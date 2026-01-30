РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9317 посетителей онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
13 015 8

Использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн: на Львовщине будут судить семерых сообщников, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд дело в отношении семи сообщников, которые присвоили более 5,3 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мошенники использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн

Что известно?

Как отмечается, организатором является служащий финансово-экономического подразделения одного из правоохранительных органов специального назначения. Имея доступ к бухгалтерской системе, он начислял дополнительные средства на счета шестерых сообщников: начальника отдела, коменданта и его заместителя, руководителя другого подразделения с заместителем, а также водителя.

Смотрите также: Присвоил почти 10 млн грн из денежного обеспечения бойцов: военного чиновника подозревают в мошенничестве, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Как действовала схема?

Организатор использовал персональные данные двух военнослужащих: в документах выплаты оформлялись как такие, которые якобы предназначались погибшему и без вести пропавшему военнослужащим. В отчетах об использовании денежного обеспечения служащий указывал, что пропавший и погибший защитники являются якобы действующими военными, которым подлежит начисление и выплата этих средств.

Мошенники использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн

На самом же деле распоряжение на перевод средств в банковские учреждения оформлялось не на этих военнослужащих, а на сообщников организатора. В результате государственные средства выводились из официального оборота и присваивались участниками схемы.

Читайте: Пенсионерка в Киеве отдала мошеннику более 1,4 млн грн – думала, что он из СБУ, - полиция

Присвоили более 5,3 млн грн

Отмечается, что с ноября 2024 года по апрель 2025 года участники схемы обналичили и распределили между собой более 5,3 млн грн. Организатор забрал себе 3 млн грн, а остальное разделили другие участники группы. Во время досудебного расследования обвиняемые практически в полном объеме возместили государству причиненный ущерб.

Мошенники использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн

Их действия квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Читайте: Мошенничество под предлогом поставки дронов для ВСУ: киевлянину сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и трехлетний запрет занимать определенные должности.

Автор: 

мошенничество (1344) военнослужащие (6451) Офис Генпрокурора (3077) Львовская область (3186)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це піздець !!!
показать весь комментарий
30.01.2026 13:39 Ответить
Повний *******. Одні життя віддають, інші крадуть. (
показать весь комментарий
30.01.2026 13:45 Ответить
А водiя за шо?
показать весь комментарий
30.01.2026 13:48 Ответить
Вони ж не лисі - війна - гроші йдуть - потрібно тирити
показать весь комментарий
30.01.2026 13:49 Ответить
Це означає, що воно крадеться і робиться так скрізь
показать весь комментарий
30.01.2026 13:50 Ответить
Так є з кого приклад брати-риба гниє з голови-з )!(опи.
показать весь комментарий
30.01.2026 14:01 Ответить
+++
Не в бровь, но в глаз.
К вашему сведению это приписывают Плутарху. А его жизнь покидала.
Полностью это это звучит так:
"Рыба гниёт с головы, но чистят её с хвоста
показать весь комментарий
30.01.2026 14:33 Ответить
 
 