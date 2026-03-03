Задержан военный, который вымогал 500 тыс. грн у семьи погибшего защитника в Винницкой области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

"На горячем" задержан бывший военнослужащий одной из частей Винницкой области, который вымогал деньги у семьи погибшего защитника.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Мужчина знал, что семье военного, погибшего в результате взрыва вражеского дрона во время выполнения боевого задания, положена выплата в размере 15 млн грн. Она осуществляется равными долями членам семьи.

"После похорон он обратился к одному из четырех сыновей погибшего и заявил, что для "беспрепятственного" получения средств нужно передать взятку якобы для командира воинской части за подготовку "необходимых" документов.

При этом фигурант, вероятно, просто выдумывал причины, почему обязательно нужно дать взятку, и прикрывался связями, которых на самом деле не имел", - говорится в сообщении.

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Сумму "отката" злоумышленник признал в 1,2 млн грн - по 10% от доли каждого из сыновей.

В то же время у новой жены воина он денег не требовал.

После дальнейших переговоров он уменьшил сумму до 500 тыс. грн. Передать ее нужно было после получения первого транша помощи.









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Задержание

После передачи всей суммы мужчину задержали и изъяли деньги.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также проверяют причастность действующих военных должностных лиц к этой схеме.

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