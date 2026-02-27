Ошукав родичів безвісти зниклого військового на понад 2 млн грн: затримано львів’янина, - Нацполіція. ФОТО

На Львівщині викрито 62-річного місцевого мешканця, який ошукав родичів безвісти зниклого військовослужбовця на понад 2 млн гривень. Фігурант раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення шахрайських афер.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Обіцяв допомогти в розшуку

Встановлено, що зловмисник володів інформацією про зникнення військового та, розуміючи відчай родини, вирішив нажитися на їхньому горі. Він увів в оману брата воїна, переконавши, що нібито має зв’язки в росії та серед військових рф і може організувати його розшук.



Схема полягала в систематичному отриманні коштів під приводом "пошукових заходів". Чоловік вигадував історії про поїздки до окупантів, на які начебто потрібні були тисячі доларів, повідомляв про "самостійні пошуки" тіла на бойових позиціях та нібито встановлення місцеперебування захисника серед полонених.

Виманив понад 2 млн гривень

Зазначається, що загальна сума, яку фігурант видурив у родини, перевищує 2 млн гривень. Насправді ж отримані кошти він витрачав на погашення власних боргів, навіть не залишаючи межі свого населеного пункту.

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Що загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). На час досудового розслідування підозрюваний перебуває під вартою.



За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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