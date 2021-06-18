СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет персональных санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник.
После информацию о введении санкций подтвердил на брифинге после заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов.
"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.
"Санкции касаются господина Фирташа. Это из-за его участие в титановом бизнесе, поставок сырья, которое, зафиксировали наши служащие СБУ, идет на военное предприятие РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго, на сегодня это военные предприятия, находятся под нашими санкциями. Кроме Фирташа, мы наложили санкции на те предприятия", - отметил Данилов.
Он также добавил, что санкции были введены против бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Тому потрібно висловлюватись точніше, якщо маєш на увазі якогось конкретного олігарха.
Також олігарх обов'язково має бути власником ЗМІ.
Такой олігарх має суттєвий вплив на політику.
Оце - олігарх, а не те маніпулятивне ніпрощо, що ви накалякали.
2019р 1,4млрд долл.https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/forbes-ukraina-nazval-100-bogateyshih-ukraintsev-ih-sostoyanie-prevyshaet-31-mlrd
Набагато збіднів порохоботи всіх рівняють по собі, тобто мають за дурників .
https://kurs.com.ua/novost/427974-za-tri-dnja-do-vvedenija-sankcii-firtashu-spisali-23-mlrd-dolgov
Буде іще за пости на Цензорі санкції вводити
краткий вывод про сути: Фукс пророссиянский диверсант, задача которого прибрать Харьков к рукам..
https://www.youtube.com/watch?v=MMDLBYNHrh0
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от себя скажу, что Терехов буквально ест с рук Фукса и рассчитывает на его финансовую поддержку на выборах.. по моему, Авакова это должно напрячь.. и такое решение СНБО, это следствие подковерных игр Авакова за контроль над Харьковом..
Фукс очень хитро появился и легализовался в Украине именно после 2014 года..
и приехал он из Рашке, где достаточно успешно занимался в Мацкве строительством, в том числе Москва-Сити.. т.е. для властей Мацквы и для кремля он был не чужим..
а не подконтрольных олигархов в Рашке нет!.. просто нет! и не может быть!
Орден преподобного Нестора Літописця I ступеня
Орден преподобного Сергія Радонезького III ступеня
Орден Золотого Хреста Святогірського Братства 2014
- Почесний громадянин Харкова
Председатель Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко лично контролировал отгрузки титановой руды для России с подконтрольного ему ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).
"Вы будете удивлены, но почти 100% титана, необходимого для российских оборонных предприятий, страна-агрессор импортирует… из Украины. Такие данные обнародовала Счетная палата Российской Федерации, и над этим успели поржать даже российские блогеры", - написал политолог. Самым большим владельцем титановых активов и основным производителем титаносодержащих руд в Украине является ОГХК, которой принадлежат Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК). Управление корпорацией осуществляется менеджментом ФГИУ и назначается главой Фонда Дмитрием Сенниченко. Чудесным образом - из команды Дмитрия Фирташа, имеющего свой интерес к титану. Сенниченко, перевыполняя норму трудодней, занимается перевалкой титана в три смены: "Даже в ночное время глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко лично контролировал ситуацию с 20 тыс тонн ильменита в Одессе", - признается экс глава ОГХК Питер Дэвис, назначенный Сенниченко сразу после прихода на должность главы ФГИУ", - рассказал Юрий Романенко.
https://www.bagnet.org/news/economics/1312183/podkontrolnoe-fondu-gosimushchestva-predpriyatie-prodaet-rossii-titan-dlya-proizvodstva-oruzhiya-ekspert
Подобные решения незаконные и антиправовые.
Григорій з Донбаського колцентру@GrishaSilence 33 мин
Обозреватель, которым владеет Бродский, на эксклюзивных правах публикует "пленки Медведчука", слитые от РНБО/СБУ РНБО вводит пакет санкций против Павла Фукса, которого Обозреватель мочил джинсой и статьями Бродского нормальная многоходовочка
Будет снова пугать ЗЕлебобу потому, что Фукс деловой партнер Авакова.
@r2d2251
Незабаром Ігор Валєрієвічь отримає до комплекту з медведчуківської труби і Нафтогазу, ще й декілька облгазів.
Треба ж компенсувати благодєтєлю втрату Приватбанку і витрати на передвиборчу кампанію.
По факту зачищають Україну під Беню, Рената, Пінчука, Павлюка...
Всрись порох, ты так не смог, там сразу и все.
«Рішенням РНБО з метою захисту економічних інтересів держави було сьогодні анульовано раніше видані ліцензії недобросовісних надрокористувачів: чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводню, три ліцензії рудних, в тому числі коштовні ліцензії, які не використовувалися протягом 18,19 і 17 років», - сказав Данілов.
За його словами, вперше за 30 років незалежності державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти.
«Хоча засновники цих компаній знаходяться на всім нам добре відомих островах, держава вітає такі ініціативи «українських кіпріотів» і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати цей приклад», - зауважив Данілов.
А в это время...
АМКУ разрешил Бойко монополию во взрывчатке, - "Наши деньги"
Журналисты заявили, что АМКУ легализовал контроль окружения нардепа от ОПЗЖ за сферой изготовления взрывчатки.
https://rus.lb.ua/economics/2021/06/18/487376_amku_razreshil_boyko_monopoliyu.html
2 ч. ·
Санкции по Зеленски - пафосно объявить про санкции против Фирташа, и одновременно тихонько списать ему 100 миллиардов долгов перед Нафтогазом.
Вот и вся суть марионетки Ермака.
4 ч. ·
А Фирташ, небось, ещё и заплатил Зеленскому за санкции против себя. А то ведь российские кредиторы, которым он должен миллиарды долларов, наседают со всех сторон. И теперь можно говорить: ну, что же я могу вернуть - санкции же.
Кроме того, «фирташевское» крыло ОПЗЖ снимает с себя подозрение за сотрудничество с Банковой. А то многие товарищи прямо говорили: почему санкции против Медведчука есть, а против Фирташа - нет?
Короче, очередной унылый «договорняк»))))
В Украине крупнейший нефтехимический завод с помощью России перешел из государственного контроля в руки скандального нардепа Андрея Иванчука. Теперь он полностью контролирует "Карпатнефтехим", который из-за череды схем фактически вышел из госсобственности.
OBOZREVATEL обращается в СНБО с просьбой рассмотреть возможность национализировать "Карпатнефтехим", контроль над которым Украина потеряла также, как в свое время над трубопроводом "Самара - Западное направление". Между этими двумя кейсами есть всего одно отличие: трубопровод присвоил себе Медведчук, а нефтехимический завод - Иванчук. И также как и в случае с Медведчуком, только решение СНБО может позволить вернуть государству то, что нечестно отобрали приближенные к России политики-бизнесмены.
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/ivanchuk-povtoril-shemu-medvedchuka-obozrevatel-prizyivaet-snbo-vernut-ukraine-karpatneftehim.htm
Какие интересные украинские фамилии.
Теперь на его Крымский Титан будем продавать эл энергию
по цене как простому украинцу!!!
пусть почувствует как живется пенсионерам Украины!!