УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13145 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини Атака дрона на Дніпропетровщину
681 0

РФ вдарила по Дніпропетровщині: поранено чоловіка, пошкоджено підрозділ ДСНС і житлові будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок атак росіян постраждав чоловік та пошкоджено підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по Павлоградському району

Як зазначається, увечері Росія завдала удару по санаторію у Павлоградському району. Поранення отримав чоловік.

Також читайте: Росія атакувала Дніпропетровщину: троє поранених, руйнування інфраструктури

Удар по Синельниківщині

Уночі росіяни завдали авіаудару по Покровській громаді Синельниківського району.

"Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна та пошкоджено стелю", - йдеться у повідомленні.

На території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда.

Внаслідок влучання виникла пожежа в одному із помешкань багатоповерхівки.
Вогнеборці ліквідували наслідки атак.

Наслідки

обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини

Читайте: Війська РФ обстріляли 2 райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та підприємство. ФОТО

До робіт було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Автор: 

Дніпропетровська область (5072) Павлоградський район (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 