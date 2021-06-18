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РНБО ввела санкції проти російських бізнесменів Чемезова і Шелкова, - Зеленський

РНБО ввела санкції проти російських бізнесменів Чемезова і Шелкова, - Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За пропозицією Служби безпеки України прийнято рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Є.", - написав він.

Зеленський також перерахував інші рішення РНБО і підбив підсумок нинішнього засідання. "Наводимо порядок! Хороших вихідних!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО ввів санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський

РНБО ввела санкції проти російських бізнесменів Чемезова і Шелкова, - Зеленський 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) росія (64958) санкції (11773) РНБО (2278)


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Перетворили державу в балаган.
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18.06.2021 20:13 Відповісти
Ні слуги народа все віджимають , а дурням розповідають казки
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18.06.2021 20:22 Відповісти
Первое, что приходит на ум - убирают конкурентов Коломоя.

Но при этом прлным ходо покупают у Росси электроэнергию и энергоносители.
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18.06.2021 20:17 Відповісти
Зеклоунарий ликвидировал должность уполномоченного крымских татар
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18.06.2021 20:18 Відповісти
и тебе, никчемо, хорощих кошерных выходных
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18.06.2021 20:23 Відповісти
Зараз зедебіли всеруться від радості.
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18.06.2021 20:56 Відповісти
 
 