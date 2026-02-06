Сын военного из Львовщины присвоил выплаты отца, пока тот был в плену: ему вручили подозрение

На Львовщине сообщили о подозрении 22-летнему молодому человеку, присвоившему более 3,8 миллиона гривен выплат своего отца-военнослужащего, пока тот находился в плену.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сын присвоил миллионы гривен

В апреле 2022 года защитник Украины попал в российский плен. Через два года, чтобы получить денежное обеспечение отца, сын подал необходимые документы в районный ТЦК и СП, в частности, предоставив справку с ложной информацией.

Согласно законодательству, получить средства мог только член семьи, проживавший совместно с военным. Несмотря на то, что родственники давно жили отдельно, фигурант смог в апреле 2024 года получить фиктивную справку от местного старосты, которая подтвердила факт совместного проживания. Этот поддельный документ стал одним из оснований для получения выплат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранитель из Прикарпатья присвоил 2,7 млн госпомощи семье погибшей защитницы "Азовстали"

Таким образом, за весь 2024 год подозреваемый получил более 3,8 млн грн. Полученные средства он потратил по своему усмотрению.

Подозрение сыну

Мошенничество раскрыли, когда военнослужащий вернулся из плена и выяснил, что часть предусмотренных законодательством выплат отсутствует. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Сыну военнослужащего сообщили о подозрении в мошенничестве и использовании заведомо поддельного документа – преступления, предусмотренные частью 5 статьи 190 и частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

В отношении старосты сельсовета, которая выдала официальный документ с заведомо ложными сведениями, дело уже находится на рассмотрении суда (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, по ходатайству стороны обвинения суд наложил арест на квартиру и банковские счета, принадлежавшие подозреваемому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн: на Львовщине будут судить семерых сообщников, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж