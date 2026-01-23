АРМА виявило ще одну яхту Медведчука, вона в базі Інтерполу, - т.в.о. голови Максименко

Вдалося виявити ще одну яхту кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Яхта Медведчука

За її словами, наразі яхта перебуває під санкційним режимом і фізично знаходиться в Хорватії, на території військово-морської бази.

"На сьогодні ми відпрацювали це питання з усіма дотичними органами та маємо чітке розуміння правової ситуації одразу в чотирьох юрисдикціях, де сторона Медведчука вживала заходів для блокування реалізації цього активу.

Шлях реалізації зрозумілий. Ключовий етап зараз – поновлення арешту в Хорватії. Цим займається прокуратура, а ми перебуваємо в постійній координації, щоб одразу після відновлення арешту перейти до процедури реалізації за погодженим міжнародним алгоритмом", - пояснила Максименко.

Читайте також: Галущенко у п’ять разів применшив вартість оренди арештованого будинку Захарченка, - Радіна

Медведчук протидіє

"Захист Медведчука, безумовно, активно протидіє цьому процесу – переважно технічними процесуальними методами. Зміна адвокатів, численні клопотання, апеляції – усе це використовується не для захисту по суті, а для затягування часу.

Як тільки ми продемонструємо зафіксований прогрес у розслідуванні, прокуратура звернеться до уряду Хорватії щодо поновлення арешту, і ми будемо клопотати про реалізацію активу", - додала т.в.о. голови АРМА.

Наразі капітан судна покриває витрати на утримання яхти.

"За нашою інформацією з неофіційних джерел, його фінансує якась юридична компанія", - сказала Максименко.

Також читайте: В АРМА є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту", - т.в.о. голови Максименко

Ще одна яхта

Також, каже вона, було виявлено ще одну яхту Медведчука - Amore Mio.

"Вона постійно перебуває в русі. Саме тому ми працюємо в тісній координації з міжнародними партнерами та спеціалізованими мережами — CARIN, Інтерполом та Європолом.

Яхта Amore Mio внесена до бази Інтерполу, що дає нам правову підставу для ініціювання міжнародних процедур арешту у разі її заходу до порту іноземної юрисдикції. Наразі ми узгоджуємо алгоритм дій із партнерами, щоб у момент появи судна в порту діяти максимально оперативно, скоординовано й у повній відповідності до норм міжнародного права.

Я свідомо не наводитиму детальних маршрутів чи згадуватиму конкретні порти — таку інформацію ми отримуємо у межах закритого міжнародного обміну, і її розголошення може зашкодити розшуковим заходам", - підсумувала Максименко.

Читайте: АРМА передало в управління маєток Медведчука на Закарпатті