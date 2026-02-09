Прокуратура вернула государству 24 гектара леса, незаконно выведенных для семьи Медведчука

Киевская областная прокуратура вернула в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе, которые в 2004 году были незаконно переданы семье бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Речь идет об участках лесохозяйственного назначения, оформленных на компанию, конечным бенефициаром которой является его жена.

Чиновники Киевской ОВА и Обуховской РГА в 2004 году превысили полномочия и вопреки закону изменили целевое назначение лесов, выведя их из государственной собственности без обязательного решения правительства.

Прокуратура подала иск в интересах государства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования, а апелляция оставила решение в силе. Право собственности официально возвращено государству.

Напомним, в августе 2025 года Медведчуку и еще 12 его сообщникам было сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности: распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывная деятельность, призывы к изменению границ, разжигание вражды и т.д.

Киевская область (4627) Медведчук Виктор (1773) Офис Генпрокурора (3097)
Топ комментарии
+4
Тепер тих посадовців Київської ОДА та Обухівському РДА до суду хай привертають судові витрати та моральну шкоду
09.02.2026 10:13 Ответить
+4
щоб потім передати левочкиним або земиндичам....
09.02.2026 10:37 Ответить
+2
Так собі спроба замазати ющенка з порошенком до янека
09.02.2026 10:21 Ответить
Тому що писати немає чого.Спочатку поцікався хто прмєра призначає,хто призначив(проголосував) а потім і вкиди свої роби
09.02.2026 13:04 Ответить
Ну то не зупиняйтеся, перевіряйте решту ділянок, що виділялися за роки незалежності.
09.02.2026 10:32 Ответить
Не далекого розуму ти, пане!
Як вернули власність державі, так і повернуть взад медведчукам по вказівці чергового олігархічного припіздента.
Бо прокурви-юстицьки без совісті та честі. Тварини в прокурвівських мундирах.
09.02.2026 10:46 Ответить
Це був сарказм. Від прокурВорів-інвалідів я вже нічого не очікую.
09.02.2026 11:44 Ответить
щоб потім передати левочкиним або земиндичам....
09.02.2026 10:37 Ответить
Може й так бути.
09.02.2026 10:47 Ответить
Коли цю колоборанську паскуду знищать,воно не має права на існування надто багато біди приніс.
09.02.2026 10:43 Ответить
Повернули державі - це, коли цю ж ділянку за безцінь купить якийсь ОПЗЖшник (добре, якщо не той же Медведчук через прокладку), Замайбахівець чи Слуга?
09.02.2026 11:21 Ответить
То я можу врешті решт отримати 2 гектару гарантованих державою кожному громадянину чи як?
09.02.2026 11:21 Ответить
Можеш.
Тільки спочатку отримають більш нужденні громадяни з ВР, які ще недавно були фотографами та аніматорами на свадьбах.
09.02.2026 11:24 Ответить
А для інших залишили скільки ГА?
09.02.2026 12:06 Ответить
 
 