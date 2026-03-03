Задержан военный, который вымогал 500 тыс. грн у семьи погибшего защитника в Винницкой области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
"На горячем" задержан бывший военнослужащий одной из частей Винницкой области, который вымогал деньги у семьи погибшего защитника.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Мужчина знал, что семье военного, погибшего в результате взрыва вражеского дрона во время выполнения боевого задания, положена выплата в размере 15 млн грн. Она осуществляется равными долями членам семьи.
"После похорон он обратился к одному из четырех сыновей погибшего и заявил, что для "беспрепятственного" получения средств нужно передать взятку якобы для командира воинской части за подготовку "необходимых" документов.
При этом фигурант, вероятно, просто выдумывал причины, почему обязательно нужно дать взятку, и прикрывался связями, которых на самом деле не имел", - говорится в сообщении.
Сумму "отката" злоумышленник признал в 1,2 млн грн - по 10% от доли каждого из сыновей.
В то же время у новой жены воина он денег не требовал.
После дальнейших переговоров он уменьшил сумму до 500 тыс. грн. Передать ее нужно было после получения первого транша помощи.
Задержание
После передачи всей суммы мужчину задержали и изъяли деньги.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также проверяют причастность действующих военных должностных лиц к этой схеме.
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Ти спочатку уважно прочитай, а то мізки у тебе путаються...
Адвокати єрмак-резніков-баканов, хоть капєєчку зароблять на ньому!!??
Чи зловмисних приходив до родичів загиблого родича "з підкріпленням"?
родичавоїна
Хто як може.
Ти спочатку уважно прочитай !
Йди у тил - будеш рубать бабло...
Після війни, ви думаєте, почнуть щось робити? Ні.
Будуть вимагати, красти, грабувати, требувати - але працювати не будуть.
Оце з тої категорії.
Вже очевидно, що в Україні має бути не ВАКС, бо то ху...я для затягування справ і випрадення подальшого всіх злочинців крадіїв і шарлатанів. В нас має бути Суд Невиправдання Злочинців і їх Страти( СНЗіС)