Обманул родственников без вести пропавшего военного на более чем 2 млн грн: задержан львовянин, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области разоблачен 62-летний местный житель, который обманул родственников без вести пропавшего военнослужащего на более чем 2 млн гривен. Фигурант ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мошеннических афер.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Обещал помочь в розыске

Установлено, что злоумышленник владел информацией об исчезновении военного и, понимая отчаяние семьи, решил нажиться на их горе. Он ввел в заблуждение брата воина, убедив, что якобы имеет связи в России и среди военных РФ и может организовать его розыск.



Схема заключалась в систематическом получении средств под предлогом "поисковых мероприятий". Мужчина выдумывал истории о поездках к оккупантам, на которые якобы требовались тысячи долларов, сообщал о "самостоятельных поисках" тела на боевых позициях и якобы установлении местонахождения защитника среди пленных.

Выманил более 2 млн гривен

Отмечается, что общая сумма, которую фигурант выманил у семьи, превышает 2 млн гривен. На самом же деле полученные средства он тратил на погашение собственных долгов, даже не покидая пределы своего населенного пункта.

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Что грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). На время досудебного расследования подозреваемый находится под стражей.



За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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