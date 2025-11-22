Прокуратура Київщини заявила, що ексведуча каналів Медведчука Колтак відповідала вимогам для посади у пресслужбі: звільняти її не планують, - ЗМІ

Колишня ведуча нині заборонених проросійських телеканалів 112 та NewsOne Юлія Колтак (Ковбей), яка з вересня 2025 року працює у пресслужбі Київської обласної прокуратури, відповідала вимогам для призначення на посаду.

Про це прокуратура повідомила у відповіді на запит "Детектора медіа", інформує Цензор.НЕТ.

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У відомстві зазначили, що претендент на посаду державної служби має відповідати загальним вимогам для посад відповідної категорії, за ст. 20 закону "Про державну службу", а в період дії воєнного стану на такі посади призначають без конкурсного відбору.

"Оскільки Ковбей Ю. А. відповідала вимогам для зайняття посади державної служби категорії "В" (наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою. — ред.), остання призначена на посаду головного спеціаліста відділу інформаційної політики Київської обласної прокуратури строково, до дня призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану",- йдеться у відповіді.

У прокуратурі не відповіли, чи ознайомлювалося відомство з біографією Колтак перед призначенням та чи вбачає репутаційні ризики у працевлаштуванні тих, хто працював на нині підсанкційних каналах.

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Звільняти не планують

Видання LIGA.net з посиланням на свої джерела у прокуратурі також повідомило, що Колтак не проходила спеціальної перевірки і її не планують звільняти з посади.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні блогер та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу у пресслужбу пропагандисток, які раніше працювали на телеканалах Віктора Медведчука.

Так, колишня ведуча 112 каналу та NewsOne Юлія Колтак з вересня 2025 року працює речницею Київської обласної прокуратури.

Речниця ДБР Тетяна Сапьян раніше також працювала на 112 каналі.

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