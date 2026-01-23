АРМА обнаружило еще одну яхту Медведчука, она в базе Интерпола, — и.о. главы Максименко
Удалось обнаружить еще одну яхту кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.
Яхта Медведчука
По ее словам, в настоящее время яхта находится под санкционным режимом и физически находится в Хорватии, на территории военно-морской базы.
"На сегодняшний день мы проработали этот вопрос со всеми соответствующими органами и имеем четкое понимание правовой ситуации сразу в четырех юрисдикциях, где сторона Медведчука принимала меры для блокирования реализации этого актива.
Путь реализации понятен. Ключевой этап сейчас – возобновление ареста в Хорватии. Этим занимается прокуратура, а мы находимся в постоянной координации, чтобы сразу после возобновления ареста перейти к процедуре реализации по согласованному международному алгоритму", – пояснила Максименко.
Медведчук противодействует
"Защита Медведчука, безусловно, активно противодействует этому процессу - преимущественно техническими процессуальными методами. Смена адвокатов, многочисленные ходатайства, апелляции - все это используется не для защиты по существу, а для затягивания времени.
Как только мы продемонстрируем зафиксированный прогресс в расследовании, прокуратура обратится к правительству Хорватии о возобновлении ареста, и мы будем ходатайствовать о реализации актива", - добавила и.о. главы АРМА.
Сейчас капитан судна покрывает расходы на содержание яхты.
"По нашей информации из неофициальных источников, его финансирует какая-то юридическая компания", - сказала Максименко.
Еще одна яхта
Также, говорит она, была обнаружена еще одна яхта Медведчука - Amore Mio.
"Она постоянно находится в движении. Именно поэтому мы работаем в тесной координации с международными партнерами и специализированными сетями - CARIN, Интерполом и Европолом.
Яхта Amore Mio внесена в базу Интерпола, что дает нам правовое основание для инициирования международных процедур ареста в случае ее захода в порт иностранной юрисдикции. Сейчас мы согласовываем алгоритм действий с партнерами, чтобы в момент появления судна в порту действовать максимально оперативно, скоординированно и в полном соответствии с нормами международного права.
Я сознательно не буду приводить подробные маршруты или упоминать конкретные порты — такую информацию мы получаем в рамках закрытого международного обмена, и ее разглашение может навредить розыскным мероприятиям", — подытожила Максименко.
Полный текст интервью с и.о. главы АРМА Ярославом Максименко доступен по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інтуїція мені підказує, що ***** не кум , а батько тієї дитини. Медведчук був призначений смотрящим за його черговою родиною в Україні, яку він планував віддати своїй донці після повернення України у склад райські фєдєраські.
