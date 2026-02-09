Прокуратура вернула государству 24 гектара леса, незаконно выведенных для семьи Медведчука
Киевская областная прокуратура вернула в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе, которые в 2004 году были незаконно переданы семье бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет об участках лесохозяйственного назначения, оформленных на компанию, конечным бенефициаром которой является его жена.
Чиновники Киевской ОВА и Обуховской РГА в 2004 году превысили полномочия и вопреки закону изменили целевое назначение лесов, выведя их из государственной собственности без обязательного решения правительства.
Прокуратура подала иск в интересах государства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования, а апелляция оставила решение в силе. Право собственности официально возвращено государству.
Напомним, в августе 2025 года Медведчуку и еще 12 его сообщникам было сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности: распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывная деятельность, призывы к изменению границ, разжигание вражды и т.д.
Як вернули власність державі, так і повернуть взад медведчукам по вказівці чергового олігархічного припіздента.
Бо прокурви-юстицьки без совісті та честі. Тварини в прокурвівських мундирах.
Тільки спочатку отримають більш нужденні громадяни з ВР, які ще недавно були фотографами та аніматорами на свадьбах.