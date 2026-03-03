Справу Медведчука передано до суду - за привласнення нафтопроводу та відмивання коштів
До суду скеровано обвинувальний акт щодо екснардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, який організував масштабну схему заволодіння нафтопроводом.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.
Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.
Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Так, Медведчуку інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.
Наразі він перебуває на території РФ, тому розслідування проводилося заочно.
Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони перебувають у розшуку.
Будь ласка, зачекайте...
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- і куди дивилась тодішня влада і всі її "правоохоронці" ...?
До цього треба додати "украінскійвибор" медведчука , якому в той час чомусь дозволяли вільно проводити агітацію по всій країні
Шурма - втік.
Єрмабаба -стік.
Зелений - не зміг,бо генерал Кривонос Жуляни блоконув.
Дивно....
Але, скоріш всього, дочекаєшся, коли ЗЕсрань зі всім зеленим шоблом судити будуть. Там ж стільки всілякого і різного...
Чекалка так і не відсохла? Так і не дійшло, хто співробітничає з кумом *****? Невиліковні.
Канал 1+1. У 2020 статки медведчука за рік правління Зєлєнского зросли з 55 міліонів до 1міліарда 200 млн.
Єрмак почав працювати у комітеті юристки Медведчука та Портнова
що відпустив злодюгу і колаборанта Медведчука
до рф 🤬
Обмін на полонених - це прикриття і мабуть єдине, що добре в цих обмінах
ПРИЗЬВИЩА....???????////
Хоча: ти сам щойнозаряжений зеле-офісний, навряд чи повіриш....
яка оперативна швидкість!!!