СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет персональных санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник.

После информацию о введении санкций подтвердил на брифинге после заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов.

"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.

"Санкции касаются господина Фирташа. Это из-за его участие в титановом бизнесе, поставок сырья, которое, зафиксировали наши служащие СБУ, идет на военное предприятие РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго, на сегодня это военные предприятия, находятся под нашими санкциями. Кроме Фирташа, мы наложили санкции на те предприятия", - отметил Данилов.

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Он также добавил, что санкции были введены против бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.