Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Причина, по которой Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата фракции "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко - финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины).
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.
"Санкции накладываются на всё имущество, которое есть у господина Медведчука", - отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов.
Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Виктора Медведчука, так и Оксаны Марченко.
На вопрос журналистов, коснутся ли санкции тв-канала. "1+1", где у Марченко есть доля акций, Данилов, сказал, что санкции коснуться только этих акций, их нельзя будет отчуждать.
Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.
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Які санкції проти громадян України? Якщо вони винні у фінансуванні тероризму, то їх треба притягнути до кримінальної відповідальності. А тут якісь санкції незрозумілі. Піар, і той поганий.
"Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности".
Правильно мыслите, в верном направлении, впрочем, уматывать можно хоть в Гондурас или там Гваделупу, но без ассетов, ассеты велено сдать под расписку.
Фирташу приготовиться, и прочим олигархам.
Порошенко договаривался, а вот луганские договариваться не будут.
А вся ця ритуальна пляска довкола одного Медведчука більше схожа на чієсь замовлення а не на всеукраїнську бородьбу із цими гнидами.
в Украине прокремлевская агентура, пробравшаяся к власти, имитирует и врет
а зебіли хай і далі думають, що це робиться заради України))
Медведчуку и Ко сказано: сдавайте ассеты и уматывайте с Украины вон.
"Лишь бы не Порох", - сказали украинские олигархи 2 года назад, - "Кто угодно, лишь бы не Порох".
На выход без вещей теперь, зайчики.
А если будут упираться, то и выход закроют (а нары откроют).
Луганские шутить не любят:
"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. 7 сентября 1962, Красный Луч, Луганская область, УССР, СССР) - украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года[3].
Городской голова Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)" (Википедия)
Как оно - лучше вам стало без Порошенко, который договаривался?
Вы же сами решили от Порошенко избавиться и поставили "бубочку" по полному договорняку между вами, так что не жалуйтесь теперь.
С другой стороны: сдай имещество - да и езжай в Гваделупу, грейся на солнышке, чем плохо?
Москва будет мстить.
Кто то из ребят не вернеться домой...