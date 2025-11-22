Прокуратура Киевской области заявила, что экс-ведущая каналов Медведчука Колтак соответствовала требованиям для должности в пресс-службе: увольнять ее не планируют, - СМИ
Бывшая ведущая ныне запрещенных пророссийских телеканалов 112 и NewsOne Юлия Колтак (Ковбей), которая с сентября 2025 года работает в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, соответствовала требованиям для назначения на должность.
Об этом прокуратура сообщила в ответе на запрос "Детектора медиа", информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что претендент на должность государственной службы должен соответствовать общим требованиям для должностей соответствующей категории, согласно ст. 20 закона "О государственной службе", а в период действия военного положения на такие должности назначают без конкурсного отбора.
"Поскольку Ковбей Ю. А. соответствовала требованиям для занятия должности государственной службы категории "В" (наличие высшего образования степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра по решению субъекта назначения, свободное владение государственным языком. — ред.), последняя назначена на должность главного специалиста отдела информационной политики Киевской областной прокуратуры срочно, до дня назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - говорится в ответе.
В прокуратуре не ответили, знакомилось ли ведомство с биографией Колтак перед назначением и видит ли репутационные риски в трудоустройстве тех, кто работал на ныне подсанкционных каналах.
Увольнять не планируют
Издание LIGA.net со ссылкой на свои источники в прокуратуре также сообщило, что Колтак не проходила специальной проверки и ее не планируют увольнять с должности.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу в пресс-службу пропагандисток, которые ранее работали на телеканалах Виктора Медведчука.
- Так, бывшая ведущая 112 канала и NewsOne Юлия Колтак с сентября 2025 года работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры.
- Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ранее также работала на 112 канале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сегодня парень в бороде,
А завтра он в НКВДе...
прес-секретарем
короче, "в связях порочачіх єйо НЄ замєчєна"
зараз це - модно, зовсім як андруша єрмак
.
Ну вітаю - ГПУ є притулком для безпринципних покидьків.
в кодло.
Таки враження, що формалтно беруть будь-кого з вишкою та знанням української.
Але ж всі розуміють, що ця ригівська лярва не просто так туди потрапила.
нормальні хлопці-грибники нічого не знайшли.
заморані зайобані до дому приперлися...
де гриби? - кажуть не сезон!
юшка яка є?
бо взавтра знову по гриби....
бо з нього почалося - сцанина у вічі та ігнорування злочинів владою
буба все спасе!
Даю відповідь- нікого, визнано виним месенджер "сигнал".
про що тут розмовляти, якщо тупорила "вєрная імпєратріца" льОхко обмінює майбутнє свого фаворита дермака на майбутнє України...