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СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет персональных санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник.

После информацию о введении санкций подтвердил на брифинге после заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов.

"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.

"Санкции касаются господина Фирташа. Это из-за его участие в титановом бизнесе, поставок сырья, которое, зафиксировали наши служащие СБУ, идет на военное предприятие РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго, на сегодня это военные предприятия, находятся под нашими санкциями. Кроме Фирташа, мы наложили санкции на те предприятия", - отметил Данилов.

Также читайте: СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова, - Зеленский

Он также добавил, что санкции были введены против бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Будет как обычно - спишут долги.
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18.06.2021 18:24
+27
А Беня (тіпа для галочки) буде? Чи сцикотно?
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18.06.2021 18:22
+21
Какие санкции ? Если есть что-судите. А то против американского президента Буша начинали судебный процесс (если Бенедиктовна его не съела), а против украинских граждан какие-то санкции, которые они в любой момент в любом суду опротестуют.
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18.06.2021 18:19
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СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса, - источник - Цензор.НЕТ 9765
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18.06.2021 18:19 Ответить
Зеленському потрібно дати волонтерський орден Народного героя!
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18.06.2021 18:25 Ответить
народный - в смысле олигархический?! Столько пуков, а олигархи выдвинувшие зеленского презедентом - все богаче и богаче.
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18.06.2021 18:30 Ответить
Разве Порошенко выдвигал Зелеского президентом?
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18.06.2021 22:05 Ответить
Не плутайте Порошенко і Коломойського.Хоча слугам "какая разніца", від кого конверти з баблом одержувати: від Ахметова, чи Коломойського.
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18.06.2021 22:49 Ответить
Я нікого не плутаю: тут працівник піар-відділку Рошена вище написав, що олігархи все богатіють, зовсім забувши, що його босс - один з цих олігархів, що богатіють - бо згідно з Форбс він значно збільшив статки за останні пару років.
Тому потрібно висловлюватись точніше, якщо маєш на увазі якогось конкретного олігарха.
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19.06.2021 01:13 Ответить
Олігархи багатіють при владі, а Порошенко не олігарх, а бізнесмен, який, бувши при владі, набагато збіднів. Тепер олігархами (підпільними) стають ті, що при новій "чесній" владі, а Україна з ними катастрофічно збідніла.
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19.06.2021 09:40 Ответить
Хіба на Раші бракує "ископаемьіх", що Фукс і всяка нечисть лізуть як саранча до України? Чи їхня мета швидче роздерибанити і знищити?
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19.06.2021 09:57 Ответить
Олігарх - це дуже крупний бізнесмен, що володіє багатьма підприємствами у різних галузях.
Також олігарх обов'язково має бути власником ЗМІ.
Такой олігарх має суттєвий вплив на політику.

Оце - олігарх, а не те маніпулятивне ніпрощо, що ви накалякали.
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19.06.2021 11:38 Ответить
РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 7538 2015р750млн долл.https://www.forbes.ru/news/283987-ukrainskii-forbes-otsenil-sostoyanie-poroshenko-v-750-mln
2019р 1,4млрд долл.https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/forbes-ukraina-nazval-100-bogateyshih-ukraintsev-ih-sostoyanie-prevyshaet-31-mlrd

Набагато збіднів РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 7163 порохоботи всіх рівняють по собі, тобто мають за дурників РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 7163.
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19.06.2021 18:06 Ответить
орден сутулого с закруткой на спине...
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18.06.2021 19:39 Ответить
Какие санкции ? Если есть что-судите. А то против американского президента Буша начинали судебный процесс (если Бенедиктовна его не съела), а против украинских граждан какие-то санкции, которые они в любой момент в любом суду опротестуют.
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18.06.2021 18:19 Ответить
Дедуля, проснись, Буш уже 13 лет как не президент.
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18.06.2021 19:32 Ответить
Внучок, мозгов пока не хватает понять, что это была описка?
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18.06.2021 19:37 Ответить
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса, - источник - Цензор.НЕТ 2776
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18.06.2021 18:20 Ответить
Дотепно. В принципі зє аніматор лише цьому Фуксу санкції ввести.
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18.06.2021 18:22 Ответить
А Беня (тіпа для галочки) буде? Чи сцикотно?
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18.06.2021 18:22 Ответить
Заберуть облгази?
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18.06.2021 18:23 Ответить
Будет как обычно - спишут долги.
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18.06.2021 18:24 Ответить
За три дня до введения санкций Фирташу списали 23 млрд долгов

https://kurs.com.ua/novost/427974-za-tri-dnja-do-vvedenija-sankcii-firtashu-spisali-23-mlrd-dolgov
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18.06.2021 22:19 Ответить
Ага, щас. Да там и забирать нечего, одни долги...
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18.06.2021 18:25 Ответить
Так газова мережа не у власності Фірташа. Він її обслуговує
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18.06.2021 18:33 Ответить
Він "обслуговував" і другу та третю жінку, завдяки яким і став багачем, красунчик...
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19.06.2021 10:03 Ответить
Ага, наобслуживал на 23 млрд. гривен?
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19.06.2021 10:08 Ответить
Нет-прекратят поставки на крымский титановый завод. РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 3978
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18.06.2021 18:46 Ответить
Передадут Коломою.
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18.06.2021 19:08 Ответить
А .що ,може відберуть від нього гроші за доставку газу і примусять повернути людям вже вкрадені ?!!! РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 539 Де ще в світі є такий терпеливий народ ?!!! РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 2840
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18.06.2021 18:27 Ответить
Ой, це "найвеличніший лідер **********" тренується, щоб народ звик до репресій, а далі піде-поїде РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 5442
Буде іще за пости на Цензорі санкції вводити
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18.06.2021 18:28 Ответить
Ой, відчуваю, що Світовий єврейський конгрес іще надере зад "найвеличнішому лідеру **********" за "антисемітизм" РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 6102
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18.06.2021 18:31 Ответить
Шо опять борьба с олигархами зелупы закончится списанием их долгов?!
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18.06.2021 18:32 Ответить
Не списанием а национализацией долгов. Каждый украинец получит и свою долю долга в свой актив.
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18.06.2021 18:35 Ответить
їм компенсацію за ці санкції ще наші внуки платити будуть ...
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18.06.2021 23:44 Ответить
интересный видосик от Дениса Казанского про Фукса
краткий вывод про сути: Фукс пророссиянский диверсант, задача которого прибрать Харьков к рукам..
https://www.youtube.com/watch?v=MMDLBYNHrh0
***********************
от себя скажу, что Терехов буквально ест с рук Фукса и рассчитывает на его финансовую поддержку на выборах.. по моему, Авакова это должно напрячь.. и такое решение СНБО, это следствие подковерных игр Авакова за контроль над Харьковом..
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18.06.2021 18:35 Ответить
Фукс, між іншим, уродженець Харкова.
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18.06.2021 21:03 Ответить
то что его зачали где-то в подворотнях Сумской, и родили в Харьковском роддоме, не есть доказательством его лояльности Украине..
Фукс очень хитро появился и легализовался в Украине именно после 2014 года..
и приехал он из Рашке, где достаточно успешно занимался в Мацкве строительством, в том числе Москва-Сити.. т.е. для властей Мацквы и для кремля он был не чужим..
а не подконтрольных олигархов в Рашке нет!.. просто нет! и не может быть!
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18.06.2021 21:18 Ответить
с новых домов, КМС по боксу. чем Терехов не понравился? за последние 17 лет первый раз не жид.
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19.06.2021 16:14 Ответить
он не проукраинский!
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19.06.2021 16:17 Ответить
Так Фукс орденоносець, здебільшого від УПЦ МП РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 7236
Орден преподобного Нестора Літописця I ступеня
Орден преподобного Сергія Радонезького III ступеня
Орден Золотого Хреста Святогірського Братства 2014
- Почесний громадянин Харкова
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18.06.2021 18:37 Ответить
Ну і куди Фірташу будуть вставляти санкції?
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18.06.2021 18:37 Ответить
В "Крымский Титан".
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18.06.2021 19:33 Ответить
Подконтрольное фонду ГОСИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЕ продает Роcсии ТИТАН для ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ! - Юрий Романенко.

Председатель Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко лично контролировал отгрузки титановой руды для России с подконтрольного ему ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).
ы будете удивлены, но почти 100% титана, необходимого для российских оборонных предприятий, страна-агрессор импортирует… из Украины. РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 7074 РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 1512 Такие данные обнародовала Счетная палата Российской Федерации, и над этим успели поржать даже российские блогеры", - написал политолог. Самым большим владельцем титановых активов и основным производителем титаносодержащих руд в Украине является ОГХК, которой принадлежат Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК). Управление корпорацией осуществляется менеджментом ФГИУ и назначается главой Фонда Дмитрием Сенниченко. Чудесным образом - из команды Дмитрия Фирташа, имеющего свой интерес к титану. Сенниченко, перевыполняя норму трудодней, занимается перевалкой титана в три смены: "Даже в ночное время глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко лично контролировал ситуацию с 20 тыс тонн ильменита в Одессе", - признается экс глава ОГХК Питер Дэвис, назначенный Сенниченко сразу после прихода на должность главы ФГИУ", - рассказал Юрий Романенко.
https://www.bagnet.org/news/economics/1312183/podkontrolnoe-fondu-gosimushchestva-predpriyatie-prodaet-rossii-titan-dlya-proizvodstva-oruzhiya-ekspert
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19.06.2021 00:58 Ответить
Так на глазах Зеленский говорит, что Путин агрессор, нам надо в НАТО, знаючи , что НАТО не банкомат для олигархов и из инвест -няни нас туда не берут,а за глаза жму..., обнимаю, отгружая титаную руду агрессору, просто очередную комедию играют,как во всем с той же приватизацией, рынком Земли, когда говорит,раз народ не может зарабатывать на своей Земле в отличии от ЕС куда мы стремимся и 2 майдана было, потому что там нет рейдерства, коррупции, монополий на газе, э/э, ремонте дорогах и кредиты рыночные 2-4% в отличии от нас от 15% в валюте, потому, что кто то зарабатывает на ОВГЗ, потраша бюджет - то прийдет инвестор , и все украдет прошу прощения проинвестируя приватизирует, как Фирташ в одни руки, титанрвые предприятия,теж-же обл газы, за которые получает на ровном месте 1, 8 тыс.грн.с 1тыс.кубов газа, наверное не поделился вот и санкции, а не суд,тоже будет и с рынком Земли , когла всю Землю скупят, как Фирташ и дадут народу работу и будет нам счастье, будем жить весело но недолго, а может и вовсе не весело , в отличии от 95 квартала. Когда можно было получать ренту в бюджет как часть прибыли от надр , украинский газ и э/э продавать народу как опловому покупателю по опловой цене, а не посредникам, земли должны обрабатываттся и получать прибыль,только местным населением,пайщиками в кооперативах или индивидуально как в ЕС в отличии от агрохолдингов и каждый мог пооучить минимальеый надел от госуларстваё,как в Польше и кредит на жилье,а излишки надр экспортировая получая ренту, добывающие предприятия если частные должны быть не монопольные, где 90% капитала должно обращаться на бирже и не виде акций, а виде облигаций с гарантированой выплатой % и тела в валюте если сырье идет на экспорт, а множесво акционеров если они захотели купить облигации платили бы налоги в Украине, а не в офшорах олигархами выволя валбтную прибыль.Але маємо Зеоенського, а перед цим, Порошенка і Януковича, тому по факту олигархическую колонию, а с колониализма начинался нацызм, когда выдуривали олигархи Земли у народа, потому, что у украинцев не качесвенные дети, сами много едят, дурні тому і бідні, как говорил Порошенко, и биомассакоторая не понимает смысла реформ как сказал Зеленскмй старший и об этом знают через СМИ, которые надо закрыть все,бо вони елітаа.
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19.06.2021 12:08 Ответить
отцы-основатели)
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18.06.2021 18:39 Ответить
СНБО смешно кода Зканвается оэтл\ъжгля
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18.06.2021 18:40 Ответить
Одні українці
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18.06.2021 18:45 Ответить
аж путлер обволновался сей проблем ... РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 5575
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18.06.2021 19:58 Ответить
борьба против олигархов усиливалась - олигархи становились богаче, а народ беднее, и даже сомневаться не надо, что борьба продолжиться в том же духе и олигархи станут еще богаче...
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18.06.2021 18:45 Ответить
Очередной пятничный балаган. РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 7886
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18.06.2021 18:47 Ответить
+++++++++++
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19.06.2021 06:56 Ответить
Вобщем-то да.

Подобные решения незаконные и антиправовые.
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18.06.2021 19:06 Ответить
Ох ці івритяни ,як мух до "банки" з медом ,таке враження що вони в копилках народжуються.
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18.06.2021 18:55 Ответить


Григорій з Донбаського колцентру@GrishaSilence 33 мин

Обозреватель, которым владеет Бродский, на эксклюзивных правах публикует "пленки Медведчука", слитые от РНБО/СБУ РНБО вводит пакет санкций против Павла Фукса, которого Обозреватель мочил джинсой и статьями Бродского нормальная многоходовочка
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18.06.2021 19:01 Ответить
Данилов, Алексей Мячеславович - Член партии «Яблуко» с 2000 по 2006 год. Член Политсовета ПП «Яблуко» с июля 2000 по 2005 год, заместитель председателя ПП «Яблуко» с октября 2002 года.
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18.06.2021 22:37 Ответить
Ну ждем от Авакова "разгула вандализма во время протестов".

Будет снова пугать ЗЕлебобу потому, что Фукс деловой партнер Авакова.
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18.06.2021 19:05 Ответить

@r2d2251

Незабаром Ігор Валєрієвічь отримає до комплекту з медведчуківської труби і Нафтогазу, ще й декілька облгазів.
Треба ж компенсувати благодєтєлю втрату Приватбанку і витрати на передвиборчу кампанію.
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18.06.2021 19:06 Ответить
А когда уже начнут расстреливать граждан Украины решением СНБО без суда и следствия?
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18.06.2021 19:07 Ответить
Тітанам кримським навряд кисень перекриють. І добрива, і облгази сумніваюсь, щоб блокували. А от на фунікульор в Києві хай і не потикається вражий син! І галушок в Пірятині на трасі фіг отримає.
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18.06.2021 19:13 Ответить
А які санкції? Може газ власного українського видобутку повернете народу?
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18.06.2021 19:13 Ответить
А против бЕни и ахметки нет)
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18.06.2021 19:47 Ответить
Важливо, щоб санкції не чіпали роботодавців і спосорів шапіто-95)
По факту зачищають Україну під Беню, Рената, Пінчука, Павлюка...
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18.06.2021 20:03 Ответить
И шо, "интер" и "амиачку" заберут? Да?!

Всрись порох, ты так не смог, там сразу и все.
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18.06.2021 20:01 Ответить
Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 18 червня анулювала ліцензії недобросовісних надрокористувачів. Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.
«Рішенням РНБО з метою захисту економічних інтересів держави було сьогодні анульовано раніше видані ліцензії недобросовісних надрокористувачів: чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводню, три ліцензії рудних, в тому числі коштовні ліцензії, які не використовувалися протягом 18,19 і 17 років», - сказав Данілов.
За його словами, вперше за 30 років незалежності державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти.
«Хоча засновники цих компаній знаходяться на всім нам добре відомих островах, держава вітає такі ініціативи «українських кіпріотів» і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати цей приклад», - зауважив Данілов. РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 25
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18.06.2021 20:31 Ответить
РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса, - джерело - Цензор.НЕТ 4935
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18.06.2021 20:51 Ответить
Верим в зеленую борьбу с олигархами!
А в это время...
АМКУ разрешил Бойко монополию во взрывчатке, - "Наши деньги"
Журналисты заявили, что АМКУ легализовал контроль окружения нардепа от ОПЗЖ за сферой изготовления взрывчатки.
https://rus.lb.ua/economics/2021/06/18/487376_amku_razreshil_boyko_monopoliyu.html
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18.06.2021 21:00 Ответить
все таки будуть відбирати у фірташа майно - містечкові перці з Брайтон бічу на чолі з Руді втомилися прикривати його та і ФБР крепко їм, разом з руді, наступило на хвіст. І "криша" в рейху вже прохудилась. А фукс з росії вимушено виїхав- ловят. А тут друг дитинства гангстер гепа помер. В рейх взад не видадуть, якось не кошерно, але поставлять на "цифру", в ОП є кому. Так що потрібно міняти країну проживання. З газАми розібрались, залишилась електрика, обленерго. А там і медведчук,бойко,льовочкін і т.д. А суди -поки ВС визначить підсудність, то і Мертве море наповниться прісною водою.
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18.06.2021 22:55 Ответить
Откуда инфа про руди шмуди ? РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 8788
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18.06.2021 23:34 Ответить
Alex N Alex Noyt

2 ч. ·

Санкции по Зеленски - пафосно объявить про санкции против Фирташа, и одновременно тихонько списать ему 100 миллиардов долгов перед Нафтогазом.

Вот и вся суть марионетки Ермака.
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18.06.2021 23:40 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·

А Фирташ, небось, ещё и заплатил Зеленскому за санкции против себя. А то ведь российские кредиторы, которым он должен миллиарды долларов, наседают со всех сторон. И теперь можно говорить: ну, что же я могу вернуть - санкции же.

Кроме того, «фирташевское» крыло ОПЗЖ снимает с себя подозрение за сотрудничество с Банковой. А то многие товарищи прямо говорили: почему санкции против Медведчука есть, а против Фирташа - нет?

Короче, очередной унылый «договорняк»))))
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18.06.2021 23:42 Ответить
а на облгазы санкции наложить?
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18.06.2021 23:57 Ответить
Иванчук повторил схему Медведчука?! OBOZREVATEL призывает СНБО вернуть Украине "Карпатнефтехим".



В Украине крупнейший нефтехимический завод с помощью России перешел из государственного контроля в руки скандального нардепа Андрея Иванчука. Теперь он полностью контролирует "Карпатнефтехим", который из-за череды схем фактически вышел из госсобственности.

OBOZREVATEL обращается в СНБО с просьбой рассмотреть возможность национализировать "Карпатнефтехим", контроль над которым Украина потеряла также, как в свое время над трубопроводом "Самара - Западное направление". Между этими двумя кейсами есть всего одно отличие: трубопровод присвоил себе Медведчук, а нефтехимический завод - Иванчук. И также как и в случае с Медведчуком, только решение СНБО может позволить вернуть государству то, что нечестно отобрали приближенные к России политики-бизнесмены.
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/ivanchuk-povtoril-shemu-medvedchuka-obozrevatel-prizyivaet-snbo-vernut-ukraine-karpatneftehim.htm
РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 8408
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19.06.2021 00:47 Ответить
граждане не партесь и не возмущайтесь главный зеленый гандон против коломойского санкций НИКОГДА не введет . а если чисто теоретически предположить что введет . то беня введет вове квартальному в ответ аж до гландов достанет . а вова не хочет так глубоко . вове еще три года на рнбо ..работать.. --- вова не лох последний с коломойским ссориться ---- ЛОХИ ТЕ ДЛЯ КОГО ПО ПЯТНИЦАМ ВОВА РНБО СОБИРАЕТ ---- ППР называется --- посидели . ********* . разошлись...........
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19.06.2021 07:07 Ответить
Бубочка імітує боротьбу з олігарми і патріотизм. Сподобалось бути президентом.
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19.06.2021 07:20 Ответить
Фирташ и Фукс.
Какие интересные украинские фамилии. РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 1910
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19.06.2021 08:37 Ответить
Поки не побачу у списку коломийського, не повірю що це все не показуха.
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19.06.2021 09:02 Ответить
Вова не будет плевать в колодец, из которого пьет воду.
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19.06.2021 10:16 Ответить
"Санкции касаются господина Фирташа.

Теперь на его Крымский Титан будем продавать эл энергию
по цене как простому украинцу!!!
пусть почувствует как живется пенсионерам Украины!!
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19.06.2021 10:13 Ответить
А мне нравится!
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19.06.2021 11:34 Ответить
РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 3157
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19.06.2021 13:56 Ответить
где санкции против Гундяя?
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19.06.2021 16:38 Ответить
 
 