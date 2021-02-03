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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Зеленский (16541) санкции (10616) Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел санкции против телеканалов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.

Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний

Санкции против телеканалов вводятся сроком на 5 лет. У них будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретят пользоваться телекоммуникационными сетями. Также каналы не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины.

Персональные санкции против Козака также будут действовать 5 лет. У него будут заблокированы активы, он лишится права заключать сделки, выполнять экономические и финансовые обязательства, выводить капиталы из Украины.

В решении СНБО, которое вводит своим указом Зеленский, сказано, что предложение ввести санкции внесли СБУ и Верховная Рада (постановлением от 4 октября 2018 года).
Министерству иностранных дел поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза и США и предложить им ввести аналогичные ограничительные меры.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+91
Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их владельца Козака - Цензор.НЕТ 5007
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02.02.2021 22:55
+90
Ты смотри, что Байден творит))
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02.02.2021 22:54
+84
Ватные рупоры и колоблорантов нужно давить.
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02.02.2021 22:51
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Страница 10 из 10
Сам ти зрада, Порох робив що міг для України і він точно не Господь Бог, але санкції гарні накликав на Кацапію, що не скажеш про Зе при якому ці санкції почали знімати і переглядати.
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03.02.2021 14:06 Ответить
к сожалению за пять лет своей каденции Порошенко смог "закончить" не так много, как ожидали от него
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03.02.2021 11:53 Ответить
Ну це правда, на жаль.
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03.02.2021 12:02 Ответить
На його місці Зе клоун пів України здав би під проект новососія )
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03.02.2021 14:04 Ответить
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 9195
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03.02.2021 12:09 Ответить
вот вам и порошенко. вот вам и Зеленский. шах и мат. а у пороха духу не хватило это сделать.
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03.02.2021 12:13 Ответить
Лучше на первый - за попрание Конституции Украины при ЛИЧНОМ проталкивании закона о рынке Земли
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03.02.2021 13:23 Ответить
Черговий шахер-махер від G2. Піднімають рейтинг "слуг" і рейтинг опзж, щоб на наступних виборах впарити лохам президента від "мучеників-опозиціонерів" опзж.
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03.02.2021 12:37 Ответить
Ну без трёх информационных телеканалов ни ОПЗЖ, ни их наймит Пальчевский рейтинги потеряют, потому как информационная блокада.
Что-то подобное с рейтингом Юлии Тимошенко, которую олигархи давно запретили пускать на свои телеканалы.
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03.02.2021 13:26 Ответить
Думаю, що це закриття не надовго. Або відкриються під іншою назвою. А вся та возня про опозицію, то все розвод для легковірних. Хабад рулить і в Україні, і в Росії.
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03.02.2021 14:22 Ответить
Зараз, можливо, но не факт, їх трохи прижмуть демократи-соросята.
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03.02.2021 14:33 Ответить
А соросята, это не хабад?
Просто кремлевские хотят хапнуть всю Украину, а не гоев интересует всё Причерноморье, для создания там своего государства.
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03.02.2021 14:35 Ответить
Для українців що одні, що другі не друзі. Те що не гоїв, то зрозуміло. Недаремно вони створили нам умови, щоб більше туземців померло-покинуло країну. Розчищають територію для нового Єрусалиму.
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03.02.2021 15:28 Ответить
Именно так.
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03.02.2021 15:51 Ответить
Даже переименовывать не станут. Ещё с пол года назад ходили слухи, что Пинчук всё своё в Украине распродаёт, а свой медиахолдинг именно Медведчуку.
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03.02.2021 14:37 Ответить
интер групп, наш- ватноголовые Петухи мураев, левочкин, меРтвечук, фирташ и т.д
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03.02.2021 12:53 Ответить
Я не фанат Зеленського, але тут він молодець! Підтримую це рішення!
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03.02.2021 13:18 Ответить
Да, последнее время там была откровенная, прокацапская пропаганда.
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03.02.2021 13:27 Ответить
а там вообще была когда- то проукраинская ?? там с первых дней войны было облизывание и восхваление путлера и его войска , там украина сама напала на себя , там распинали мальчиков , там зверствовали " биндеры " , там запрещали гАвАрить на рАдном вплоть до расстрела ...эту падлу мертвечука , лукашей , портновых , рабинов и пр..давным давно пора на нары засадить .
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03.02.2021 17:51 Ответить
При Мураеве, да и сначала при Медведчуке, туда приглашали людей из разных политических сил и были дискуссии. Потом стали завозить в студии только своих, и началось...
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04.02.2021 10:00 Ответить
Ну і особлива подяка Президенту США Джо́зефу Робіне́тту Ба́йдену !!!
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03.02.2021 13:20 Ответить
Первый раз не обзываю.Вова ты воаще!Вопрос,кто пришел к нему с большым паяльником?Одних США-мало.Может пошли фишечки со 2-термином.
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03.02.2021 13:55 Ответить
Я б зробив не так. Лишив би один не блокований канал. А коли всі риги зберуться на тому діючому каналі привести в дію до них постійну гепи.
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03.02.2021 17:02 Ответить
ЛЮДИ СХАМЕНІТЬСЯ, НУ НЕ МОЖЕ ЛЮДИНА ЯКА ВЧОРА СЦАЛА ОКРОПОМ ЗА РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАРАЗ РОЗВЕРНУТИСЬ НА 180 градусів ДО НАТО Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 9571
Грати роль, так може, але ж це теж проституція, зраджувати свої совкодрочерні переконання щоб затриматись у владі ))))

Така людина ненадійна, зрадників ніхто не поважає Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 8461
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03.02.2021 14:00 Ответить
Ого, зебилов повылазило...а то сидели обоср@ные 1,5 года.))))))
Что там с Татаровым? С франшизой Лиги Смеха в рашке? С покупкой электричества в рашке?Где конец епохи бидности? Кто убил Катю Ганзюк?....
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03.02.2021 14:28 Ответить
А всіх сітрідніків ціх тілікінілів прізвіть в стрійбіт окіпи кіпать на фрінті.
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03.02.2021 15:09 Ответить
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака

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При Порошенку такого не було! Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 7069
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03.02.2021 15:43 Ответить
Прошу пана повідомити, скількох жидів ви вбили особисто власними руками.
Про москалів (насправді, кацапів) навіть не запитую...
Чому я раніше не чув про такого яскравого патріота, як ви?
Неодмінно буду голосувати за вас.
Звісно,якщо ваш нік відповідає дійсності...
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03.02.2021 17:09 Ответить
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 3961
Скажи краще, чому ти "Сер гей", а не Сергій?
Невже насправді гей?
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03.02.2021 17:11 Ответить
Це я запитував у гейського сера. Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 1271
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 4196 Сергей Горпинченко
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03.02.2021 17:16 Ответить
Когда идёт в стране война, и агрессор забирает территории .А на территории Украины вещают каналы агрессора .Очень странно ,что до сих пор не выключили каналы агрессора.Кто крыл их все эти годы , кто стоял за ними ...деньги решают всё. Закрыть весь бизнес Медведчука наложить санкции, конфисковать имущество за вред нанесённый государству, за содействие с страной агрессором . Но у него ,наверняка всё схвачено там где надо ,вот и ничего и не боится .
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03.02.2021 17:15 Ответить
Однією з головних причин сприяння Медведчуку і його медіа-імперії за часів Порошенка була негласна домовленість про розкрутку проросійського кандидата Юрія Бойка проти Порошенка на виборах 2019 року.
Адже Петро Олексійович дуже добре усвідомлював, що він може виграти другу президентську каденцію тільки проти відверто проросійського кандидата.
Політична піар-стратегія, нічого особистого. Це було розумно в його ситуації на той час.

Але медіа-розкрутка проросійського спаринг-партнера, звісно, була не на користь інтересів України.
Сьогоднішня ситуація, коли Зеленський прикрив шаражкіну кантору Медведчука, теж пояснюється винятково політичними інтересами Зеленського, а не користю України. Зеленський побачив, що опезажопніки занадто почали перетягувати на себе його електорат. От і зробив свої висновки.

Ніхто не думає про Україну. Тільки про свій шкурний інтерес. Але шкурний інтерес Зеленського на даному етапі щодо сєпар-каналів співпав у цьому питанні з проукраїнською позицією.
Так що не треба занадто розхвалювати Зеленського, - це був лише його шкурний інтерес.
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03.02.2021 17:34 Ответить
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03.02.2021 17:16 Ответить
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 1996
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03.02.2021 17:51 Ответить
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 7334
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03.02.2021 18:28 Ответить
Ну наконец-то, хоть незря голосовал
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03.02.2021 19:22 Ответить
Хмммм.Очень похоже на следующую ступень окна Овертона.
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03.02.2021 19:24 Ответить
Супер!!!просто Супер! Зеленский, поддерживаю Ваше решение, наконец-то!!!!!!!
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03.02.2021 20:07 Ответить
А вот как это было при Порошенко.

23.11.18 09:48 "Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Журналисты "Схем" в течение 4 месяцев наблюдения выяснили, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды Источник: https://censor.net/ru/n3098491
22.03.19 20:41 Визит Бойко и Медведчука в Москву является попыткой отвлечь внимание украинских спецслужб от схемы подкупа избирателей другим кандидатом, - СБУ россияне сознательно пытаются информационную бомбу взорвать в виде визита каких-то политических представителей в Москву, рейтинг которых на сегодняшний день не позволяет говорить о том, что они способы выиграть как президенты в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3118179

21.02.19 11:17 Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин

21.12.18 16:36 Медведчук заявил на российском ТВ, что ведет переговоры с Путиным об освобождении моряков по просьбе Порошенко
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03.02.2021 20:11 Ответить
"Батькивщина" молчит

Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
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03.02.2021 20:30 Ответить
Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака - Цензор.НЕТ 5132

Порошенко похвалив СБУ Зеленського: "При мені такого не було..."(с) https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/3/7282198/
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03.02.2021 21:35 Ответить
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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03.02.2021 23:01 Ответить
Только еще агенты Кремля должны понести наказание! Эти паразиты пытаются разделять Украину и они работают в интересах России. В Украине должны все защищать интересы только Украины! Тогда страна и начнет развиваться. А эти мрази сеют сепаратизм и работают на вред Украине в интересах России, которая официально является врагом! Россия сеет в Украине при помощи своих агентов и шпионов - сеет зерна распрей, а как пишут философы, что самое худшее для страны, когда она внутри погрязает в распрях и это приводит к гражданской войне и разваливает государство и эти цели ставит Россия перед своими агентами и делает она это с задолго до войны. Нужно уничтожить всю агентуру врага и все их зерна выкорчевать, чтобы не взошли плоды. Эти зерна в: СМИ, в Раде, в Судах, в органах, в спецслужбах, и т.д. Украине нужно провести полную зачистку от агентуры врага, ибо это наносит колоссальный ущерб гос безопасности Украины. Пока этого не сделают, то до тех пор Украина будет слабым государством со слабыми всеми уровнями государства! Это должно сделаться уже вчера, настолько времени нет у Украины! Нужно уничтожать врага, как лавиной с горы, которая сносит с огромной скоростью все на своем пути!!!
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07.02.2021 06:52 Ответить
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