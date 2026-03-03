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Новости Фото Вымогательство денег Мошенничества с родственниками военных
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Задержан военный, который вымогал 500 тыс. грн у семьи погибшего защитника в Винницкой области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

"На горячем" задержан бывший военнослужащий одной из частей Винницкой области, который вымогал деньги у семьи погибшего защитника.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Мужчина знал, что семье военного, погибшего в результате взрыва вражеского дрона во время выполнения боевого задания, положена выплата в размере 15 млн грн. Она осуществляется равными долями членам семьи.

"После похорон он обратился к одному из четырех сыновей погибшего и заявил, что для "беспрепятственного" получения средств нужно передать взятку якобы для командира воинской части за подготовку "необходимых" документов.

При этом фигурант, вероятно, просто выдумывал причины, почему обязательно нужно дать взятку, и прикрывался связями, которых на самом деле не имел", - говорится в сообщении.

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Сумму "отката" злоумышленник признал в 1,2 млн грн - по 10% от доли каждого из сыновей.

В то же время у новой жены воина он денег не требовал.

После дальнейших переговоров он уменьшил сумму до 500 тыс. грн. Передать ее нужно было после получения первого транша помощи.

Экс-военный вымогал деньги у семьи погибшего защитника: что известно?
Экс-военный вымогал деньги у семьи погибшего защитника: что известно?
Экс-военный вымогал деньги у семьи погибшего защитника: что известно?
Экс-военный вымогал деньги у семьи погибшего защитника: что известно?

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Задержание

После передачи всей суммы мужчину задержали и изъяли деньги.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также проверяют причастность действующих военных должностных лиц к этой схеме.

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Автор: 

Винницкая область (1174) мошенничество (1359) военнослужащие (6500) ГБР (3445)
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Топ комментарии
+6
Є така категорія наріду - за своє життя і будки собачої не побудували, бухали та матерів бабів били, вимагали гроші на пляшку. Пішли в армію.
Після війни, ви думаєте, почнуть щось робити? Ні.
Будуть вимагати, красти, грабувати, требувати - але працювати не будуть.
Оце з тої категорії.
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03.03.2026 13:01 Ответить
+5
На тих виплатах за полеглого вже ціла мафія організувалась! До родичів доходить хіба що частина з виплати. Як грифи злітаюттся якісь юристи, адвокати, якийся банківський супровід не зрозумілий. Командири-хабарники, щоб видати документи з частини теж вимагають частину з виплат! 🤬 Мій хрещений віддав 2.000.000, щоб отримати виплати на сина🤯🤬
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03.03.2026 13:17 Ответить
+3
200 тисяч воює - 800 тисяч по тилах "бабло рубають."
Хто як може.
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03.03.2026 12:34 Ответить
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затримано колишнього військовослужбовця ...

Ти спочатку уважно прочитай, а то мізки у тебе путаються...
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03.03.2026 12:50 Ответить
Мабуть, з тітушок ще татарова - захарченка ???
Адвокати єрмак-резніков-баканов, хоть капєєчку зароблять на ньому!!??
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03.03.2026 14:41 Ответить
Або патріоти які мають бажання захистити Батьківщину і навчитися воювати професійно.
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03.03.2026 13:00 Ответить
Якщо нібито ("потрібно передати хабар нібито для командира військової частини", Джерело: https://censor.net/ua/p3603312), тобто командир "ні сном, ні духом", то до чого тут "перевіряють причетність чинних військових посадових осіб до цієї схеми" Джерело: https://censor.net/ua/p3603312?
Чи зловмисних приходив до родичів загиблого родича "з підкріпленням"?
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03.03.2026 12:15 Ответить
загиблого родича воїна
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03.03.2026 12:17 Ответить
а командир може бути і реально не вкурсі, цьому просто стало відомо про ситуацію і вирішв розвести, там від командри мал що вже залежить, головне причини смерті (загибелі).
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03.03.2026 13:49 Ответить
Це ще квіточки, ягідки ще дозрівають...
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03.03.2026 12:18 Ответить
Вішати таке змосковщене падло, навпроти його ж хати, де родичі його знають!! Або в камері СІЗО, прикре його ж самогубство…
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03.03.2026 12:29 Ответить
"Вішати таке змосковщене падло"""цитата, ---- само собою,свої щирі українці такого робити ніколи не можуть..
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03.03.2026 15:16 Ответить
200 тисяч воює - 800 тисяч по тилах "бабло рубають."
Хто як може.
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03.03.2026 12:34 Ответить
затримано колишнього військовослужбовця ...

Ти спочатку уважно прочитай !
Йди у тил - будеш рубать бабло...
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03.03.2026 12:51 Ответить
А я про що? Сидять в тилу, де що вкрасти поки війна не закінчилась. Я таким не займаюсь. Своєю працею заробляю.
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03.03.2026 12:54 Ответить
бидло лишається бидлом не залежно від того чи воно вдягнуло піксель чи чорну форму поліцая .
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03.03.2026 12:41 Ответить
Є така категорія наріду - за своє життя і будки собачої не побудували, бухали та матерів бабів били, вимагали гроші на пляшку. Пішли в армію.
Після війни, ви думаєте, почнуть щось робити? Ні.
Будуть вимагати, красти, грабувати, требувати - але працювати не будуть.
Оце з тої категорії.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:01 Ответить
"... за вплив на прийняття рішення посадовцем..." Тобто вплив таки був! Якби ре було впливу цього перця притягали б за шахрайство. Добре, це зрозуміло, а от з продавцем що? Його взяли за сраку, чи він і далі буде пвд "впливом"?
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03.03.2026 12:43 Ответить
"тобто" ти сама придумала. щодо кваліфікації, то багато питань, по факту шахрайство, але чомусь кваліфікують як вимагання, бо так думали потерпілі, що він буде впливати на прийняття рішення, хоча яка різниця, що вони думали, якщо для кваліфікації, що робив підозрюваний.
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03.03.2026 13:53 Ответить
На тих виплатах за полеглого вже ціла мафія організувалась! До родичів доходить хіба що частина з виплати. Як грифи злітаюттся якісь юристи, адвокати, якийся банківський супровід не зрозумілий. Командири-хабарники, щоб видати документи з частини теж вимагають частину з виплат! 🤬 Мій хрещений віддав 2.000.000, щоб отримати виплати на сина🤯🤬
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03.03.2026 13:17 Ответить
Таких таки треба усипляти як і всіх хто обкрадає народ.
Вже очевидно, що в Україні має бути не ВАКС, бо то ху...я для затягування справ і випрадення подальшого всіх злочинців крадіїв і шарлатанів. В нас має бути Суд Невиправдання Злочинців і їх Страти( СНЗіС)
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03.03.2026 14:20 Ответить
його потрібно вигнати зі ЗСУ, засудити і тоді підписати контракт як із засудженим
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03.03.2026 15:00 Ответить
 
 