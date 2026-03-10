Пенсионер из Днепра за €25 тыс. и $25 тыс. обещал "работу" в Офисе генпрокурора, - прокуратура. ФОТО

В Киеве за мошенничество будут судить пенсионера, который за 25 тыс. евро и 25 тыс. долларов США предлагал трудоустройство в Офис генерального прокурора и окружную прокуратуру Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Обвинительный акт направлен в суд

Как отмечается, прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Днепра, который за деньги обещал трудоустройство в органы прокуратуры.

"Обвиняемый утверждал, что имеет связи с "первыми лицами Офиса генерального прокурора", поэтому после того, как он получит деньги, "клиентам" позвонят из прокуратуры и вызовут на работу", - говорится в сообщении.

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Стоимость "услуг"

За свои услуги он хотел получить 25 тыс. евро за должность в Офисе генерального прокурора. Должность руководителя окружной прокуратуры в Киеве мужчина оценил в 25 тыс. долларов США.

"Разоблачили его в июле 2025 года после перевода денег на указанный мужчиной криптокошелек. Для уверенности, что деньги поступили, обвиняемый требовал квитанцию в подтверждение операции.

Действия обвиняемого квалифицированы как законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, законченное покушение на мошенничество, незавершенное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, незавершенное покушение на мошенничество", - добавили в прокуратуре.

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Отметим, что этот же житель Днепра является обвиняемым в аналогичном уголовном производстве - ранее он за деньги предлагал трудоустройство в оборонную компанию, однако был задержан "на горячем".