РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15805 посетителей онлайн
Новости Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных
5 351 18

Сын военного из Львовщины присвоил выплаты отца, пока тот был в плену: ему вручили подозрение

боевые,выплаты,денежное,обеспечение

На Львовщине сообщили о подозрении 22-летнему молодому человеку, присвоившему более 3,8 миллиона гривен выплат своего отца-военнослужащего, пока тот находился в плену.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сын присвоил миллионы гривен

В апреле 2022 года защитник Украины попал в российский плен. Через два года, чтобы получить денежное обеспечение отца, сын подал необходимые документы в районный ТЦК и СП, в частности, предоставив справку с ложной информацией.

Согласно законодательству, получить средства мог только член семьи, проживавший совместно с военным. Несмотря на то, что родственники давно жили отдельно, фигурант смог в апреле 2024 года получить фиктивную справку от местного старосты, которая подтвердила факт совместного проживания. Этот поддельный документ стал одним из оснований для получения выплат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранитель из Прикарпатья присвоил 2,7 млн госпомощи семье погибшей защитницы "Азовстали"

Таким образом, за весь 2024 год подозреваемый получил более 3,8 млн грн. Полученные средства он потратил по своему усмотрению.

Подозрение сыну

Мошенничество раскрыли, когда военнослужащий вернулся из плена и выяснил, что часть предусмотренных законодательством выплат отсутствует. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

  • Сыну военнослужащего сообщили о подозрении в мошенничестве и использовании заведомо поддельного документа – преступления, предусмотренные частью 5 статьи 190 и частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.
  • В отношении старосты сельсовета, которая выдала официальный документ с заведомо ложными сведениями, дело уже находится на рассмотрении суда (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, по ходатайству стороны обвинения суд наложил арест на квартиру и банковские счета, принадлежавшие подозреваемому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн: на Львовщине будут судить семерых сообщников, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

выплаты (756) мошенничество (1348) прокуратура (4979) военнослужащие (6464) Львовская область (3193) Золочевский район (7) Золочевка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Так це тільки верхівка айсбергу..
показать весь комментарий
06.02.2026 21:43 Ответить
+6
Старосту ловлять?
показать весь комментарий
06.02.2026 21:50 Ответить
+5
Староста - чистий білий і пухнастий....
показать весь комментарий
06.02.2026 21:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це тільки верхівка айсбергу..
показать весь комментарий
06.02.2026 21:43 Ответить
Староста - чистий білий і пухнастий....
показать весь комментарий
06.02.2026 21:45 Ответить
Старосту ловлять?
показать весь комментарий
06.02.2026 21:50 Ответить
р. Тиса чекає аквалангістів...
показать весь комментарий
06.02.2026 21:51 Ответить
А було кому отримувати оті виплати, окрім того сина?
показать весь комментарий
06.02.2026 22:15 Ответить
родичі давно мешкали окремо.
Уважно читаемо текст.
Була окрема сімья
показать весь комментарий
06.02.2026 22:27 Ответить
може, й так, в бійця ЗСУ була окрема сім'я; але: може, з дружиною шлюб не зареєстрований, і більше рідних, окрім сина, в нього не було...
показать весь комментарий
06.02.2026 23:47 Ответить
за весь 2024 рік підозрюваний отримав понад 3,8 млн грн. Отримані кошти він витратив на власний розсуд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3599329

Можливо у героя ЗСУ була окрема сім'я і була дитина....
Можливо у героя ЗСУ ще живі мати та батько .....
А хтось отримані кошти витратив на власний розсуд.
показать весь комментарий
07.02.2026 09:31 Ответить
а можливо нікого не було... в тебе дуже глибинний зміст міркувань!
показать весь комментарий
07.02.2026 12:52 Ответить
можливо нікого не було... але це були гроші УКРАЇНСЬКОГО ГЕРОЯ.
показать весь комментарий
07.02.2026 14:39 Ответить
Це Мафія!!!
Стріляти б і стріляти таких...
НЕдобру половину Мудрого Цього Народу....хитрожопого та винахідливого
показать весь комментарий
06.02.2026 22:36 Ответить
.Юнак, а метикуватий.
показать весь комментарий
06.02.2026 22:38 Ответить
Думав що батька все одно вбють, щоб грошики не пропали.
показать весь комментарий
06.02.2026 23:25 Ответить
Батько подав заяву на рідного сина. Син - виродок. Винна мати?? А батько не при чому,бо воював. Цікаве життя.....
показать весь комментарий
07.02.2026 00:00 Ответить
а мати до чого ? синочку було 22 рочки вже
показать весь комментарий
07.02.2026 05:13 Ответить
З якого дива 22-річний- це юнак?
показать весь комментарий
07.02.2026 05:55 Ответить
Напевно не поацює , в грульки ще грає , біля компа , тому і юнак🤣
показать весь комментарий
07.02.2026 07:51 Ответить
Патамушта, ета напісала карыспадэнтка хГаспажа сушкова, звідки ій знати укр. мову, як і більшості карыспадэнтаф на цьому сайті.....
показать весь комментарий
07.02.2026 08:02 Ответить
 
 