В Киеве разоблачили "ясновидящих", выманивших у семей погибших и пропавших без вести бойцов 1,4 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве разоблачили трех "наследственных ясновидящих", которые обманом выманили у семей погибших и пропавших без вести военных 1,4 миллиона гривен.
По данным следствия, подозреваемые "наследственные ясновидящие" рекламировали свои способности на интернет-платформах, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Они обещали "ответы на все вопросы", снятие "проклятий", решение любовных проблем и даже "возвращение" родных из небытия.
Особенно цинично они действовали в отношении семей военных - вселяя женщинам ложную надежду, уверяли, что их мужья живы и скоро вернутся домой. Психологически подавленные клиентки снова и снова обращались за "гаданием", стремясь услышать хоть какую-то надежду.
Так, одна из жен погибшего военного перечислила "гадалке" почти 1 миллион гривен. За каждую консультацию, "снятие проклятий" или "очищение кармы" она платила от 6 до 50 тысяч гривен.
Другая подозреваемая убедила клиентку в необходимости "снять порчу". В общей сложности женщина заплатила ей 370 тысяч гривен, включая оплату "магических свечей" по 5 тысяч гривен за штуку.
Подозреваемые также запугивали женщин: мол, если не провести все обряды до конца, беда случится с другими членами их семей. Это заставляло потерпевших проходить несколько сеансов и каждый раз платить значительные суммы.
Установлено как минимум три потерпевших, которым нанесен ущерб на 1,4 миллиона гривен. Устанавливаются другие потерпевшие.
Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева всем трем "ясновидящим" сообщено о подозрении.
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Зеленський, Мендель, Свириденко, Стефанішина.
Привіт кАналу СТБ і rozetka з їх сраною "битвою екстрасенсів".
Це ще вказує на рівень "самого лучшего образования"
населення України у віці 50+.
Не мені засуджувати їхні вподобання.
Нехай кожен вірить в що захоче, аби мені не переходили дорогу.
ясновидиці
обдурені ідіоти тепер мають йти в церкву каятись за поклоніння нечистому
а справжня не сліпа і обгунтована
Опозиції там місця немає, в різному мотлоху є.
Ворожки захоплюють Телемарафон.
https://youtu.be/TtwA3nBi40Y?si=CdKEBXk-17N0OBGh
Ще знаходяться люди які вірять у таку хрєнь? Я розумію що у декого може бути такий розпач за зниклим що готовий будеш повірити у будь що. Але не у таке ж...