Прокуратура повернула державі 24 гектари лісу, незаконно виведених для родини Медведчука
Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу в Обухівському районі, які у 2004 році були незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про ділянки лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина.
Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.
Прокуратура подала позов в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив вимоги, а апеляція залишила рішення в силі. Право власності офіційно повернуто державі.
Нагадаємо, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомлено про підозру за злочини проти нацбезпеки: поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни кордонів, розпалювання ворожнечі тощо.
Як вернули власність державі, так і повернуть взад медведчукам по вказівці чергового олігархічного припіздента.
Бо прокурви-юстицьки без совісті та честі. Тварини в прокурвівських мундирах.
Тільки спочатку отримають більш нужденні громадяни з ВР, які ще недавно були фотографами та аніматорами на свадьбах.