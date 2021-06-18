РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса (оновлено)

Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет персональних санкцій проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про це Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело.

Пізніше інформацію про введення санкцій підтвердив на брифінгу після засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов.

"Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати проти цього пана, - заявив Данілов.

Він також додав, що санкції були введені проти російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.