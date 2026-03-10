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Пенсионер из Днепра за €25 тыс. и $25 тыс. обещал "работу" в Офисе генпрокурора, - прокуратура. ФОТО

В Киеве за мошенничество будут судить пенсионера, который за 25 тыс. евро и 25 тыс. долларов США предлагал трудоустройство в Офис генерального прокурора и окружную прокуратуру Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Обвинительный акт направлен в суд

Как отмечается, прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Днепра, который за деньги обещал трудоустройство в органы прокуратуры.

"Обвиняемый утверждал, что имеет связи с "первыми лицами Офиса генерального прокурора", поэтому после того, как он получит деньги, "клиентам" позвонят из прокуратуры и вызовут на работу", - говорится в сообщении.

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Стоимость "услуг"

За свои услуги он хотел получить 25 тыс. евро за должность в Офисе генерального прокурора. Должность руководителя окружной прокуратуры в Киеве мужчина оценил в 25 тыс. долларов США.

"Разоблачили его в июле 2025 года после перевода денег на указанный мужчиной криптокошелек. Для уверенности, что деньги поступили, обвиняемый требовал квитанцию в подтверждение операции.

Действия обвиняемого квалифицированы как законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, законченное покушение на мошенничество, незавершенное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, незавершенное покушение на мошенничество", - добавили в прокуратуре.

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предлагал трудоустройство за взятку
предлагал трудоустройство за взятку

Отметим, что этот же житель Днепра является обвиняемым в аналогичном уголовном производстве - ранее он за деньги предлагал трудоустройство в оборонную компанию, однако был задержан "на горячем".

Автор: 

Киев (26454) мошенничество (1362) прокуратура (4982) Офис Генпрокурора (3150)
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Топ комментарии
+7
подивіться як пенсіонеру руки крутять
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10.03.2026 11:20 Ответить
+7
Син лейтенанта Шмідта"Брат" Єрмака?Порушив конвенцію?
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10.03.2026 11:21 Ответить
+4
Ведуться. Ті, у кого з'явились гроші, а розум не з'явився.
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10.03.2026 11:23 Ответить
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Цікаво, хтось на цю ..йню ведеться?
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10.03.2026 11:17 Ответить
Ведуться. Ті, у кого з'явились гроші, а розум не з'явився.
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10.03.2026 11:23 Ответить
Коли пів країни ведуться на таро - мольфаро - відьмо - ясновидець якесь не дуже доречне запитання
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10.03.2026 11:23 Ответить
Кохана, ми вбиваємо вагітних у 16 екстрасенсів у хаті на тата.
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10.03.2026 11:26 Ответить
Пенсії нині маленькі от і крутиться людина як може 😂
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10.03.2026 11:18 Ответить
Може його теж кудись прилаштують
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10.03.2026 11:19 Ответить
Якби в країні діяла невідворотність покарання то йому б вистачило і одного разу. А так йому пальчиком зробили ай-ай-ай, а він і покаявся!
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10.03.2026 11:41 Ответить
подивіться як пенсіонеру руки крутять
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10.03.2026 11:20 Ответить
Син лейтенанта Шмідта"Брат" Єрмака?Порушив конвенцію?
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10.03.2026 11:21 Ответить
а ви спробуйте на 3000 пенсії прожити
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10.03.2026 11:22 Ответить
я пробую
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10.03.2026 11:23 Ответить
ермак туда устроил весь первый этаж с лубянки
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10.03.2026 11:29 Ответить
ну якщо знаходяться такі лошари то чом би й ні
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10.03.2026 11:35 Ответить
Отак син голови колгоспу і став прокурором!
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10.03.2026 11:39 Ответить
Я дико вибачаюся, але такого зростання злочинності як при Голобородько не було ніколи. Навіть повернулися злочини з 90-х, про які вже давно забулися. Як кажуть мисливці "танцюють всі", коли стріляють по всіх цілях. Так і тут, злочини скоюють всі, кому заманеться, а правоохоронці займаються не профілактикою, не знищенням середи злочинності, а не своїми функціями - за гроші платників податків фальшують справи проти опозиції, проводять "літера" проти цих фігурантів, які б мали використовувати проти реальних злочинців і ворогів України.
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10.03.2026 11:40 Ответить
А міг би підписати контракт 60+ і піти захищати Батьківщину, а в разі загибелі діти й онуки були б забезпечені. Мерзенний ухилянт, і ще й аферист.
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10.03.2026 11:48 Ответить
 
 