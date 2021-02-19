Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Причина, через яку Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко - фінансування тероризму (ст. 258-5 КК України).
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції накладаються на все майно, яке є у пана Медведчука", - зазначив Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.
Секретар РНБО пояснив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінального провадження за статтею 258-5 (Фінансування тероризму), в якому фігурують імена як Віктора Медведчука, так і Оксани Марченко.
На запитання журналістів, чи торкнуться санкції тв-каналу "1+1", де у Марченко є частка акцій, Данілов, сказав, що санкції торкнуться тільки цих акцій, їх не можна буде відчужувати.
Рішення РНБО вводиться в дію указом президента країни. Інформації про такий указ поки немає.
Будь ласка, зачекайте...
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Які санкції проти громадян України? Якщо вони винні у фінансуванні тероризму, то їх треба притягнути до кримінальної відповідальності. А тут якісь санкції незрозумілі. Піар, і той поганий.
"Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности".
Правильно мыслите, в верном направлении, впрочем, уматывать можно хоть в Гондурас или там Гваделупу, но без ассетов, ассеты велено сдать под расписку.
Фирташу приготовиться, и прочим олигархам.
Порошенко договаривался, а вот луганские договариваться не будут.
А вся ця ритуальна пляска довкола одного Медведчука більше схожа на чієсь замовлення а не на всеукраїнську бородьбу із цими гнидами.
в Украине прокремлевская агентура, пробравшаяся к власти, имитирует и врет
а зебіли хай і далі думають, що це робиться заради України))
Медведчуку и Ко сказано: сдавайте ассеты и уматывайте с Украины вон.
"Лишь бы не Порох", - сказали украинские олигархи 2 года назад, - "Кто угодно, лишь бы не Порох".
На выход без вещей теперь, зайчики.
А если будут упираться, то и выход закроют (а нары откроют).
Луганские шутить не любят:
"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. 7 сентября 1962, Красный Луч, Луганская область, УССР, СССР) - украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года[3].
Городской голова Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)" (Википедия)
Как оно - лучше вам стало без Порошенко, который договаривался?
Вы же сами решили от Порошенко избавиться и поставили "бубочку" по полному договорняку между вами, так что не жалуйтесь теперь.
С другой стороны: сдай имещество - да и езжай в Гваделупу, грейся на солнышке, чем плохо?
Москва будет мстить.
Кто то из ребят не вернеться домой...