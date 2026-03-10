Ворог ударив дронами по Нікопольщині: 9 поранених, серед них - дитина та 6 поліцейських, один у важкому стані. ФОТО
Сьогодні, 10 березня 2026 року, війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами. 9 людей дістали поранення, серед них 4-річна дитина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
У Марганці серед поранених - 4-річна дівчинка
Як зазначається, у Марганці троє поранених. З-поміж них - 4-річна дівчинка. Усі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджений мікроавтобус.
У Нікополі під час атаки постраждали шестеро поліцейських
За даними ОВА, у Нікополі шестеро постраждалих.
"Всі вони працівники поліції, які були на службі, коли сталася ворожа атака. 42-річний поліцейський госпіталізований у важкому стані. Пошкоджені службові автівки поліції та рятувальників", - йдеться у повідомленні.
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