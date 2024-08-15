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Новини
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АРМА продала старенький Maybach Медведчука за 1,8 мільйона гривень. ФОТО

maybach

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 мільйона гривень.

Про це голова АРМА Олена Дума повідомила у Telegram.

"Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 000 грн. Ці кошти тепер підуть на закупівлю Нацагентством Військових облігацій", – додала Дума.

Maybach Медведчука

Maybach Медведчука

Як повідомлялося, раніше АРМА продала баггі та квадроцикл Медведчука за 921,8 тис. гривень.

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Водночас аукціон з продажу арештованої у Хорватії елітної яхти Медведчука Royal Romance зірвався. Офіс генпрокурора та АРМА звинувачували у цьому один одного.

В Офісі генпрокурора пояснювали, що максимальний термін арешту яхти за рішенням хорватського суду становив два роки і він вже сплив. Яхта залишається у Хорватії, завдяки тому, що ЄС запровадив санкції проти Медведчука. Проте тепер потрібно розробити новий механізм її продажу спільно з міжнародними партнерами, зазначали в Офісі генпрокурора. Тобто публічно запущений АРМА процес її продажу зірвано.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.

Автор: 

авто (4123) Медведчук Віктор (358) АРМА (424)


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Топ коментарі
+4
медведчук купляв цього"майбаха" одночасно з купівлею зєлєнскова. Кому б зараз зєлєнського продати... хоча б за 1,8 мільйона гривень.
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15.08.2024 15:13
+2
та хоч безкоштно..хоч з доплатою...
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15.08.2024 15:14
+2
Особливо зворушили слова: старенький.... .....
P.S.колись горбі сидів у Форосі біля "старенького" радіоприймача,
і, Володимир Семенович, наприкінці 70-х розсікав по москві на "старенькому" мерседесі.
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15.08.2024 15:18
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продажі Maybach на https://www.mobile.de/ від 55000 ойро.

то, нормуль хтось прикупився.
я ж кажу, ми ще будемо обирати медведчука портнова в раду.
антимайдан, на марші!
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15.08.2024 15:09 Відповісти
Одна мільйонна частина бюджету.Непогано,але мало
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15.08.2024 15:21 Відповісти
так, то, у тебе на болоті, президента обирає сам президент.
у нас, обирають громадяни.
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15.08.2024 15:59 Відповісти
медведчук купляв цього"майбаха" одночасно з купівлею зєлєнскова. Кому б зараз зєлєнського продати... хоча б за 1,8 мільйона гривень.
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15.08.2024 15:13 Відповісти
та хоч безкоштно..хоч з доплатою...
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15.08.2024 15:14 Відповісти
хотілось хоча б на декілька "матриксів" заробити, а то начебто на шару лайна наїлись.
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15.08.2024 15:17 Відповісти
а ти дивись на це не на як "наїлись", а на як проблювались...і все стане на свої місця
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15.08.2024 15:20 Відповісти
поки не проблювались. Думаю за нас це зроблять наші діти. І то не всі, бо багатьом зайде голобородько - майбутній кавалер Ордену Почесного Легіону.
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15.08.2024 15:32 Відповісти
Щось мало заплатив, бо той і трубу відібрав і в буцегарню запроторив.
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15.08.2024 15:55 Відповісти
бо життя виявилось дорожчим за ту тридцятку.
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15.08.2024 15:59 Відповісти
Так якщо і платив Медведчук тридцятку, то тоді коли і для того, щоб вернутися у владу, а це було при попереднику Зеленського.
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18.08.2024 21:22 Відповісти
погано новітню історію знаєш. Це було ще при попереднику попередника попередника зеленського.
Всі біди від поганої пам'яті.
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18.08.2024 23:48 Відповісти
Особливо зворушили слова: старенький.... .....
P.S.колись горбі сидів у Форосі біля "старенького" радіоприймача,
і, Володимир Семенович, наприкінці 70-х розсікав по москві на "старенькому" мерседесі.
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15.08.2024 15:18 Відповісти
АРМА -це піч, коло якої гріються зещурі.
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15.08.2024 15:23 Відповісти
це "комісіонка" для вибраних.
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15.08.2024 15:34 Відповісти
Гроші автоматично були ліквідовані на посадку клумб з розами в центрі Торецька.
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15.08.2024 16:18 Відповісти
Колись цей Майбах будуть продавати, як зараз продають автомобілі Бормана
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15.08.2024 16:40 Відповісти

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