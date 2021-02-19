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Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов

Причина, через яку Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко - фінансування тероризму (ст. 258-5 КК України).

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції накладаються на все майно, яке є у пана Медведчука", - зазначив Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини Марченко та інших осіб, пов'язаних з його холдингом, - Аваков

Секретар РНБО пояснив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінального провадження за статтею 258-5 (Фінансування тероризму), в якому фігурують імена як Віктора Медведчука, так і Оксани Марченко.

На запитання журналістів, чи торкнуться санкції тв-каналу "1+1", де у Марченко є частка акцій, Данілов, сказав, що санкції торкнуться тільки цих акцій, їх не можна буде відчужувати.

Рішення РНБО вводиться в дію указом президента країни. Інформації про такий указ поки немає.
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Топ коментарі
+42
Мертвечука на палю!!!
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19.02.2021 18:16
+38
Сегодня у говорящих задниц путлера будет истерика
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19.02.2021 18:18
+35
На все имущество медведчука санкции - то что доктор прописал.
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19.02.2021 18:17
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ботва, вы как-то методички меняйте - а то когда на одной странице два Зыбила подряд приплеттают в тему Петю и Томос - это немного палевно Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 3723
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19.02.2021 22:59 Відповісти
Українці, громадяни, допоможіть боротись з ватою та рашко ботами на фейсбуці у небеспечному регіоне - Одеса

https://www.facebook.com/groups/myodessa/permalink/3702471779822067/?comment_id=3702853993117179&reply_comment_id=3702862499782995
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19.02.2021 20:21 Відповісти
Гасите путинскую мразоту !
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19.02.2021 20:26 Відповісти
Наконец то гнид начали давить.))))
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19.02.2021 20:46 Відповісти
Зеленский, что ты делаешь? А-ха-ха... Продолжай!
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19.02.2021 21:07 Відповісти
Якась маячня.
Які санкції проти громадян України? Якщо вони винні у фінансуванні тероризму, то їх треба притягнути до кримінальної відповідальності. А тут якісь санкції незрозумілі. Піар, і той поганий.
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19.02.2021 21:11 Відповісти
Тобі їхати, чи шашечки?
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20.02.2021 15:26 Відповісти
Зеля мочить вату соєву
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19.02.2021 21:22 Відповісти
Зельцман смокче у х#йла а не моче
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20.02.2021 05:18 Відповісти
Сажать эту мразь прокацапленую надо,статьи позволяют,а лучше вешать на столбах Крещатика.
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19.02.2021 21:34 Відповісти
Против вечного предателя Украины надо не санцкии вводить, а вывести его на площать и повесить публично по приговору Суда. Почему Украина такая глупая?
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19.02.2021 21:37 Відповісти
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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19.02.2021 21:41 Відповісти
За "финансирование терроризма" нужно на кол сажать, а не санкциями пугать. Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 5020 Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 5020 Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 5020
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19.02.2021 22:06 Відповісти
Судячи, що його ніхто не трогае , а ще в Раду вибрали ця дія визивае подяку ...., но я згідний визивае подив, що тільки санкції за тероризм людині яка проживае( і то не погано) на території України
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20.02.2021 00:22 Відповісти
нету зрады. всё верно.
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19.02.2021 22:08 Відповісти
ДАВНО ПОРА АРЕСТОВАТЬ медвелчука и компанию.

"Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности".
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19.02.2021 22:10 Відповісти
Ніхто не збирається його арештовувати, хочуть просто віджати активи на користь Бені.
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19.02.2021 23:33 Відповісти
Протрезвели????......ну че быстро.....почти мгновенно, как всегда.
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19.02.2021 22:22 Відповісти
все кричат ура и хлопают в ладоши!!! кто нибудь объяснит мне - в чём именно состоят эти самые санкции? пока кроме пускания слюней я ничего не вижу..... шо это за санкции - отберут все имущество, заводы пароходы яхты, бабло или вышлют этих супругов в рашку? или посадят на кичу? пока это только слова, а таких слов за 7 лет было очень много.....
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19.02.2021 22:23 Відповісти
та ні, таких шось не дуже багато було
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19.02.2021 23:12 Відповісти
"шо это за санкции - отберут все имущество, заводы пароходы яхты, бабло или вышлют этих супругов в рашку"

Правильно мыслите, в верном направлении, впрочем, уматывать можно хоть в Гондурас или там Гваделупу, но без ассетов, ассеты велено сдать под расписку.
Фирташу приготовиться, и прочим олигархам.
Порошенко договаривался, а вот луганские договариваться не будут.
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20.02.2021 03:56 Відповісти
а криворожские типа до этого момента не договаривались? да там сполшные твйные договорняки были и есть! потом правда рейтинг до минимума упал и Байден ж.пой повернулся, вот тогда и надо стало что то делать. начали с каналов, потом наехали на кума х у й ла (хотя пока еще это только слова с угрозами).... а потом кто каломыйский или ахметка? ох сомневаюсь я что то.... ведь сейчас припугнут и зассыт... а с лугандой что? на тупать когда будем? а крым? вопросы вопросы.... главное чтобы всё не превратилось в пустую болтовню предназначенную для приподнятия рейтинга.
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20.02.2021 11:26 Відповісти
Цікаво а чому в такому швидкому порядку взялися лише за Медведчука адже є і другі спонсори як тароризму так і сепаратизму але чомусь про них ні гу-гу.Для прикладу хоча-би Ахметов.
А вся ця ритуальна пляска довкола одного Медведчука більше схожа на чієсь замовлення а не на всеукраїнську бородьбу із цими гнидами.
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19.02.2021 22:23 Відповісти
вот и меня сомнения мучают, а как же ахметка? а как же изя каломыйский? а рабинович, розенблат, фирташ, фукс, фельдман, дубинский, татаров, бойко с шуфричем и многие другие ... боюсь я чтобы все в пустую говорильню для поднятия рейтинга бубочки не превратилось. точка отсчета будет когда у супругов мертвечуков действительно всё отберут (а не на словах) а самого кума х у й л а на кичу определят. вот жду.... иначе никогда не поверю!
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20.02.2021 11:33 Відповісти
ЗЕ почемуто не интересую перечисленные Вами кренделя хотя они уже и не скрывают что работают в Украине в пользу кацапии и делают не скрываясь все для развала Украины.
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20.02.2021 16:18 Відповісти
вот это то и плохо, потому что страдвют от этого в конце концов пересичные украинцы! я пока тоже не пойму почему они его якобы не интересуют. что это - еврейская солидарность (большинство из хитрожопиков евреи) или трусость (как бы потом не аукнолось) или просто долг обязует быть лояльным (деньги то на выборы они давали)???????? думаю чуть позже будет ясно. а пока я боюсь, что все громко объявленные санкции всего лишь устный пиар (без объявленных физических действий) для поднятия рейтинга и зарисоваться перед Байденом.... поживем увидим.....
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20.02.2021 17:50 Відповісти
распечатай сделай рамку и поставь рядом с кухонным шкафчиком шо б дети боялись и конфеты оттуда не киздили
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20.02.2021 11:35 Відповісти
за пособничество терроризму в номальных странах, нормальная власть привлекает виновных к уголовной ответсвенности
в Украине прокремлевская агентура, пробравшаяся к власти, имитирует и врет
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19.02.2021 22:55 Відповісти
А чем отличаются санкции на имущество и арест имущества?Что-то понапринимали но все так розмазано и хитро что нихрена не понять.
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19.02.2021 23:06 Відповісти
налівай і пєй
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19.02.2021 23:14 Відповісти
Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 2373
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19.02.2021 23:23 Відповісти
Дякою,...і ще раз дякою , що будучи не 100% едентичним .., він зробив вчинок на захист України...!!!
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20.02.2021 00:08 Відповісти
та подождите вы дякувать, пока всё только на словах.....вот когда у мертвечука всё отберут а самого намкичу определят тогда я скажу слова благодарности человеку который "не зассал"! а когда изе каломыйскому и ахметке смфирташем козью морду сделает, неделю пить буду за его здоровье!!!
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20.02.2021 11:41 Відповісти
до кінця каденції клоуна Бєня буде найбагатшим з олігархів))
а зебіли хай і далі думають, що це робиться заради України))
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19.02.2021 23:32 Відповісти
вставай срана пейсатая!!!! Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 6152
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20.02.2021 00:02 Відповісти
Підтримую!!!! Медведчук працюе над знищенням країни ..за ним плаче,... ридае тюрьма ... Любі протидії діям Медведчука викликае подяку тим людям...
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20.02.2021 00:03 Відповісти
Позор, що до 7 році війни ,ніхто його не трогае..як ? ))):;
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20.02.2021 00:06 Відповісти
Мне кажется, что это креативный подход, такая игра за рейтинг. Все довольны и ничем это не закончится. Новые тв уже открыли. Это больше похоже на ребрендинг. Время покажет конечно. Но я не верю зеленым. Зеля сыкло - он бы так высоко не прыгнул. Это подстава.
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20.02.2021 00:17 Відповісти
И я не верю, Зеленскому! Что-то тут не так... Хотя, ох как мне хочеться ошибаться. И по истечению 2-3 лет сказать: " Владимир Александрович я был не прав. Спасибо вам за все что вы сделали для Украины... Я очень ошибался в вас." Очень хочеться быть не правым, но пока веры нет. И что-то тут не то...
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20.02.2021 01:02 Відповісти
Нет ну порадовал Вова, порадовал, ничего не скажешь.
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20.02.2021 01:22 Відповісти
То Байден животворящий.
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20.02.2021 08:16 Відповісти
Я був шокований коли USA в 2015,вела санкції проти Медведчука ,заради України , а Україна .....вибрала його в Раду...)))
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20.02.2021 02:59 Відповісти
Тем комментаторам, которые не поняли, что это такое - эти санкции, поясняю:

Медведчуку и Ко сказано: сдавайте ассеты и уматывайте с Украины вон.

"Лишь бы не Порох", - сказали украинские олигархи 2 года назад, - "Кто угодно, лишь бы не Порох".
На выход без вещей теперь, зайчики. Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 5602
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20.02.2021 03:51 Відповісти
Остальным украинским олигархам проготовиться на выход без вещей.
А если будут упираться, то и выход закроют (а нары откроют).
Луганские шутить не любят:

"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. 7 сентября 1962, Красный Луч, Луганская область, УССР, СССР) - украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года[3].
Городской голова Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)" (Википедия)
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20.02.2021 03:53 Відповісти
Ну как, олигархи украинские, "тепло" вам сейчас?
Как оно - лучше вам стало без Порошенко, который договаривался?
Вы же сами решили от Порошенко избавиться и поставили "бубочку" по полному договорняку между вами, так что не жалуйтесь теперь.
С другой стороны: сдай имещество - да и езжай в Гваделупу, грейся на солнышке, чем плохо? Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 7666
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20.02.2021 03:59 Відповісти
Зеля, не останавливайся ! Следующий шаг должен быть таким, как сделал твой любимый ПРЕЗИДЕНТ Порошенко. Он запретил комуняк, а ты запрети жопоблок. Не бойся, Зеля, будет тоже, что и с аналами Мертветчука, никто их не будет защищать. Если ты запретишь этих **************, 85% народа Украины тебя поддержит в этом случае. Даже такой лютый порохобот, как я.
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20.02.2021 08:11 Відповісти
Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 8886
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20.02.2021 08:12 Відповісти
Статьей 258-5 Уголовного кодекса Украины установлена ответственность за финансирование терроризма, а именно: лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества, а не санкции.
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20.02.2021 08:30 Відповісти
Сепаров на зону!
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20.02.2021 09:42 Відповісти
за финансирование терроризма в развитых странах не санкции вводят а страпон на 15 лет в Гуантонамо
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20.02.2021 10:05 Відповісти
Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов - Цензор.НЕТ 9563
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20.02.2021 10:44 Відповісти
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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20.02.2021 11:22 Відповісти
У нас що тепер усій зайців, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
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20.02.2021 11:29 Відповісти
Теперь на Донбассе обострение будет
Москва будет мстить.
Кто то из ребят не вернеться домой...
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20.02.2021 14:09 Відповісти
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