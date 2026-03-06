Выдавал себя за пропавшего без вести военного и выманил 1 млн грн у его сестры: на Тернопольщине будут судить мошенника, - Офис Генпрокурора
В суд направлено обвинительное заключение в отношении жителя Чорткова в Тернопольской области, который завладел более 1 млн грн сестры военнослужащего, пропавшего без вести.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, ранее судимый мужчина узнал от знакомой, что брат ее подруги служит в Вооруженных Силах Украины и считается без вести пропавшим. Воспользовавшись уязвимым состоянием женщины, в течение мая – июля 2025 года он выдавал себя за ее брата и писал ей в мессенджерах от его имени.
В сообщениях "брат" якобы просил помощи, которую обвиняемый предлагал организовать: изготовить документы для увольнения из части из-за необходимости ухода за дядей, перевести в другое подразделение, приобрести снаряжение и медикаменты, а также оформить страховые выплаты на случай ранения или гибели.
Выманил более 1 млн грн
За каждую такую "помощь" он требовал деньги. Женщина, находясь в сильном стрессе, неоднократно передавала средства наличными и перечисляла их на банковские счета, указанные обвиняемым. В общей сложности, она потеряла более 1 млн грн.
Поняв, что никаких результатов нет, а помощь брату не оказывается, потерпевшая через три месяца обратилась к правоохранителям.
