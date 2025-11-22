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Прокуратура Київщини заявила, що ексведуча каналів Медведчука Колтак відповідала вимогам для посади у пресслужбі: звільняти її не планують, - ЗМІ

Прокуратура Київщини виправдала призначення Колтак у пресслужбу

Колишня ведуча нині заборонених проросійських телеканалів 112 та NewsOne Юлія Колтак (Ковбей), яка з вересня 2025 року працює у пресслужбі Київської обласної прокуратури, відповідала вимогам для призначення на посаду.

Про це прокуратура повідомила у відповіді на запит "Детектора медіа", інформує Цензор.НЕТ.

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У відомстві зазначили, що претендент на посаду державної служби має відповідати загальним вимогам для посад відповідної категорії, за ст. 20 закону "Про державну службу", а в період дії воєнного стану на такі посади призначають без конкурсного відбору.

"Оскільки Ковбей Ю. А. відповідала вимогам для зайняття посади державної служби категорії "В" (наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою. — ред.), остання призначена на посаду головного спеціаліста відділу інформаційної політики Київської обласної прокуратури строково, до дня призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану",- йдеться у відповіді.

У прокуратурі не відповіли, чи ознайомлювалося відомство з біографією Колтак перед призначенням та чи вбачає репутаційні ризики у працевлаштуванні тих, хто працював на нині підсанкційних каналах.

Дивіться також: ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Звільняти не планують

Видання LIGA.net з посиланням на свої джерела у прокуратурі також повідомило, що Колтак не проходила спеціальної перевірки і її не планують звільняти з посади.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні блогер та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу у пресслужбу пропагандисток, які раніше працювали на телеканалах Віктора Медведчука.

  • Так, колишня ведуча 112 каналу та NewsOne Юлія Колтак з вересня 2025 року працює речницею Київської обласної прокуратури.
  • Речниця ДБР Тетяна Сапьян раніше також працювала на 112 каналі.

Дивіться також: Учасник форумів Суркова та соратник Медведчука залишається проректором вишу Харкова, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Медведчук Віктор (1710) прокуратура (3721) пропаганда (2922)
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Топ коментарі
+45
Навіщо дурне питати. Мінімальна вимога для чинної влади - наявність родичів на болотах, краще в їх спецслужбах.
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22.11.2025 02:32 Відповісти
+33
А патріотизм, доброчесність та гарна ділова репутація не входять до вимог прокуратури?

Ну вітаю - ГПУ є притулком для безпринципних покидьків.
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22.11.2025 03:06 Відповісти
+25
Прокуратура Київщини продажна московитська шллендра має висіти на стовпі разом з своїм єрмаком.татаровим, вас час спливає продажні гниди, адіос мучачес.потвори.
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22.11.2025 02:39 Відповісти
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Навіщо дурне питати. Мінімальна вимога для чинної влади - наявність родичів на болотах, краще в їх спецслужбах.
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22.11.2025 02:32 Відповісти
Портновські продовжують загадувати московським лайном в органах державної влади!! Кравець з оточенням на посадах, як завгосп якуновича, може це підтвердити!
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22.11.2025 09:25 Відповісти
мда,

Сегодня парень в бороде,
А завтра он в НКВДе...

прес-секретарем

короче, "в связях порочачіх єйо НЄ замєчєна"
зараз це - модно, зовсім як андруша єрмак

.
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22.11.2025 02:38 Відповісти
Прокуратура Київщини продажна московитська шллендра має висіти на стовпі разом з своїм єрмаком.татаровим, вас час спливає продажні гниди, адіос мучачес.потвори.
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22.11.2025 02:39 Відповісти
Ви що досі не зрозуміли що прокуратура це злочиний орган в Україні який покривае бандитів і серед бандитів завжди опиняеться минулий прокурор який їх створив і очолюе, Міндіч свіжайший приклад. Тому оце все це закономірно і керуе всім цим зетварь, дермак, татаров, деркач.
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22.11.2025 07:08 Відповісти
Сирійці, порожні теревені не розводили, а дієво і предметно вішали за злочини проти Сирії, всю башарівську шушеру! А в Україні, з 2014 року, гройсмани-дубілєти-яценюки-махніцкий-ярема, з купою ригоАНАЛІВ з ВРУ, так і продовжили московським лайном заливати, Українців та Революцію Гідності!
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22.11.2025 09:30 Відповісти
А патріотизм, доброчесність та гарна ділова репутація не входять до вимог прокуратури?

Ну вітаю - ГПУ є притулком для безпринципних покидьків.
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22.11.2025 03:06 Відповісти
а коли було по іншому?
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22.11.2025 09:13 Відповісти
У моєго роботодавця це є у вимогах. Їх дотримання з 2019 року - це інша справа.

Тому я був щиро здивований, що у прокуратурі можуть працювати злодії, держзрадники та колаборанти навіть офіційно.
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22.11.2025 16:43 Відповісти
незаменимые и ценные люди. 34 года собирались в кодло.
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22.11.2025 03:19 Відповісти
"какая разніца"
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22.11.2025 03:22 Відповісти
Сходив подивився вимоги прийняття на роботу в обласну прокуратуру.

Таки враження, що формалтно беруть будь-кого з вишкою та знанням української.

Але ж всі розуміють, що ця ригівська лярва не просто так туди потрапила.
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22.11.2025 03:23 Відповісти
Через мінєт. Для таких як вона це і є "просто так".
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22.11.2025 06:02 Відповісти
На Скабееву похожа
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22.11.2025 03:39 Відповісти
«за ст. 20 закону "Про державну службу", а в період дії воєнного стану на такі посади призначають без конкурсного відбору.» - укрпїнські закони писалися в кремлі для рашистської агентури.
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22.11.2025 03:54 Відповісти
Повний.....
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22.11.2025 08:20 Відповісти
підметаймо схрони батьків - сало патрони завозимо....
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22.11.2025 04:13 Відповісти
на Волині тільки лінивий не знає тих схронів, я б копав інші...
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22.11.2025 07:19 Відповісти
ідуть до лісу три грибники і без лопат до схрону вони.
нормальні хлопці-грибники нічого не знайшли.
заморані зайобані до дому приперлися...
де гриби? - кажуть не сезон!
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22.11.2025 07:35 Відповісти
мамо, не давіть душу,,,
юшка яка є?
бо взавтра знову по гриби....
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22.11.2025 09:06 Відповісти
цікаво хто цю сексологіню є...е?
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22.11.2025 05:33 Відповісти
Фуй як грубо. Кажить красиво - хто має цю овцу. Або - який лісоруб рубить цю рлбочу корабельну сосну.
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22.11.2025 07:24 Відповісти
Журналістика це проституція. Принаймні на Заході. Знайшли проблему.
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22.11.2025 05:45 Відповісти
Ну то так й кадуть, є дві найдрівніші професії - проституція й журналістика..ну таких ще називають журношл@хами..
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22.11.2025 06:36 Відповісти
А не принаймні?
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22.11.2025 09:00 Відповісти
Які вимоги, вони нам всім відомі
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22.11.2025 05:54 Відповісти
Черговий потужний струмінь сциклиння в очі народу. Скоро взагалі будуть писати -"Від'*******".
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22.11.2025 06:00 Відповісти
ви спочатку з ківаловим розберіться
бо з нього почалося - сцанина у вічі та ігнорування злочинів владою
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22.11.2025 06:09 Відповісти
прокуратура не вияснювала наскільки буба відповідає своїй посаді?
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22.11.2025 06:30 Відповісти
не посцяв і в дамках?
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22.11.2025 06:31 Відповісти
це ж сосна медведчука
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22.11.2025 06:47 Відповісти
https://t.me/voynareal/126196 Українські дрони «Пісюни» на повну знищують ворожі «Шахеди» в небі України - кадри роботи дрона-перехоплювача P1-Sun показали військові
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22.11.2025 06:48 Відповісти
Схоже все це скінчиться як колись в 20 роки в Одесі...
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22.11.2025 07:29 Відповісти
Характер нордичечкий, выдержаный. С товарищами по работе поддерживает отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. В связях, порочащих ее, замечена не была.
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22.11.2025 07:39 Відповісти
а памятаєте Сашка Музичко....прокурорів потрібно ще тоді було вистріляти як собак.так ні - вбили Музичко.а прокурори і далі геноцидять народ.
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22.11.2025 07:42 Відповісти
Музичка вбили скаженні собаки-вбивці авак'яна рюкзаковича.
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22.11.2025 12:21 Відповісти
та ні - Музичка вбила куля.та хто її пустив.
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22.11.2025 12:25 Відповісти
та ні, його вбила самовпевненість
хитрішим треба бути
карати анонімно
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22.11.2025 12:28 Відповісти
Привикайте, бо скоро на ток шоу в Шустера побачимо і монтян, і мураєва, і шуфрича ..., бо все йде до того.
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22.11.2025 07:58 Відповісти
Не тільки у ВР потрібні "робочі сосни"....в то якась дискримінація виходить...Он у Криму була прокурора - так вона тепер сенатор і в Бога вірить! І тут попереду....і не тільки - великий шлях!! Головне працювати.....головою!!
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22.11.2025 08:02 Відповісти
а шо і правда на так шоах ге ге шустрік шустіть?
буба все спасе!
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22.11.2025 08:08 Відповісти
СБУ її провіряло, враховуючи її бекграунд, чи достатньо було рекомендації ФСБ?
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22.11.2025 08:08 Відповісти
скількох полканів контрозвідка сбу позбала погонів після ударів по шикуваннях?
Даю відповідь- нікого, визнано виним месенджер "сигнал".
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22.11.2025 08:20 Відповісти
прокуратура Київщини навіть би відсмоктала у медведчука, лише б не визнавати свій по№б....
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22.11.2025 08:17 Відповісти
Не зможуть. У них в роті *уй Зеленського.
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22.11.2025 08:34 Відповісти
і зовсім не дивно, що лядська Профуратура Київщини відповідає вимогам ексведучої каналів Мертведчука... у країні мрії ідіота зєлєнскага при владі усі такі.. притомні люди там не виживають...
про що тут розмовляти, якщо тупорила "вєрная імпєратріца" льОхко обмінює майбутнє свого фаворита дермака на майбутнє України...
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22.11.2025 08:24 Відповісти
алі-баба та його вірний шехєрє-ззаду (не моє, але я б пишалася)😁
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22.11.2025 19:52 Відповісти
Знаючи умови підбору кадрів в прокуратуру---скажу впевнено,що там "працюють"---великі гроші,впливові родичі. Ну а патріотизм,фаховість.нікого не цікавить НАЖАЛЬ.
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22.11.2025 08:31 Відповісти
Прокурвотуру при Порошенку треба було не реформувати, а розігнати. А набрати фахівціх на пенсії з Европи а їм у помічники відібрати молодих юристів і випускників вузів. Бо якщо просканувати по базі НАЗК прокурворів, то 2/3 з них інваліди. Висновки не втішні. Ця ***** мертведчукова пройшла кастинг у гебнявих, як ці підори прокурорські не візьмуть на роботу для побрехеньок, посміли би.
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22.11.2025 08:52 Відповісти
Вата, відчувши слабину, знов захоплює країну....
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22.11.2025 08:52 Відповісти
Яка там слабина? Вата ватна на чолі.
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22.11.2025 09:02 Відповісти
В мене теж не нижче бакалавра. Чому досі не зателефонували з пропозицією?!£
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22.11.2025 09:25 Відповісти
Тільки таких корабельних сосок на посади призначають в прокурорських, кадровики по команді від папіка з Урядового кварталу!
Він має їй давати свій Тіпіай!! В Держслужбі в курсі, які у кого Тіпіай теліпаються!!
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22.11.2025 09:40 Відповісти
То було питання до київської прокуратури, стосовно суті обговорюваного допису. Дайте вже їм відповісти. Чи Ви теж звідти?
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22.11.2025 09:42 Відповісти
В прокуратурі працюють одні інваліди. Прокуратура не потріьна в Україні, тому, що вона повністю корупційна, зрадницька та підступна. Хто може назвати,хоча б одну резонансну справу, яку розкрила прокуратура. Ніхто не скаже, бо її немає.
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22.11.2025 12:24 Відповісти
 
 