В Днепре экс-военная за $20 тысяч обещала помочь избежать мобилизации через ВВК. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона 4 марта 2026 года бывшей военнослужащей было сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, в декабре 2025 года подозреваемая предложила мужчине за 20 тысяч долларов организовать уклонение от мобилизации, информирует Цензор.НЕТ.

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9 000 из этой суммы предназначались для изготовления фиктивных медицинских документов о якобы наличии тяжелого заболевания, а остальные - для передачи работникам РТЦК и ВВК.

Женщина объяснила механизм получения документов, предоставила инструкции для прохождения ВВК и сообщила о возможности внесения необходимых сведений в электронную систему здравоохранения. Также заверила, что сможет повлиять на должностных лиц ВВК одного из РТЦК и СП Днепра, чтобы те приняли решение о непригодности к военной службе.

4 марта подозреваемая получила оговоренную часть средств. Сразу после передачи денег ее задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков изъято более 30 тысяч долларов США, 119 тысяч гривен, полученные 9 тысяч долларов неправомерной выгоды, мобильные телефоны, печати медицинских учреждений и медицинские документы примерно по 250 военнообязанным. Их обстоятельства в настоящее время проверяются в рамках досудебного расследования.

Также проверяется причастность к преступлению должностных лиц РТЦК и СП и военно-врачебной комиссии.







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