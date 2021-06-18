РНБО ввела санкції проти російських бізнесменів Чемезова і Шелкова, - Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За пропозицією Служби безпеки України прийнято рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Є.", - написав він.

Зеленський також перерахував інші рішення РНБО і підбив підсумок нинішнього засідання. "Наводимо порядок! Хороших вихідних!" - написав він.

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