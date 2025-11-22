Прокуратура Киевской области заявила, что экс-ведущая каналов Медведчука Колтак соответствовала требованиям для должности в пресс-службе: увольнять ее не планируют, - СМИ

Бывшая ведущая ныне запрещенных пророссийских телеканалов 112 и NewsOne Юлия Колтак (Ковбей), которая с сентября 2025 года работает в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, соответствовала требованиям для назначения на должность.

Об этом прокуратура сообщила в ответе на запрос "Детектора медиа"

В ведомстве отметили, что претендент на должность государственной службы должен соответствовать общим требованиям для должностей соответствующей категории, согласно ст. 20 закона "О государственной службе", а в период действия военного положения на такие должности назначают без конкурсного отбора.

"Поскольку Ковбей Ю. А. соответствовала требованиям для занятия должности государственной службы категории "В" (наличие высшего образования степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра по решению субъекта назначения, свободное владение государственным языком. — ред.), последняя назначена на должность главного специалиста отдела информационной политики Киевской областной прокуратуры срочно, до дня назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - говорится в ответе.

В прокуратуре не ответили, знакомилось ли ведомство с биографией Колтак перед назначением и видит ли репутационные риски в трудоустройстве тех, кто работал на ныне подсанкционных каналах.

Увольнять не планируют

Издание LIGA.net со ссылкой на свои источники в прокуратуре также сообщило, что Колтак не проходила специальной проверки и ее не планируют увольнять с должности.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу в пресс-службу пропагандисток, которые ранее работали на телеканалах Виктора Медведчука.

Так, бывшая ведущая 112 канала и NewsOne Юлия Колтак с сентября 2025 года работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры.

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ранее также работала на 112 канале.

