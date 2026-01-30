Использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн: на Львовщине будут судить семерых сообщников, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд дело в отношении семи сообщников, которые присвоили более 5,3 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Что известно?

Как отмечается, организатором является служащий финансово-экономического подразделения одного из правоохранительных органов специального назначения. Имея доступ к бухгалтерской системе, он начислял дополнительные средства на счета шестерых сообщников: начальника отдела, коменданта и его заместителя, руководителя другого подразделения с заместителем, а также водителя.

Как действовала схема?

Организатор использовал персональные данные двух военнослужащих: в документах выплаты оформлялись как такие, которые якобы предназначались погибшему и без вести пропавшему военнослужащим. В отчетах об использовании денежного обеспечения служащий указывал, что пропавший и погибший защитники являются якобы действующими военными, которым подлежит начисление и выплата этих средств.

На самом же деле распоряжение на перевод средств в банковские учреждения оформлялось не на этих военнослужащих, а на сообщников организатора. В результате государственные средства выводились из официального оборота и присваивались участниками схемы.

Присвоили более 5,3 млн грн

Отмечается, что с ноября 2024 года по апрель 2025 года участники схемы обналичили и распределили между собой более 5,3 млн грн. Организатор забрал себе 3 млн грн, а остальное разделили другие участники группы. Во время досудебного расследования обвиняемые практически в полном объеме возместили государству причиненный ущерб.

Их действия квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и трехлетний запрет занимать определенные должности.