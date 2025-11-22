РУС
Прокуратура Киевской области заявила, что экс-ведущая каналов Медведчука Колтак соответствовала требованиям для должности в пресс-службе: увольнять ее не планируют, - СМИ

Прокуратура Киевской области оправдала назначение Колтак в пресс-службу

Бывшая ведущая ныне запрещенных пророссийских телеканалов 112 и NewsOne Юлия Колтак (Ковбей), которая с сентября 2025 года работает в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, соответствовала требованиям для назначения на должность.

Об этом прокуратура сообщила в ответе на запрос "Детектора медиа", информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что претендент на должность государственной службы должен соответствовать общим требованиям для должностей соответствующей категории, согласно ст. 20 закона "О государственной службе", а в период действия военного положения на такие должности назначают без конкурсного отбора.

"Поскольку Ковбей Ю. А. соответствовала требованиям для занятия должности государственной службы категории "В" (наличие высшего образования степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра по решению субъекта назначения, свободное владение государственным языком. — ред.), последняя назначена на должность главного специалиста отдела информационной политики Киевской областной прокуратуры срочно, до дня назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - говорится в ответе.

В прокуратуре не ответили, знакомилось ли ведомство с биографией Колтак перед назначением и видит ли репутационные риски в трудоустройстве тех, кто работал на ныне подсанкционных каналах.

Увольнять не планируют

Издание LIGA.net со ссылкой на свои источники в прокуратуре также сообщило, что Колтак не проходила специальной проверки и ее не планируют увольнять с должности.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу в пресс-службу пропагандисток, которые ранее работали на телеканалах Виктора Медведчука.

  • Так, бывшая ведущая 112 канала и NewsOne Юлия Колтак с сентября 2025 года работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры.
  • Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ранее также работала на 112 канале.

Медведчук Виктор (1798) прокуратура (5092) пропаганда (3781)
Топ комментарии
+27
Навіщо дурне питати. Мінімальна вимога для чинної влади - наявність родичів на болотах, краще в їх спецслужбах.
22.11.2025 02:32 Ответить
+21
А патріотизм, доброчесність та гарна ділова репутація не входять до вимог прокуратури?

Ну вітаю - ГПУ є притулком для безпринципних покидьків.
22.11.2025 03:06 Ответить
+16
Прокуратура Київщини продажна московитська шллендра має висіти на стовпі разом з своїм єрмаком.татаровим, вас час спливає продажні гниди, адіос мучачес.потвори.
22.11.2025 02:39 Ответить
мда,

Сегодня парень в бороде,
А завтра он в НКВДе...

прес-секретарем

короче, "в связях порочачіх єйо НЄ замєчєна"
зараз це - модно, зовсім як андруша єрмак

.
22.11.2025 02:38 Ответить
Ви що досі не зрозуміли що прокуратура це злочиний орган в Україні який покривае бандитів і серед бандитів завжди опиняеться минулий прокурор який їх створив і очолюе, Міндіч свіжайший приклад. Тому оце все це закономірно і керуе всім цим зетварь, дермак, татаров, деркач.
22.11.2025 07:08 Ответить
а коли було по іншому?
22.11.2025 09:13 Ответить
незаменимые и ценные люди. 34 года собирались в кодло.
22.11.2025 03:19 Ответить
"какая разніца"
22.11.2025 03:22 Ответить
Сходив подивився вимоги прийняття на роботу в обласну прокуратуру.

Таки враження, що формалтно беруть будь-кого з вишкою та знанням української.

Але ж всі розуміють, що ця ригівська лярва не просто так туди потрапила.
22.11.2025 03:23 Ответить
Через мінєт. Для таких як вона це і є "просто так".
22.11.2025 06:02 Ответить
На Скабееву похожа
22.11.2025 03:39 Ответить
«за ст. 20 закону "Про державну службу", а в період дії воєнного стану на такі посади призначають без конкурсного відбору.» - укрпїнські закони писалися в кремлі для рашистської агентури.
22.11.2025 03:54 Ответить
Повний.....
22.11.2025 08:20 Ответить
підметаймо схрони батьків - сало патрони завозимо....
22.11.2025 04:13 Ответить
на Волині тільки лінивий не знає тих схронів, я б копав інші...
22.11.2025 07:19 Ответить
ідуть до лісу три грибники і без лопат до схрону вони.
нормальні хлопці-грибники нічого не знайшли.
заморані зайобані до дому приперлися...
де гриби? - кажуть не сезон!
22.11.2025 07:35 Ответить
мамо, не давіть душу,,,
юшка яка є?
бо взавтра знову по гриби....
22.11.2025 09:06 Ответить
цікаво хто цю сексологіню є...е?
22.11.2025 05:33 Ответить
Фуй як грубо. Кажить красиво - хто має цю овцу. Або - який лісоруб рубить цю рлбочу корабельну сосну.
22.11.2025 07:24 Ответить
Журналістика це проституція. Принаймні на Заході. Знайшли проблему.
22.11.2025 05:45 Ответить
Ну то так й кадуть, є дві найдрівніші професії - проституція й журналістика..ну таких ще називають журношл@хами..
22.11.2025 06:36 Ответить
А не принаймні?
22.11.2025 09:00 Ответить
Які вимоги, вони нам всім відомі
22.11.2025 05:54 Ответить
Черговий потужний струмінь сциклиння в очі народу. Скоро взагалі будуть писати -"Від'*******".
22.11.2025 06:00 Ответить
ви спочатку з ківаловим розберіться
бо з нього почалося - сцанина у вічі та ігнорування злочинів владою
22.11.2025 06:09 Ответить
прокуратура не вияснювала наскільки буба відповідає своїй посаді?
22.11.2025 06:30 Ответить
не посцяв і в дамках?
22.11.2025 06:31 Ответить
це ж сосна медведчука
22.11.2025 06:47 Ответить
https://t.me/voynareal/126196 Українські дрони «Пісюни» на повну знищують ворожі «Шахеди» в небі України - кадри роботи дрона-перехоплювача P1-Sun показали військові
22.11.2025 06:48 Ответить
Схоже все це скінчиться як колись в 20 роки в Одесі...
22.11.2025 07:29 Ответить
Характер нордичечкий, выдержаный. С товарищами по работе поддерживает отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. В связях, порочащих ее, замечена не была.
22.11.2025 07:39 Ответить
а памятаєте Сашка Музичко....прокурорів потрібно ще тоді було вистріляти як собак.так ні - вбили Музичко.а прокурори і далі геноцидять народ.
22.11.2025 07:42 Ответить
Привикайте, бо скоро на ток шоу в Шустера побачимо і монтян, і мураєва, і шуфрича ..., бо все йде до того.
22.11.2025 07:58 Ответить
Не тільки у ВР потрібні "робочі сосни"....в то якась дискримінація виходить...Он у Криму була прокурора - так вона тепер сенатор і в Бога вірить! І тут попереду....і не тільки - великий шлях!! Головне працювати.....головою!!
22.11.2025 08:02 Ответить
а шо і правда на так шоах ге ге шустрік шустіть?
буба все спасе!
22.11.2025 08:08 Ответить
СБУ її провіряло, враховуючи її бекграунд, чи достатньо було рекомендації ФСБ?
22.11.2025 08:08 Ответить
скількох полканів контрозвідка сбу позбала погонів після ударів по шикуваннях?
Даю відповідь- нікого, визнано виним месенджер "сигнал".
22.11.2025 08:20 Ответить
прокуратура Київщини навіть би відсмоктала у медведчука, лише б не визнавати свій по№б....
22.11.2025 08:17 Ответить
Не зможуть. У них в роті *уй Зеленського.
22.11.2025 08:34 Ответить
і зовсім не дивно, що лядська Профуратура Київщини відповідає вимогам ексведучої каналів Мертведчука... у країні мрії ідіота зєлєнскага при владі усі такі.. притомні люди там не виживають...
про що тут розмовляти, якщо тупорила "вєрная імпєратріца" льОхко обмінює майбутнє свого фаворита дермака на майбутнє України...
22.11.2025 08:24 Ответить
Знаючи умови підбору кадрів в прокуратуру---скажу впевнено,що там "працюють"---великі гроші,впливові родичі. Ну а патріотизм,фаховість.нікого не цікавить НАЖАЛЬ.
22.11.2025 08:31 Ответить
Прокурвотуру при Порошенку треба було не реформувати, а розігнати. А набрати фахівціх на пенсії з Европи а їм у помічники відібрати молодих юристів і випускників вузів. Бо якщо просканувати по базі НАЗК прокурворів, то 2/3 з них інваліди. Висновки не втішні. Ця ***** мертведчукова пройшла кастинг у гебнявих, як ці підори прокурорські не візьмуть на роботу для побрехеньок, посміли би.
22.11.2025 08:52 Ответить
Вата, відчувши слабину, знов захоплює країну....
22.11.2025 08:52 Ответить
Яка там слабина? Вата ватна на чолі.
22.11.2025 09:02 Ответить
 
 