Прокуратура вернула государству 24 гектара леса, незаконно выведенных для семьи Медведчука

Киевская областная прокуратура вернула в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе, которые в 2004 году были незаконно переданы семье бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Речь идет об участках лесохозяйственного назначения, оформленных на компанию, конечным бенефициаром которой является его жена.

Чиновники Киевской ОВА и Обуховской РГА в 2004 году превысили полномочия и вопреки закону изменили целевое назначение лесов, выведя их из государственной собственности без обязательного решения правительства.

Прокуратура подала иск в интересах государства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования, а апелляция оставила решение в силе. Право собственности официально возвращено государству.

Напомним, в августе 2025 года Медведчуку и еще 12 его сообщникам было сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности: распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывная деятельность, призывы к изменению границ, разжигание вражды и т.д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский продлил санкции против Фирташа и соратника Медведчука – Козака