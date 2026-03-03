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Новини Справа Медведчука
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Справу Медведчука передано до суду - за привласнення нафтопроводу та відмивання коштів

Справу щодо Віктора Медведчука направили до суду: що відомо?

До суду скеровано обвинувальний акт щодо екснардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, який організував масштабну схему заволодіння нафтопроводом.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.

Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Прокуратура Київщини заявила, що ексведуча каналів Медведчука Колтак відповідала вимогам для посади у пресслужбі: звільняти її не планують, - ЗМІ

Так, Медведчуку інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Наразі він перебуває на території РФ, тому розслідування проводилося заочно.

Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони перебувають у розшуку.

Читайте: Прокуратура повернула державі 24 гектари лісу, незаконно виведених для родини Медведчука

Автор: 

Медведчук Віктор (1710) суд (11923) Офіс Генпрокурора (3914)
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Топ коментарі
+16
А як довго звізділи наріду, що медведчуку трубу віддав Порошенко і тупі вівці в це вірили. А недавно пройшла цікава інформація, що права рука Зеленського єрмак пішов працювати в штаб медведчука. Співпадєніє? Не думаю. Сам Зеленський і його антимайданний колектив "95 квартал" працювали на телеканалі "1+1", який належить коломойському і медведчуку.
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03.03.2026 11:58 Відповісти
+13
Чекай, чекай! Обов`язково! вінфсьофкрав!
Але, скоріш всього, дочекаєшся, коли ЗЕсрань зі всім зеленим шоблом судити будуть. Там ж стільки всілякого і різного...
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03.03.2026 12:53 Відповісти
+10
і що, без звинувачень Порошенка в цьому злочині?
Дивно....
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03.03.2026 11:52 Відповісти
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... українці в очікування коли мудачуку буде труба , не менше за кончину х..йла
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03.03.2026 11:30 Відповісти
Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала ....Вартість об'єкта на той момент складала 1,4 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3603307
- і куди дивилась тодішня влада і всі її "правоохоронці" ...?
До цього треба додати "украінскійвибор" медведчука , якому в той час чомусь дозволяли вільно проводити агітацію по всій країні
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03.03.2026 11:30 Відповісти
Йой, знову ці кляті "папєрєднікі"?
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03.03.2026 12:12 Відповісти
це окрема стаття, і окреме слідче провадження. Цим має займатися СБУ. А тут, по цій інфі, стаття ДБРівська.
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03.03.2026 12:13 Відповісти
Саме так, нами керують професіональні мародери-зрадники на чолі найвеличнішим паяцем світу!
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03.03.2026 11:39 Відповісти
є уряд у вигнання, називається в екзилі, а це уряд у втечі
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03.03.2026 13:07 Відповісти
ЗЄлєнський це ж та сама медведчуковська вата, тільки пофарбована в зелене, а не синє.
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03.03.2026 13:50 Відповісти
Наумов - втік,
Шурма - втік.
Єрмабаба -стік.
Зелений - не зміг,бо генерал Кривонос Жуляни блоконув.
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03.03.2026 18:42 Відповісти
Це ворог України ,який мавби бути ліквідований ,ця колоборанська істота не має права на існування надто багато біди він приніс Україні.
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03.03.2026 11:47 Відповісти
і що, без звинувачень Порошенка в цьому злочині?
Дивно....
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03.03.2026 11:52 Відповісти
А як довго звізділи наріду, що медведчуку трубу віддав Порошенко і тупі вівці в це вірили. А недавно пройшла цікава інформація, що права рука Зеленського єрмак пішов працювати в штаб медведчука. Співпадєніє? Не думаю. Сам Зеленський і його антимайданний колектив "95 квартал" працювали на телеканалі "1+1", який належить коломойському і медведчуку.
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03.03.2026 11:58 Відповісти
Дякую, що розшифрували мій комент вище.
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03.03.2026 12:10 Відповісти
Пишіть так, щоб одразу було зрозуміло. Чого ви шифруєтесь? тут всі свої.
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03.03.2026 14:43 Відповісти
я інколи свій сарказм не виділяю смайликом. Погоджуюсь - краще це робити... Бо не всі доганяють.... А написане пером, як то кажуть... ага, тут на цензорі тільки хрестанути можна (інколи жалко); а на інших форумах навіть сокирою не вирубати.
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03.03.2026 14:58 Відповісти
...тобто Петю також чекати по цій справі у суді?
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03.03.2026 12:29 Відповісти
Чекай, чекай! Обов`язково! вінфсьофкрав!
Але, скоріш всього, дочекаєшся, коли ЗЕсрань зі всім зеленим шоблом судити будуть. Там ж стільки всілякого і різного...
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03.03.2026 12:53 Відповісти
Він мабуть мав на увазі брата єрмака Петра, якого затримували за шахрайство і який обов'язково сяде при зміні влади, або втече до росії.
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03.03.2026 20:36 Відповісти

Чекалка так і не відсохла? Так і не дійшло, хто співробітничає з кумом *****? Невиліковні.
Канал 1+1. У 2020 статки медведчука за рік правління Зєлєнского зросли з 55 міліонів до 1міліарда 200 млн.
Єрмак почав працювати у комітеті юристки Медведчука та Портнова
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03.03.2026 14:10 Відповісти
...спочатку треба посадити тих, хто 25 років крав, чи Ви вважаєте, що усе було добре? Юлю посадити також, яка з Лазаренко накрала, чому вона досі бігає?
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03.03.2026 13:27 Відповісти
Медведчука віддали на обмін до рашки. Тому його не спочаткі, ні потім не посадять.
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04.03.2026 06:32 Відповісти
Зеленському ,, велика подяка" за те ,
що відпустив злодюгу і колаборанта Медведчука
до рф 🤬
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03.03.2026 13:34 Відповісти
Його обміняли на велику кількість полонених. Надаю полонені та їх родини дякують.... ти звісно ні бо у рашиському полоні ти не був.
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03.03.2026 14:17 Відповісти
Його чинна влада позбулась за домовленістю з москалями, як і Цемаха, беркутів тощо - тих, хто міг підтвердити злочини росії, а також співпрацював з чинною владою.
Обмін на полонених - це прикриття і мабуть єдине, що добре в цих обмінах
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03.03.2026 15:55 Відповісти
Конкретно.... на кого обміняли...,,,???????
ПРИЗЬВИЩА....???????////
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03.03.2026 19:39 Відповісти
У гуглі забанили?
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03.03.2026 22:50 Відповісти
215 полонених, серед яких 108 - азовці.
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04.03.2026 06:35 Відповісти
В нефтепроводной афере у чука был жирный соучастник,почему его нет в деле,кто взял хабар и отмазал главного?
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03.03.2026 13:50 Відповісти
Зеля взяв хабар! О!,
Хоча: ти сам щойнозаряжений зеле-офісний, навряд чи повіриш....
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03.03.2026 14:09 Відповісти
Гаррі-гек, когда будєт возможность покинуть диван, обратітєсь к Обліковому Запису за докумєнтальним подтвєрждєнієм.😬
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03.03.2026 14:20 Відповісти
Йому пох7й, він втік й живе люкс.... до ср4кі ці суди, тільки Український "Масад".
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03.03.2026 14:15 Відповісти
Це в нас вміють, судити заочно. Хоча кучму, що поздавав всю зброю і через кого війна, не судять навіть заочно.
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03.03.2026 14:41 Відповісти
Не пройшло і десять років!!!
яка оперативна швидкість!!!
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03.03.2026 20:01 Відповісти
Щось буратінкові прокурори дуже швидко працюють. Не минуло й 200 років, як справу передано до суду.
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04.03.2026 08:27 Відповісти
 
 