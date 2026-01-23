АРМА обнаружило еще одну яхту Медведчука, она в базе Интерпола, — и.о. главы Максименко

Найден еще один яхта Медведчука: подробности

Удалось обнаружить еще одну яхту кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.

По ее словам, в настоящее время яхта находится под санкционным режимом и физически находится в Хорватии, на территории военно-морской базы.

"На сегодняшний день мы проработали этот вопрос со всеми соответствующими органами и имеем четкое понимание правовой ситуации сразу в четырех юрисдикциях, где сторона Медведчука принимала меры для блокирования реализации этого актива.

Путь реализации понятен. Ключевой этап сейчас – возобновление ареста в Хорватии. Этим занимается прокуратура, а мы находимся в постоянной координации, чтобы сразу после возобновления ареста перейти к процедуре реализации по согласованному международному алгоритму", – пояснила Максименко.

Медведчук противодействует

"Защита Медведчука, безусловно, активно противодействует этому процессу - преимущественно техническими процессуальными методами. Смена адвокатов, многочисленные ходатайства, апелляции - все это используется не для защиты по существу, а для затягивания времени.

Как только мы продемонстрируем зафиксированный прогресс в расследовании, прокуратура обратится к правительству Хорватии о возобновлении ареста, и мы будем ходатайствовать о реализации актива", - добавила и.о. главы АРМА.

Сейчас капитан судна покрывает расходы на содержание яхты.

"По нашей информации из неофициальных источников, его финансирует какая-то юридическая компания", - сказала Максименко.

Также, говорит она, была обнаружена еще одна яхта Медведчука - Amore Mio.

"Она постоянно находится в движении. Именно поэтому мы работаем в тесной координации с международными партнерами и специализированными сетями - CARIN, Интерполом и Европолом.

Яхта Amore Mio внесена в базу Интерпола, что дает нам правовое основание для инициирования международных процедур ареста в случае ее захода в порт иностранной юрисдикции. Сейчас мы согласовываем алгоритм действий с партнерами, чтобы в момент появления судна в порту действовать максимально оперативно, скоординированно и в полном соответствии с нормами международного права.

Я сознательно не буду приводить подробные маршруты или упоминать конкретные порты — такую информацию мы получаем в рамках закрытого международного обмена, и ее разглашение может навредить розыскным мероприятиям", — подытожила Максименко.

Полный текст интервью с и.о. главы АРМА Ярославом Максименко доступен по ссылке.

Серіал продовжується... Чекаємо нову серію...
23.01.2026 12:55 Ответить
Одна яхта для паломніци, а друга для її лічінки від *****.
Інтуїція мені підказує, що ***** не кум , а батько тієї дитини. Медведчук був призначений смотрящим за його черговою родиною в Україні, яку він планував віддати своїй донці після повернення України у склад райські фєдєраські.
23.01.2026 12:55 Ответить
Буде якийсь розіграш між друзями ЗЄ чи кадидат вже відомий?
23.01.2026 12:56 Ответить
Зачем? Пусть АРМА владеет (если получится). А ЗЕ и друзья будут брать кататься. Ну как Глущенко жил в доме Захарченко, арендуя за 10% стоимости.
23.01.2026 14:37 Ответить
мабуть дАРМАїди таки одягли окуляри...
23.01.2026 14:04 Ответить
Видимість бурхливої діяльності.
23.01.2026 14:09 Ответить
І що буде? Те ж що й з першою?

Телеканал 1+1 онлайн. Спільний телемарафон

Телеканал «1+1» входит в медиахолдинг «1+1 Media», конечным бенефициарным владельцем которого является украинский бизнесмен https://www.google.com/search?q=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+1&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggCEAAYChgWGB4yBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIKCAIQABgKGBYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIICAYQABgWGB4yCAgHEAAYFhgeMgoICBAAGAoYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCTk4OTZqMGoxNagCCLACAfEFh9ChGmnQdPk&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjJ_qTY0KGSAxUUTFUIHUpZO50QgK4QegQIARAB Игорь Коломойский. В октябре 2023 года Коломойский передал свои корпоративные права в управление трудовому коллективу (гендиректору Ярославу Пахольчуку) сроком на 5 лет. Значительные доли также имеют Игорь Суркис и Тимур Миндич, а также другие акционеры, включая Оксану Марченко
23.01.2026 14:16 Ответить
А що Медведчук куленепробивний?? Чи на нього багато цианіду треба?? Може все ж таки не тільки наркоманів - наводчиків ловити,в і дійсних упирів вже доставати....В то "Мотороли" були останніми??
23.01.2026 15:03 Ответить
Цю мерзоту давно треба відправити до ківи ,на концерт кобзона
