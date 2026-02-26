Викрав з рахунку матері безвісти зниклого військового майже 500 тис. грн: повідомлено про підозру 23-річному чоловіку

У Кам’янці-Подільському 23-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактами крадіжки у великих розмірах, він викрав майже пів мільйона гривень з рахунку матері безвісти зниклого військовослужбовця.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Скористався довірою

Так, у червні 2025 року чоловік скористався тим, що знайомій його матері була потрібна допомога в знятті з банкомату коштів, які вона отримала від держави, як матір безвісти зниклого військовослужбовця.

Сподіваючись на допомогу, жінка надала усі необхідні персональні дані. Далі підозрюваний, скориставшись довірою жінки, на власному телефоні встановив банківський додаток, який прив’язав до рахунку потерпілої, і таким чином отримав доступ до її коштів, та протягом 5 місяців систематично викрадав кошти, переводячи їх на інші рахунки.

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Зазначається, що за цей час він викрав майже пів мільйона гривень, які витратив на власні потреби.

Обрано запобіжний захід

Повідомляється, що слідством здобуто достатньо доказів, які доводять вину підозрюваного. Свою провину він визнав повністю.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

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