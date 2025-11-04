АРМА передало в управління маєток Медведчука на Закарпатті

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті, що належав підозрюваному в державній зраді колишньому депутату Віктору Медведчуку.

Як ідеться в повідомленні АРМА, після проведення торгів у системі Prozorro та необхідних перевірок кандидата, з ТОВ "АВГМ-Груп" укладено договір строком на 5 років.

"Незалежно від наявності доходу, компанія-управитель щомісяця сплачуватиме фіксовану суму гарантійного платежу – 258 825 грн. У разі, якщо дохід від управління перевищуватиме розмір гарантійного платежу, до бюджету перераховуватиметься 72,5% прибутку від управління", – заявили в АРМА.

Водночас АРМА здійснюватиме постійний моніторинг виконання умов договору управління, щоб забезпечити ефективне використання арештованого майна та його роботу в інтересах держави.

У вересні минулого року АРМА оголосило конкурс на управителя дачі Медведчука в Карпатах – житлового комплексу "Ведмежа діброва", що розташований в урочищі українських Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ Мукачівського району Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше АРМА вже продало 80 картин із арештованої колекції колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука. Загалом покупці заплатили за них понад 1 млн грн.

При цьому із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

У жовтні 2025 року АРМА оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. У липні 2024 року Львівський суд заарештував та передав в управління АРМА нову партію активів, які належать близьким родичам підозрюваних у державній зраді колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. АРМА отримало в управління компанії "Бетонбуд", "Капітал Плаза", "Галицьке перехрестя" і "Трансмонолітавто", які належать оточенню Медведчука.