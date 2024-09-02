АРМА відібрало картини Медведчука, які продадуть на аукціонах. Гроші передадуть ЗСУ

Національне агентство з розшуку та управління активами отримало висновки експертів про заарештовані картини, які належали зраднику та колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Так, із 284 арештованих картин:

148 картин будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців;

136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через "Прозорро.Продажі". Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

"Раніше Нацагентство не мало законодавчого механізму, який би дозволяв передавати арештовані активи та культурні цінності до національних музеїв. Завдяки ініціативі голови Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасії Радіної, цей законодавчий механізм може бути створено вже цього тижня. Йдеться про законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами", – також зауважила Дума.

Таким чином, арештовані твори мистецтва будуть максимально ефективно використані в інтересах держави: цінні експонати буде збережено для майбутніх поколінь, а кошти від продажу картин, які не мають ознак культурної спадщини будуть спрямовані на потреби Сил Оборони України.

Раніше повідомлялося, що АРМА виставило на онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі" колекцію наручних годинників Медведчука.

Перед тим АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Раніше АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.