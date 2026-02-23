РФ вдарила по Дніпропетровщині: поранено чоловіка, пошкоджено підрозділ ДСНС і житлові будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок атак росіян постраждав чоловік та пошкоджено підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Удар по Павлоградському району

Як зазначається, увечері Росія завдала удару по санаторію у Павлоградському району. Поранення отримав чоловік.

Удар по Синельниківщині

Уночі росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді Синельниківського району.

"Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна та пошкоджено стелю", - йдеться у повідомленні.

На території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда.

Внаслідок влучання виникла пожежа в одному із помешкань багатоповерхівки.

Вогнеборці ліквідували наслідки атак.

До робіт було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.