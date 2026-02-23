РФ нанесла удар по Днепропетровской области: ранен мужчина, поврежден подразделение ГСЧС и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атак россиян пострадал мужчина и повреждено подразделение ГСЧС в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Удар по Павлоградскому району

Как отмечается, вечером Россия нанесла удар по санаторию в Павлоградском районе. Поранен мужчина.

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Удар по Синельниковскому району

Ночью россияне нанесли авиаудар по Покровской громаде Синельниковского района.

"В результате атаки взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна и поврежден потолок", – говорится в сообщении.

На территории частного домовладения загорелось хозяйственное здание.

В результате попадания возник пожар в одной из квартир многоэтажки.

Пожарные ликвидировали последствия атак.

Последствия















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К работам были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники.