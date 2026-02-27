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Новости Фото Мошенничества с родственниками военных
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Обманул родственников без вести пропавшего военного на более чем 2 млн грн: задержан львовянин, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области разоблачен 62-летний местный житель, который обманул родственников без вести пропавшего военнослужащего на более чем 2 млн гривен. Фигурант ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мошеннических афер.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Обманул родственников пропавшего без вести воина

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Обещал помочь в розыске

Установлено, что злоумышленник владел информацией об исчезновении военного и, понимая отчаяние семьи, решил нажиться на их горе. Он ввел в заблуждение брата воина, убедив, что якобы имеет связи в России и среди военных РФ и может организовать его розыск.

Схема заключалась в систематическом получении средств под предлогом "поисковых мероприятий". Мужчина выдумывал истории о поездках к оккупантам, на которые якобы требовались тысячи долларов, сообщал о "самостоятельных поисках" тела на боевых позициях и якобы установлении местонахождения защитника среди пленных.

Обманул родственников пропавшего без вести воина

Выманил более 2 млн гривен

Отмечается, что общая сумма, которую фигурант выманил у семьи, превышает 2 млн гривен. На самом же деле полученные средства он тратил на погашение собственных долгов, даже не покидая пределы своего населенного пункта.

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Что грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). На время досудебного расследования подозреваемый находится под стражей.

За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

мошенничество (1357) пропавший без вести (184) Львовская область (3203)
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Гандон
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27.02.2026 16:40 Ответить
Гірше у 100 разів.
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27.02.2026 17:11 Ответить
Скотиняка.
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27.02.2026 17:19 Ответить
Якщо раніше прокручував таке і зходило з рук, то це питання риторичне...
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27.02.2026 18:00 Ответить
 
 