Похитил со счета матери без вести пропавшего военного почти 500 тыс. грн: сообщено о подозрении 23-летнему мужчине

В Каменце-Подольском 23-летнему местному жителю сообщено о подозрении по фактам кражи в крупном размере, он похитил почти полмиллиона гривен со счета матери без вести пропавшего военнослужащего.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура

Воспользовался доверием

Так, в июне 2025 года мужчина воспользовался тем, что знакомой его матери была нужна помощь в снятии с банкомата средств, которые она получила от государства, как мать без вести пропавшего военнослужащего.

Надеясь на помощь, женщина предоставила все необходимые персональные данные. Далее подозреваемый, воспользовавшись доверием женщины, на своем телефоне установил банковское приложение, которое привязал к счету потерпевшей, и таким образом получил доступ к ее средствам, и в течение 5 месяцев систематически похищал средства, переводил их на другие счета.

Отмечается, что за это время он похитил почти полмиллиона гривен, которые потратил на собственные нужды.

Избрана мера пресечения

Сообщается, что следствием получены достаточные доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. Свою вину он признал полностью.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

