Син військового з Львівщини привласнив виплати батька, поки той був у полоні: йому вручили підозру

На Львівщині повідомили про підозру 22-річному юнаку, який привласнив понад 3,8 мільйона гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Син привласнив мільйони гривень

У квітні 2022 року захисник України потрапив у російський полон. Через два роки, щоб отримати грошове забезпечення батька, син подав необхідні документи в районний ТЦК та СП, зокрема надавши довідку з неправдивою інформацією.

Згідно із законодавством, отримати кошти міг лише член сім'ї, який проживав спільно з військовим. Попри те, що родичі давно мешкали окремо, фігурант зміг у квітні 2024 року отримати фіктивну довідку від місцевої старости, яка підтвердила факт спільного проживання. Цей підроблений документ став однією з підстав для отримання виплат.

Таким чином за весь 2024 рік підозрюваний отримав понад 3,8 млн грн. Отримані кошти він витратив на власний розсуд.

Підозра сину

Шахрайство викрили, коли військовослужбовець повернувся з полону і з’ясував, що частина з передбачених законодавством виплат відсутня. Чоловік звернувся до правоохоронців.

Синові військовослужбовця повідомили про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підробленого документа – злочини, передбачені частиною 5 статті 190 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Щодо старости сільради, яка видала офіційний документ з завідомо неправдивими відомостями, справа уже перебуває на розгляді суду (ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, за клопотанням сторони обвинувачення суд наклав арешт на квартиру та банківські рахунки, які належали підозрюваному.

