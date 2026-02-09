Прокуратура повернула державі 24 гектари лісу, незаконно виведених для родини Медведчука

Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу в Обухівському районі, які у 2004 році були незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Подробиці

Йдеться про ділянки лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина.

Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.

Прокуратура подала позов в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив вимоги, а апеляція залишила рішення в силі. Право власності офіційно повернуто державі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомлено про підозру за злочини проти нацбезпеки: поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни кордонів, розпалювання ворожнечі тощо.

Київська область Медведчук Віктор Офіс Генпрокурора
Топ коментарі
Тепер тих посадовців Київської ОДА та Обухівському РДА до суду хай привертають судові витрати та моральну шкоду
09.02.2026 10:13 Відповісти
щоб потім передати левочкиним або земиндичам....
09.02.2026 10:37 Відповісти
Так собі спроба замазати ющенка з порошенком до янека
показати весь коментар
09.02.2026 10:21 Відповісти
Тому що писати немає чого.Спочатку поцікався хто прмєра призначає,хто призначив(проголосував) а потім і вкиди свої роби
09.02.2026 13:04 Відповісти
Ну то не зупиняйтеся, перевіряйте решту ділянок, що виділялися за роки незалежності.
09.02.2026 10:32 Відповісти
Не далекого розуму ти, пане!
Як вернули власність державі, так і повернуть взад медведчукам по вказівці чергового олігархічного припіздента.
Бо прокурви-юстицьки без совісті та честі. Тварини в прокурвівських мундирах.
09.02.2026 10:46 Відповісти
Це був сарказм. Від прокурВорів-інвалідів я вже нічого не очікую.
09.02.2026 11:44 Відповісти
Може й так бути.
09.02.2026 10:47 Відповісти
Коли цю колоборанську паскуду знищать,воно не має права на існування надто багато біди приніс.
09.02.2026 10:43 Відповісти
Повернули державі - це, коли цю ж ділянку за безцінь купить якийсь ОПЗЖшник (добре, якщо не той же Медведчук через прокладку), Замайбахівець чи Слуга?
09.02.2026 11:21 Відповісти
То я можу врешті решт отримати 2 гектару гарантованих державою кожному громадянину чи як?
09.02.2026 11:21 Відповісти
Можеш.
Тільки спочатку отримають більш нужденні громадяни з ВР, які ще недавно були фотографами та аніматорами на свадьбах.
09.02.2026 11:24 Відповісти
А для інших залишили скільки ГА?
09.02.2026 12:06 Відповісти
 
 