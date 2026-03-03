Мошенники продали землю военного Савчука, пока тот был на службе: дело передано в суд

В Винницкой области завершили расследование аферы с землей военного Михаила Савчука.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о деле военного Михаила Савчука, который добровольно встал на защиту государства и после ранения вернулся к службе.

"Во время прохождения лечения он узнал, что земельный участок, который принадлежал его матери и на котором располагался жилой дом, был переоформлен на другое лицо.

Следствием установлено, что в 2024 году двое граждан подделали договор купли-продажи земельного участка у матери потерпевшего, датированный 2007 годом", - отметили в ОГП.

Затем этот "документ" они предоставили для осуществления государственной регистрации земли на одного из них.

Государственный регистратор одного из поселковых советов Винницкого района в том же году на основании фиктивного договора зарегистрировал право собственности на спорный земельный участок.

Обвиняемым инкриминируют подделку официального документа и пособничество в мошенничестве в крупных размерах (ч. 3 ст. 358 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Во время досудебного расследования они признали свою вину.

Государственному регистратору инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Сумма ущерба - почти 1,4 млн грн.

На спорный земельный участок решением суда был наложен арест.

