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Новини Шахрайські схеми
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Шахраї продали землю військового Савчука, поки той був на службі: справу передано до суду

Шахраї продали землю військового Савчука: справа вже в суді

На Вінниччині завершили розслідування афери із землею військового Михайла Савчука.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про справу військового Михайла Савчука, який добровільно став на захист держави та після поранення повернувся до служби.

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"Під час проходження лікування він дізнався, що земельна ділянка, яка належала його матері та на якій розташовувався житловий будинок, була переоформлена на іншу особу.

Слідством встановлено, що у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу земельної ділянки у матері потерпілого, датований 2007 роком", - зазначили в ОГП.

Потім цей "документ" вони надали для здійснення державної реєстрації землі за одним з них.

Шахраї продали землю військового Савчука: справа вже в суді

Державний реєстратор однієї з селищних рад Вінницького району того ж року на підставі фіктивного договору зареєстрував право власності на спірну земельну ділянку.

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Обвинуваченим інкримінують підроблення офіційного документа та пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Під час досудового розслідування вони визнали свою вину.

Державному реєстратору інкримінують зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Сума збитків - майже 1,4 млн грн.

На спірну земельну ділянку рішенням суду було накладено арешт.

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Автор: 

Вінницька область (1167) шахрайство (1271) військовослужбовці (5203) Офіс Генпрокурора (3914)
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Топ коментарі
+9
а то ти не знаєш чому шахраїв не мобілізували. вони або самі в сбу\поліції\тцк та інших структурах працюють\працювали, або у них там родичі працюють
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03.03.2026 11:52 Відповісти
+7
Чому шахраї уникають мобілізації? Як так вийшло? Чи є в Україні українська влада? Досі інсують мутні схеми крадіжки власності через чорних нотаріусів, ментів, прокурорів та суддів! Поки не зникне це гниле поріддя в Україні, війна не припиниться! Україна має стати оновленою, без всього цього гнилого корумпованого людського сміття! Або це все лайно піде на фронт і там загине, або ветерани влаштують зачистку в тилу.
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03.03.2026 11:48 Відповісти
+3
Шахраї засіли у державних службах, тому ця "музика" нескінченна.
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03.03.2026 12:12 Відповісти
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Шахраїв ловлять?
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03.03.2026 11:39 Відповісти
Чому шахраї уникають мобілізації? Як так вийшло? Чи є в Україні українська влада? Досі інсують мутні схеми крадіжки власності через чорних нотаріусів, ментів, прокурорів та суддів! Поки не зникне це гниле поріддя в Україні, війна не припиниться! Україна має стати оновленою, без всього цього гнилого корумпованого людського сміття! Або це все лайно піде на фронт і там загине, або ветерани влаштують зачистку в тилу.
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03.03.2026 11:48 Відповісти
а то ти не знаєш чому шахраїв не мобілізували. вони або самі в сбу\поліції\тцк та інших структурах працюють\працювали, або у них там родичі працюють
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03.03.2026 11:52 Відповісти
Тому всі ці менти, прокурори та СБУшники мають йти штурмувати посадки, разом з заброньованими родичами, друзями які вже давно стали кримінальним прошарком.
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03.03.2026 12:13 Відповісти
Шахраї засіли у державних службах, тому ця "музика" нескінченна.
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03.03.2026 12:12 Відповісти
Гройсман, з шоблою вертухаїв екс-віце-прем'єрів на Вінничині, допомагає у такий спосіб Українцям??? Так це ж уже було в Корсуні, на Черкащині!!! Вертухай тамтешній, відправив 4 поліцейських, убивати Сергія Русінова!!??
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03.03.2026 11:41 Відповісти
Одеса - вул. Кримська 72. Кооперативний будинок. 2008 році трьома особами був сфальшований протокол #3, факт фальсифікації цього протоколу був установлений під час розгляду судової справи № 523/9765/13-ц.Відповідно до цього протоколу та корупційного сговору між головою правління та державним реєстратором було сфальшовано реєстраційні документи ЖБК Приморський-21, незаконне перетворення юридичної особи з колективною формою управління в приватну юридину особу - обслуговуюий кооператив- бенефіціарними
власниками якої стали три фізичні особи. Інші 330 співласників будинку втратили право управляти своєю власністю і фактично стали безправними кріпаками.Були неодноразові зверненя до міністра МВС,Генерального прокурора,місцевого відділку поліцію з вимогою відкрити досудову справу за даними фактами а також в мііністерство Юстиції з вимогою відновити реєстрацію ЖБК Приморський-21. У відповідь повний нуль.Так що. фальсифікація документів та повне небажання Держави наводити законність в цій сфері процвітає.
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03.03.2026 13:00 Відповісти
А що з вбивством Сергія Русінова й з аферами тамтешніх земель?
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03.03.2026 14:49 Відповісти
 
 