Шахраї продали землю військового Савчука, поки той був на службі: справу передано до суду
На Вінниччині завершили розслідування афери із землею військового Михайла Савчука.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про справу військового Михайла Савчука, який добровільно став на захист держави та після поранення повернувся до служби.
"Під час проходження лікування він дізнався, що земельна ділянка, яка належала його матері та на якій розташовувався житловий будинок, була переоформлена на іншу особу.
Слідством встановлено, що у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу земельної ділянки у матері потерпілого, датований 2007 роком", - зазначили в ОГП.
Потім цей "документ" вони надали для здійснення державної реєстрації землі за одним з них.
Державний реєстратор однієї з селищних рад Вінницького району того ж року на підставі фіктивного договору зареєстрував право власності на спірну земельну ділянку.
Обвинуваченим інкримінують підроблення офіційного документа та пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Під час досудового розслідування вони визнали свою вину.
Державному реєстратору інкримінують зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Сума збитків - майже 1,4 млн грн.
На спірну земельну ділянку рішенням суду було накладено арешт.
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власниками якої стали три фізичні особи. Інші 330 співласників будинку втратили право управляти своєю власністю і фактично стали безправними кріпаками.Були неодноразові зверненя до міністра МВС,Генерального прокурора,місцевого відділку поліцію з вимогою відкрити досудову справу за даними фактами а також в мііністерство Юстиції з вимогою відновити реєстрацію ЖБК Приморський-21. У відповідь повний нуль.Так що. фальсифікація документів та повне небажання Держави наводити законність в цій сфері процвітає.