РФ нанесла удар по Днепропетровской области: ранен мужчина, поврежден подразделение ГСЧС и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате атак россиян пострадал мужчина и повреждено подразделение ГСЧС в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Удар по Павлоградскому району
Как отмечается, вечером Россия нанесла удар по санаторию в Павлоградском районе. Поранен мужчина.
Удар по Синельниковскому району
Ночью россияне нанесли авиаудар по Покровской громаде Синельниковского района.
"В результате атаки взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна и поврежден потолок", – говорится в сообщении.
На территории частного домовладения загорелось хозяйственное здание.
В результате попадания возник пожар в одной из квартир многоэтажки.
Пожарные ликвидировали последствия атак.
Последствия
К работам были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники.
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