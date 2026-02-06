5 351 18

Син військового з Львівщини привласнив виплати батька, поки той був у полоні: йому вручили підозру

На Львівщині повідомили про підозру 22-річному юнаку, який привласнив понад 3,8 мільйона гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Син привласнив мільйони гривень

У квітні 2022 року захисник України потрапив у російський полон. Через два роки, щоб отримати грошове забезпечення батька, син подав необхідні документи в районний ТЦК та СП, зокрема надавши довідку з неправдивою інформацією.

Згідно із законодавством, отримати кошти міг лише член сім'ї, який проживав спільно з військовим. Попри те, що родичі давно мешкали окремо, фігурант зміг у квітні 2024 року отримати фіктивну довідку від місцевої старости, яка підтвердила факт спільного проживання. Цей підроблений документ став однією з підстав для отримання виплат.

Таким чином за весь 2024 рік підозрюваний отримав понад 3,8 млн грн. Отримані кошти він витратив на власний розсуд.

Підозра сину

Шахрайство викрили, коли військовослужбовець повернувся з полону і з’ясував, що частина з передбачених законодавством виплат відсутня. Чоловік звернувся до правоохоронців.

  • Синові військовослужбовця повідомили про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підробленого документа – злочини, передбачені частиною 5 статті 190 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.
  • Щодо старости сільради, яка видала офіційний документ з завідомо неправдивими відомостями, справа уже перебуває на розгляді суду (ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, за клопотанням сторони обвинувачення суд наклав арешт на квартиру та банківські рахунки, які належали підозрюваному.

Автор: 

Так це тільки верхівка айсбергу..
06.02.2026 21:43 Відповісти
Староста - чистий білий і пухнастий....
06.02.2026 21:45 Відповісти
Старосту ловлять?
06.02.2026 21:50 Відповісти
р. Тиса чекає аквалангістів...
06.02.2026 21:51 Відповісти
А було кому отримувати оті виплати, окрім того сина?
06.02.2026 22:15 Відповісти
родичі давно мешкали окремо.
Уважно читаемо текст.
Була окрема сімья
06.02.2026 22:27 Відповісти
може, й так, в бійця ЗСУ була окрема сім'я; але: може, з дружиною шлюб не зареєстрований, і більше рідних, окрім сина, в нього не було...
06.02.2026 23:47 Відповісти
за весь 2024 рік підозрюваний отримав понад 3,8 млн грн. Отримані кошти він витратив на власний розсуд.
Можливо у героя ЗСУ була окрема сім'я і була дитина....
Можливо у героя ЗСУ ще живі мати та батько .....
А хтось отримані кошти витратив на власний розсуд.
07.02.2026 09:31 Відповісти
а можливо нікого не було... в тебе дуже глибинний зміст міркувань!
07.02.2026 12:52 Відповісти
можливо нікого не було... але це були гроші УКРАЇНСЬКОГО ГЕРОЯ.
07.02.2026 14:39 Відповісти
Це Мафія!!!
Стріляти б і стріляти таких...
НЕдобру половину Мудрого Цього Народу....хитрожопого та винахідливого
06.02.2026 22:36 Відповісти
.Юнак, а метикуватий.
06.02.2026 22:38 Відповісти
Думав що батька все одно вбють, щоб грошики не пропали.
06.02.2026 23:25 Відповісти
Батько подав заяву на рідного сина. Син - виродок. Винна мати?? А батько не при чому,бо воював. Цікаве життя.....
07.02.2026 00:00 Відповісти
а мати до чого ? синочку було 22 рочки вже
07.02.2026 05:13 Відповісти
З якого дива 22-річний- це юнак?
07.02.2026 05:55 Відповісти
Напевно не поацює , в грульки ще грає , біля компа , тому і юнак🤣
07.02.2026 07:51 Відповісти
Патамушта, ета напісала карыспадэнтка хГаспажа сушкова, звідки ій знати укр. мову, як і більшості карыспадэнтаф на цьому сайті.....
07.02.2026 08:02 Відповісти
 
 