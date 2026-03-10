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В Днепре экс-военная за $20 тысяч обещала помочь избежать мобилизации через ВВК. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона 4 марта 2026 года бывшей военнослужащей было сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. 

По данным следствия, в декабре 2025 года подозреваемая предложила мужчине за 20 тысяч долларов организовать уклонение от мобилизации, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

9 000 из этой суммы предназначались для изготовления фиктивных медицинских документов о якобы наличии тяжелого заболевания, а остальные - для передачи работникам РТЦК и ВВК.

Женщина объяснила механизм получения документов, предоставила инструкции для прохождения ВВК и сообщила о возможности внесения необходимых сведений в электронную систему здравоохранения. Также заверила, что сможет повлиять на должностных лиц ВВК одного из РТЦК и СП Днепра, чтобы те приняли решение о непригодности к военной службе.

4 марта подозреваемая получила оговоренную часть средств. Сразу после передачи денег ее задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков изъято более 30 тысяч долларов США, 119 тысяч гривен, полученные 9 тысяч долларов неправомерной выгоды, мобильные телефоны, печати медицинских учреждений и медицинские документы примерно по 250 военнообязанным. Их обстоятельства в настоящее время проверяются в рамках досудебного расследования.

Также проверяется причастность к преступлению должностных лиц РТЦК и СП и военно-врачебной комиссии.

влк
влк
влк

Читайте: Пенсионер из Днепра за €25 тыс. и $25 тыс. обещал "работу" в Офисе генпрокурора, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Днепр (4644) мобилизация (3100) Офис Генпрокурора (3150) Днепропетровская область (5315) Днепровский район (415)
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Пішла жара! - всі роблять гроші
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10.03.2026 11:21 Ответить
Останні новини вже можна в рубриці цензор-бізнес.
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10.03.2026 11:28 Ответить
Родичка міндіча чи баканова????
Невже ще одна з послиць від Єрмака, гроші на оті курси мародерить???
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10.03.2026 11:30 Ответить
В бізнес цензор це треба
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10.03.2026 11:36 Ответить
Або даєш молоко, або йдеш на м'ясо. Все по законах фермерського господарства.
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10.03.2026 11:40 Ответить
Деньги крутятся и конкуренция соответственно
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11.03.2026 19:16 Ответить
 
 