Ворог ударив дронами по Нікопольщині: 9 поранених, серед них - дитина та 6 поліцейських, один у важкому стані. ФОТО

Сьогодні, 10 березня 2026 року, війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами. 9 людей дістали поранення, серед них 4-річна дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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У Марганці серед поранених - 4-річна дівчинка

Як зазначається, у Марганці троє поранених. З-поміж них - 4-річна дівчинка. Усі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджений мікроавтобус.

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У Нікополі під час атаки постраждали шестеро поліцейських

За даними ОВА, у Нікополі шестеро постраждалих.

"Всі вони працівники поліції, які були на службі, коли сталася ворожа атака. 42-річний поліцейський госпіталізований у важкому стані. Пошкоджені службові автівки поліції та рятувальників", - йдеться у повідомленні.

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