АРМА виявило ще одну яхту Медведчука, вона в базі Інтерполу, - т.в.о. голови Максименко
Вдалося виявити ще одну яхту кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.
Яхта Медведчука
За її словами, наразі яхта перебуває під санкційним режимом і фізично знаходиться в Хорватії, на території військово-морської бази.
"На сьогодні ми відпрацювали це питання з усіма дотичними органами та маємо чітке розуміння правової ситуації одразу в чотирьох юрисдикціях, де сторона Медведчука вживала заходів для блокування реалізації цього активу.
Шлях реалізації зрозумілий. Ключовий етап зараз – поновлення арешту в Хорватії. Цим займається прокуратура, а ми перебуваємо в постійній координації, щоб одразу після відновлення арешту перейти до процедури реалізації за погодженим міжнародним алгоритмом", - пояснила Максименко.
Медведчук протидіє
"Захист Медведчука, безумовно, активно протидіє цьому процесу – переважно технічними процесуальними методами. Зміна адвокатів, численні клопотання, апеляції – усе це використовується не для захисту по суті, а для затягування часу.
Як тільки ми продемонструємо зафіксований прогрес у розслідуванні, прокуратура звернеться до уряду Хорватії щодо поновлення арешту, і ми будемо клопотати про реалізацію активу", - додала т.в.о. голови АРМА.
Наразі капітан судна покриває витрати на утримання яхти.
"За нашою інформацією з неофіційних джерел, його фінансує якась юридична компанія", - сказала Максименко.
Ще одна яхта
Також, каже вона, було виявлено ще одну яхту Медведчука - Amore Mio.
"Вона постійно перебуває в русі. Саме тому ми працюємо в тісній координації з міжнародними партнерами та спеціалізованими мережами — CARIN, Інтерполом та Європолом.
Яхта Amore Mio внесена до бази Інтерполу, що дає нам правову підставу для ініціювання міжнародних процедур арешту у разі її заходу до порту іноземної юрисдикції. Наразі ми узгоджуємо алгоритм дій із партнерами, щоб у момент появи судна в порту діяти максимально оперативно, скоординовано й у повній відповідності до норм міжнародного права.
Я свідомо не наводитиму детальних маршрутів чи згадуватиму конкретні порти — таку інформацію ми отримуємо у межах закритого міжнародного обміну, і її розголошення може зашкодити розшуковим заходам", - підсумувала Максименко.
Інтуїція мені підказує, що ***** не кум , а батько тієї дитини. Медведчук був призначений смотрящим за його черговою родиною в Україні, яку він планував віддати своїй донці після повернення України у склад райські фєдєраські.
