганце трое раненых. Среди них - 4-летняя девочка. Все находятся на амбулаторном лечении. Поврежден микроавтобус.

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В Никополе во время атаки пострадали шесть полицейских

По данным ОВА, в Никополе шесть пострадавших.

"Все они сотрудники полиции, которые были на службе, когда произошла вражеская атака. 42-летний полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены служебные автомобили полиции и спасателей", - говорится в сообщении.

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