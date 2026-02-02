Зеленский продлил санкции против Фирташа и соратника Медведчука - Козака

В понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский продлил санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и против соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал новые санкционные решения. Синхронизируем наши шаги с Великобританией и продлеваем санкции, срок которых истекал", - заявил Зеленский.

Продление санкций против Фирташа

Как рассказал президент, Украина продлевает санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяет санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании.

"Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против соратников Медведчука

Также, по словам президента, продлены санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно - против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.

"Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии эти лица выбрали для себя Россию, а значит, и войну. Будем и в дальнейшем противодействовать каждому такому субъекту", - добавил глава государства.

Санкции против Козака и Фирташа

Читайте также: АРМА обнаружило еще одну яхту Медведчука, она в базе Интерпола, — и.о. главы Максименко

+12
при слові Порошенко у сталевого Лева починається неконтрольований акт дефекації. Не можна так з Левом💩
02.02.2026 21:45 Ответить
+5
Указ про відміну санкцій проти Порошенка відмінив? Тоді чекають його в суді....
02.02.2026 21:39 Ответить
+4
Криворізький юрфак усім неукам давав дипломи? Чи тільки тим,у кого "папа" препод цього вишу? Тільки правовий неук та невіглас може робити таку дурню,як санкції проти громадянина своєї країни. Це світове ноу-хау,до такого ніхто не додумався. Значить,торгівля санкціями продовжується.
02.02.2026 21:43 Ответить
02.02.2026 21:39 Ответить
02.02.2026 21:45 Ответить
Пройшли роки і …..
02.02.2026 22:36 Ответить
А Арахамія й сьогодні до Фірташа його літачком літає, тільки з аєродрому ПольщІ а не прямо зі сходинок ВР ?
02.02.2026 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=77iN0a6xJJk https://www.youtube.com/watch?v=
Друг Баканова: Іван та Наумов ПЕРЕПИСУВАЛИ АКТИВИ НА ОФІС ЗЕЛЕНСЬКОГО. Докази отримає ФБР. Ось фото

у т ч й про тисячами пляшок найкрутішого вина з Італії - контробандою на кордоні кришованою СБУ ім Баканова -особисто для сімей вови та пари Вова +Єрмак? до бункеру?
02.02.2026 22:39 Ответить
Стрілянина з поліцією: чому МВС дезінформує суспільство?! СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ https://www.youtube.com/watch?v=8FEFh95psC0 Слава Україні!! Пам'ятаймо Патріотів України, - Чорновола, Гонгадзе, Сашка Білого, яких убили мусора, за командою з Києва!!!!
03.02.2026 00:10 Ответить
А ***********,тестя міністра-шлагбуміста Молодібезспорту Небідного знову забули?
02.02.2026 21:42 Ответить
Там цілий список осіб на введення санкцій, з Держсекретарів КМУ ЦОВВ ГПУ РНБОУ …. Це не враховуючи ригоАНАЛІВ з сотнями помічників таких, як єрмак, гетьманцев, кравець, татаров, …. В Апараті ВРУ, все ніяк не завершать ці списки з 2019 року для РНБОУ, світло пропадає з ДЕТЕК!!
02.02.2026 22:40 Ответить
Kоли путін став президентом Росії в 2000 році, він вирішив, якщо хтось і збирався розбагатіти від експорту газу, то це був би він і його друзі, а не менеджери "Газпрому" і їх тіньові поплічники.

Між pосією та Україною все одно була б компанія-посередник, тому грошові потоки залишалися б прихованими, але ця компанія наполовину належала б "Газпрому", щоб забезпечити путіну свою частку. Її назва була RosUkrEnergo (RUE), і вoнa взялa на себе постачання газу між двома країнами в липні 2004 року.

Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Він був людиною кремля в Україні.

Фірташ був зайнятий і в іншому місці: він згрупував всі свої бізнеси в один холдинг, що базується на Британських Віргінських островах. Згідно з пізнішим аналізом Reuters, він зміг заробити $3 млрд, просто перепродавши газ, який йому продав "Газпром", завдяки отриманню його за штучно низькою ціною. Маючи на мільярди доларів більше кредитів від Газпромбанку, що зробило його найбільшим єдиним позичальником російського банку, він швидко розширився до добрив, титану, банківської справи та ЗМІ.

Він профінансував успішне політичне повернення Януковича - колишній прем'єр переміг на президентських виборах 2010 року.
02.02.2026 21:43 Ответить
Після 11 років судових розглядів австрійський суд остаточно відмовив США у видачі Дмитра Фірташа. В Україні він також є підозрюваним у кримінальній справі.
У 2021 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти Фірташа персональні санкції, які у подальшому були продовжені. Підставою для санкцій стало те, що підконтрольні йому компанії постачали титанову сировину в Росію, де вона в подальшому використовувалася військовими підприємствами.
Також у 2023 році Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної схеми розкрадання природного газу із газотранспортної системи України, до організації якої причетні був причетний Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній.
02.02.2026 21:51 Ответить
7 липня 2014 російський «Газпром» і австрійська Centragas Holding AG, підконтрольна Фірташу, ухвалили рішення про ліквідацію компанії РосУкрЕнерго AG (RUE, Швейцарія).
02.02.2026 22:00 Ответить
У США Фірташу загрожує 50 років в'язниці і конфіскація всього майна.
02.02.2026 22:03 Ответить
Великобританія ввела санкції проти Фірташа у листопаді 2024 року за корупцію.
В уряді Британії заявили, що Фірташ "вивів сотні мільйонів фунтів стерлінгів з України завдяки корупції та контролю над розподілом газу, а також приховав десятки мільйонів фунтів стерлінгів незаконно отриманих доходів лише на ринку нерухомості Великобританії".
02.02.2026 23:41 Ответить
02.02.2026 21:43 Ответить
Чого колишнього? - він і зараз себе негуйово чухає
02.02.2026 21:47 Ответить
А санкции против соратника Дерьмака и Янелоха Дмитрия Козака не хочет заодно ввести?
02.02.2026 21:48 Ответить
Ну якщо Ваганян роповів Березі , що усі матеріали паралельно у ФБР у США на Баканова та зЄшоблу...
То як хто вважає - що вові будуть давати підписувати вірні раби Трампа на перемовинах, якщо головна розвідниця у США - це звЄзда шоу у **********...
02.02.2026 22:53 Ответить
Молодец Володя! Так этих гадов сепаратистов! Битой по башке!
02.02.2026 21:49 Ответить
Хіба що ватною
03.02.2026 07:15 Ответить
Заборонив їм купувати насіння в тьоті Моті з лівого ряду?
02.02.2026 21:51 Ответить
Тільки проти Президента ( Петра Олексійовича) санкції без терміну...
А цим мівінщікам продовжують або не продовжують - як карта ляже
02.02.2026 21:56 Ответить
Соромлюся запитати, а що з цього приводу про міндічамчути? Коли нагороджувати його синочка мамирими стане?
02.02.2026 22:12 Ответить
Проти Дмитра Фірташа, Віктора Медведчука, Тараса Козака....
Ой зєзь бозєцькі!!!
Сянкції!!!!
)))))
Та було б бажання трохи грошей виконавцям.
Фірташа можна уграти в Відні.
Медведчука та Козака на московії.
Шо, нема більше старих джеймсов бондів?
Звільняйте мене з ЗСУ, давайте легенду (лєгєнду) (завдання букву Г почати виговарювати як кацапи...)
...
А, ніфіга..
В мене на руці тату мого штурмового батальйону...
Погорячкував.
Хоча, в любому випадку з мене хєровий шпіон чи актор..
Але ж є специ у нас.
Повинні бути.
02.02.2026 22:19 Ответить
Вовка санкціоніст.
02.02.2026 22:30 Ответить
https://t.me/Sofiya_Fedyna/14513 Софія Федина:

Я чомусь нині не була готова це почути і мене розпирає від гніву. Цитата з нового, вже третього інтерв'ю Борислава Берези з Сергієм Ваганяном: «Бойко Максим (АЕРОТЕХ) постачає дрони державі та військовим частинам за завищеними цінами…»

Ця інформація має бути негайно і невідкладно перевірена правоохоронними органами. І мають бути подальші дії згідно з законом. І,відповідальність!
Володимире Олександровичу, це той бізнес на крові, про який ви говорили??? Де Баканов?

Що ще ми почули у інтервʼю?

🔹 « 90% людей, яких подавали в санкційні списки - були погоджені контрабандистом Акстом та його бек-офісом.»

За словами Ваганяна, до санкційних списків потрапляли люди, які не мали там бути, натомість реальні фігуранти могли відкупитись

🔹 Рейдерство і силовий тиск

Описуються випадки, коли бізнес «ламали» через кримінальні справи, а у разі непокори - заходили силові підрозділи (КОРД, Альфа). Також пролунали заяви про можливу причетність цієї групи до фізичної ліквідації людини - шляхом отруєння.

🔹Переписували майно на людей Баканова та Наумова, включно з одним з заступників Офісу Президента, за допомогою чорних реєстраторів

🔹 Контрабандне вино для Баканова і Зеленського

«Баканов жив дуже розкішно, як для керівника правоохоронної структури. Вино яке замовлялось в Італії для Івана Баканова. Його не розмитнювали, воно проїздило через пункт пропускук Чоп-Тиса, це контролював начальник місцевого четвертого управління контрабанди. Людина, яка мала присікати контрабанду - курувала контрабанду вина для Баканова. Не лише Баканову замовлялось вино. для міністрів, для Наумова, для Президента України».

🔹Керівник Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Мін'юсті Андрій Свінцицький також замішаний у схемах, через нього люди Баканова і Наумова можуть на свій розсуд фальсифікувати експертизи у кримінальних справах

Нещодавно на бігус.інфо вийшло розслідування, що родина Свінцицького придбала за роки війни майна на $1 млн.

🔹У розмові прозвучали заяви про підприємство з виробництва дронів «АЕРОТЕХ» та про постачання безпілотників державі і військовим частинам за завищеними цінами.
Йдеться про можливий вплив на ці процеси з боку осіб, пов'язаних з колишнім керівництвом СБУ.

🔹Очільником управління СБУ у Одеській області є Віктор Доровський. Доровський - один із співвласників фармацевтичної компанії «Здоровʼя» разом з московським олігархом і депутатом Думи Шишкіним.

Малюк хотів Доровського зняти двічі, але саме Баканов, який від Доровського отримує гроші, не давав це зробити.!!!

🔹Наступний фігурант - Скороход.

За словами Сергія Ваганяна, Скороход є свідомим рейдером і учасником схеми, за якою разом із броварським бізнесменом Шапраном, головою Одеської ОВА Олегом Кіпром та ще одним фігурантом Осіповим були віджаті у держави арештовані російські активи, якими нині користуються на території України.

Він відкрито хизується дружбою з генеральним прокурором Русланом Кравченком, заявляє про знайомство з Юлією Свириденко і стверджує, що діє від імені Офісу президента та «вирішує все» в цій країні.

Зі слів Ваганяна, Скороход контролює слідчих, рейдерськи забирає у людей бізнес, автомобілі й кошти та змушує знайомих Ваганяна давати «потрібні» свідчення в обмін на повернення відібраного майна.

Хочеться відмитись від усього почутого... Але треба робити розголос.

Уже 16-й день Володимир Зеленський не дає жодної публічної оцінки ролі Івана Баканова, людини, навколо якої зосереджена значна частина озвучених у цьому інтерв'ю звинувачень.

У воюючій країні президент не має права мовчати, коли йдеться про можливу корупцію, контрабанду, рекет, тиск на бізнес, маніпуляції санкціями і - особливо - заробітки на оборонних контрактах.
02.02.2026 22:42 Ответить
Продовжив санкції проти Фірташа і відразу ж дав вказівку перерахувати з державного бюджету чергові мільйони каналу Фірташа "Інтер"-учаснику зеленого Марафону, який тільки й робить, що прославляє Лідора.
Цікаві санкції ...
02.02.2026 23:33 Ответить
дЄрмак і Ко ???
03.02.2026 05:07 Ответить
 
 