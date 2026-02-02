Зеленский продлил санкции против Фирташа и соратника Медведчука - Козака

В понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский продлил санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и против соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал новые санкционные решения. Синхронизируем наши шаги с Великобританией и продлеваем санкции, срок которых истекал", - заявил Зеленский.

Продление санкций против Фирташа

Как рассказал президент, Украина продлевает санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяет санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании.

"Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против соратников Медведчука

Также, по словам президента, продлены санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно - против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.

"Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии эти лица выбрали для себя Россию, а значит, и войну. Будем и в дальнейшем противодействовать каждому такому субъекту", - добавил глава государства.

