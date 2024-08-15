АРМА продала старенький Maybach Медведчука за 1,8 мільйона гривень. ФОТО

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 мільйона гривень.

Про це голова АРМА Олена Дума повідомила у Telegram.

"Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 000 грн. Ці кошти тепер підуть на закупівлю Нацагентством Військових облігацій", – додала Дума.

Як повідомлялося, раніше АРМА продала баггі та квадроцикл Медведчука за 921,8 тис. гривень.

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Водночас аукціон з продажу арештованої у Хорватії елітної яхти Медведчука Royal Romance зірвався. Офіс генпрокурора та АРМА звинувачували у цьому один одного.

В Офісі генпрокурора пояснювали, що максимальний термін арешту яхти за рішенням хорватського суду становив два роки і він вже сплив. Яхта залишається у Хорватії, завдяки тому, що ЄС запровадив санкції проти Медведчука. Проте тепер потрібно розробити новий механізм її продажу спільно з міжнародними партнерами, зазначали в Офісі генпрокурора. Тобто публічно запущений АРМА процес її продажу зірвано.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.