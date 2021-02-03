Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.
Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
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Санкции против телеканалов вводятся сроком на 5 лет. У них будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретят пользоваться телекоммуникационными сетями. Также каналы не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины.
Персональные санкции против Козака также будут действовать 5 лет. У него будут заблокированы активы, он лишится права заключать сделки, выполнять экономические и финансовые обязательства, выводить капиталы из Украины.
В решении СНБО, которое вводит своим указом Зеленский, сказано, что предложение ввести санкции внесли СБУ и Верховная Рада (постановлением от 4 октября 2018 года).
Министерству иностранных дел поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза и США и предложить им ввести аналогичные ограничительные меры.
Пожалуйста, подождите...
Что-то подобное с рейтингом Юлии Тимошенко, которую олигархи давно запретили пускать на свои телеканалы.
Просто кремлевские хотят хапнуть всю Украину, а не гоев интересует всё Причерноморье, для создания там своего государства.
Грати роль, так може, але ж це теж проституція, зраджувати свої совкодрочерні переконання щоб затриматись у владі ))))
Така людина ненадійна, зрадників ніхто не поважає
Что там с Татаровым? С франшизой Лиги Смеха в рашке? С покупкой электричества в рашке?Где конец епохи бидности? Кто убил Катю Ганзюк?....
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При Порошенку такого не було!
Про москалів (насправді, кацапів) навіть не запитую...
Чому я раніше не чув про такого яскравого патріота, як ви?
Неодмінно буду голосувати за вас.
Звісно,якщо ваш нік відповідає дійсності...
Скажи краще, чому ти "Сер гей", а не Сергій?
Невже насправді гей?
Сергей Горпинченко
Адже Петро Олексійович дуже добре усвідомлював, що він може виграти другу президентську каденцію тільки проти відверто проросійського кандидата.
Політична піар-стратегія, нічого особистого. Це було розумно в його ситуації на той час.
Але медіа-розкрутка проросійського спаринг-партнера, звісно, була не на користь інтересів України.
Сьогоднішня ситуація, коли Зеленський прикрив шаражкіну кантору Медведчука, теж пояснюється винятково політичними інтересами Зеленського, а не користю України. Зеленський побачив, що опезажопніки занадто почали перетягувати на себе його електорат. От і зробив свої висновки.
Ніхто не думає про Україну. Тільки про свій шкурний інтерес. Але шкурний інтерес Зеленського на даному етапі щодо сєпар-каналів співпав у цьому питанні з проукраїнською позицією.
Так що не треба занадто розхвалювати Зеленського, - це був лише його шкурний інтерес.
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Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
Порошенко похвалив СБУ Зеленського: "При мені такого не було..."(с) https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/3/7282198/
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.