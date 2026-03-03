Шахраї продали землю військового Савчука, поки той був на службі: справу передано до суду

На Вінниччині завершили розслідування афери із землею військового Михайла Савчука.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про справу військового Михайла Савчука, який добровільно став на захист держави та після поранення повернувся до служби.

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"Під час проходження лікування він дізнався, що земельна ділянка, яка належала його матері та на якій розташовувався житловий будинок, була переоформлена на іншу особу.

Слідством встановлено, що у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу земельної ділянки у матері потерпілого, датований 2007 роком", - зазначили в ОГП.

Потім цей "документ" вони надали для здійснення державної реєстрації землі за одним з них.

Державний реєстратор однієї з селищних рад Вінницького району того ж року на підставі фіктивного договору зареєстрував право власності на спірну земельну ділянку.

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Обвинуваченим інкримінують підроблення офіційного документа та пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Під час досудового розслідування вони визнали свою вину.

Державному реєстратору інкримінують зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Сума збитків - майже 1,4 млн грн.

На спірну земельну ділянку рішенням суду було накладено арешт.

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