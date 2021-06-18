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СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова, - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал он.

Зеленский также перечислил остальные решения СНБО и подвел итог сегодняшнего заседания. "Наводим порядок! Хороших выходных!" - написал он.

Читайте: СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова, - Зеленский 01

Автор: Ольга Лузан
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Перетворили державу в балаган.
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18.06.2021 20:13 Ответить
Ні слуги народа все віджимають , а дурням розповідають казки
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18.06.2021 20:22 Ответить
Первое, что приходит на ум - убирают конкурентов Коломоя.

Но при этом прлным ходо покупают у Росси электроэнергию и энергоносители.
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18.06.2021 20:17 Ответить
Зеклоунарий ликвидировал должность уполномоченного крымских татар
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18.06.2021 20:18 Ответить
и тебе, никчемо, хорощих кошерных выходных
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18.06.2021 20:23 Ответить
Зараз зедебіли всеруться від радості.
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18.06.2021 20:56 Ответить
 
 