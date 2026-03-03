Справу Медведчука передано до суду - за привласнення нафтопроводу та відмивання коштів

До суду скеровано обвинувальний акт щодо екснардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, який організував масштабну схему заволодіння нафтопроводом.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.



Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.



Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

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Так, Медведчуку інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Наразі він перебуває на території РФ, тому розслідування проводилося заочно.

Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони перебувають у розшуку.

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