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Новости Фото Пропавшие без вести во время войны Мошенничества с родственниками военных
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В Киеве разоблачили "ясновидящих", выманивших у семей погибших и пропавших без вести бойцов 1,4 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили трех "наследственных ясновидящих", которые обманом выманили у семей погибших и пропавших без вести военных 1,4 миллиона гривен.

По данным следствия, подозреваемые "наследственные ясновидящие" рекламировали свои способности на интернет-платформах, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Они обещали "ответы на все вопросы", снятие "проклятий", решение любовных проблем и даже "возвращение" родных из небытия.

Особенно цинично они действовали в отношении семей военных - вселяя женщинам ложную надежду, уверяли, что их мужья живы и скоро вернутся домой. Психологически подавленные клиентки снова и снова обращались за "гаданием", стремясь услышать хоть какую-то надежду.

Так, одна из жен погибшего военного перечислила "гадалке" почти 1 миллион гривен. За каждую консультацию, "снятие проклятий" или "очищение кармы" она платила от 6 до 50 тысяч гривен.

Другая подозреваемая убедила клиентку в необходимости "снять порчу". В общей сложности женщина заплатила ей 370 тысяч гривен, включая оплату "магических свечей" по 5 тысяч гривен за штуку.

Подозреваемые также запугивали женщин: мол, если не провести все обряды до конца, беда случится с другими членами их семей. Это заставляло потерпевших проходить несколько сеансов и каждый раз платить значительные суммы.

Установлено как минимум три потерпевших, которым нанесен ущерб на 1,4 миллиона гривен. Устанавливаются другие потерпевшие.

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева всем трем "ясновидящим" сообщено о подозрении. 

мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан военный, требовавший 500 тыс. грн у семьи погибшего защитника в Винницкой области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26431) мошенничество (1359) Офис Генпрокурора (3137)
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Топ комментарии
+14
Проблема в тому, що в 2026 році люди все ще вірять в таку прутню.
Привіт кАналу СТБ і rozetka з їх сраною "битвою екстрасенсів".

Це ще вказує на рівень "самого лучшего образования"
населення України у віці 50+.
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03.03.2026 13:21 Ответить
+14
не передбачили свій арешт?
ясновидиці
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03.03.2026 13:24 Ответить
+9
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03.03.2026 13:14 Ответить
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03.03.2026 13:14 Ответить
На фото справа-наліво:
Зеленський, Мендель, Свириденко, Стефанішина.
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03.03.2026 13:26 Ответить
Нєнє, в центрі то Єрмак.
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03.03.2026 14:36 Ответить
мне показалось ,что среди вещей лежит магичный фалоимитатор черного цвета?
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03.03.2026 15:21 Ответить
Ай не не
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05.03.2026 09:24 Ответить
Радники Голови Офісу?
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03.03.2026 13:20 Ответить
Проблема в тому, що в 2026 році люди все ще вірять в таку прутню.
Привіт кАналу СТБ і rozetka з їх сраною "битвою екстрасенсів".

Це ще вказує на рівень "самого лучшего образования"
населення України у віці 50+.
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03.03.2026 13:21 Ответить
Ну... До церкви люди також ходять.
Не мені засуджувати їхні вподобання.
Нехай кожен вірить в що захоче, аби мені не переходили дорогу.
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03.03.2026 13:41 Ответить
Чим це відрізняється від позиції нашого Верховного з його "лише я вірю в перемогу" чи "я вірю в поразку Орбана"?)
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03.03.2026 13:23 Ответить
не передбачили свій арешт?
ясновидиці
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03.03.2026 13:24 Ответить
Яка купа «інвалідів праці», що чекає на пришестя московитів ****** в Києві «цікавої ромської» спеціалізації і на шашлики зеленського ….
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03.03.2026 13:26 Ответить
як казала одна циганка -я шо довболобка щоб йти працювати ???
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03.03.2026 13:30 Ответить
Непогані хороми наяснобачили собі
обдурені ідіоти тепер мають йти в церкву каятись за поклоніння нечистому
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03.03.2026 13:29 Ответить
Сліпа релігійна віра в потойбічне є базою відвертого шахрайства.
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03.03.2026 14:32 Ответить
спотворена віра надає можливості для шахраїв
а справжня не сліпа і обгунтована
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03.03.2026 14:51 Ответить
Будь яка віра має прогалину в раціональній логіці якою користуються шахраї. Ну от, наприклад "Бог це любов". А як писав Шекспір "Любовь способна низкое прощать и в доблести пороки превращать. И не глазами - сердцем вибирать - за то ее слепой изображают". Звідси любов до Бога сліпа за визначенням. А ще, до речі, богиню юриспуденції, яка любить справедливість, завжди зоображують з завязаними очима якими вона навіть не бачить показників тих ваг які тримає в руці...
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03.03.2026 16:38 Ответить
Чому вас вчили, мені не відомо, а я давно знаю, що церква забороняє звертатись до ворожок, як пише Біблія. Там є секрет успіху і здоров'я, захист від шахрайства. Але люди не читають. І не хочуть розуміти прочитаного.
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03.03.2026 17:02 Ответить
Мене вчили перевіряти, а не вірити "сакральним" текстам з рабовласницьких часів. Наприклад, з 10 заповідей я свідомо виконую 7 які стосуються моральної поведінки.
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03.03.2026 19:12 Ответить
світогляд середньовіччя, то печально
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03.03.2026 13:30 Ответить
Нема нічого дивного, адже по телебаченню практично на всіх каналах фактично рекламують всіляких "ясновидиць", "відьом", "екстрасенсів", "тарологів", "астрологів", особливо на каналі "СТБ", де і "екстрасенси", і "відьми", з ранку до вечора так звана "Сліпа", яка "бачить" все що можливо і неможливо. До речі режисер цього непотрібу раніше працювала на російському ТБ, де "сотворила" первинну версію з такою ж назвою, а потім в Україні фактично один до одного "створила" українську копію.
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03.03.2026 13:37 Ответить
О, знаю ще одного ясновидця, завхозом зара працює в одному офісі... 🤣
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03.03.2026 13:38 Ответить
Таких тварин треба прилюдно спалювати на вогні, як робили це наші предки. Також і корупціонерам треба таке робити.
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03.03.2026 13:47 Ответить
дайте я вгадаю..це самий роботящий народ на планеті земля..де вони не з'являться до державної скарбниці ідуть великі податки, а наука процвітає
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03.03.2026 14:18 Ответить
телевидение 100 процентов причастно к распространению этого опиума для народа ...........................
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03.03.2026 14:19 Ответить
Все що не заборонено законом - те дозволено. Реклама цього лайна не заборонена. Тому шукайте в іншому місці
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03.03.2026 15:01 Ответить
На Марафон Зеленського випадкові особи, а тим більше, невгодні ОПі, не потрапляють.
Опозиції там місця немає, в різному мотлоху є.
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03.03.2026 15:05 Ответить
Как сказал бы зиц-председатель Фунт, глядя на их инвентарь: "Да-а-а, у вас фирма!!!"
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03.03.2026 14:35 Ответить
Поки є на світі дураки, такі Коти Базіліо будуть лапошити лошйо
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03.03.2026 15:00 Ответить
Марафон імені Зеленського во всю піарить "ворожок, ясновидець, чаклунів", а потім, о диво!, його лохторату несе їм свої гроші.

Ворожки захоплюють Телемарафон.

https://youtu.be/TtwA3nBi40Y?si=CdKEBXk-17N0OBGh
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03.03.2026 15:02 Ответить
Цікаво, чому не передбачили свій арешт 😂 ПиСи: ну так Єрмак теж до них ходив. Я не здивуюся якшо наш Наполєончик теж
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03.03.2026 15:02 Ответить
Напівголі ібосі мужики з руками за спинами то і є "пророчіци"?
Ще знаходяться люди які вірять у таку хрєнь? Я розумію що у декого може бути такий розпач за зниклим що готовий будеш повірити у будь що. Але не у таке ж...
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03.03.2026 16:40 Ответить
Ці ясновідячі лохів не з команди відьмака і шамана єрмака?
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03.03.2026 20:30 Ответить
за часів середньовіччя їх спалювали на багатті.
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03.03.2026 20:41 Ответить
гроші як прийшли, так і уйдуть
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04.03.2026 16:01 Ответить
Чекаємо на подібний візит до квартири Єрмака!
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05.03.2026 07:28 Ответить
 
 