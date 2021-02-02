Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака (оновлено)
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів. Санкції практично передбачають припинення діяльності телеканалів.
Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021р "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.
Указ № 43/2021р. вступає в силу з дня його опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Санкції проти телеканалів вводяться терміном на 5 років. У них будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонять користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.
Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього буде заблоковане активи, він позбудеться права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання, виводити капітали з України.
У рішенні РНБО, яке вводить своїм указом Зеленський, сказано, що пропозицію ввести санкції внесли СБУ і Верховна Рада (постановою від 4 жовтня 2018 року).
Міністерству закордонних справ доручено проінформувати про введення санкцій компетентні органи Євросоюзу і США і запропонувати їм ввести аналогічні обмежувальні заходи.
Будь ласка, зачекайте...
Что-то подобное с рейтингом Юлии Тимошенко, которую олигархи давно запретили пускать на свои телеканалы.
Просто кремлевские хотят хапнуть всю Украину, а не гоев интересует всё Причерноморье, для создания там своего государства.
Грати роль, так може, але ж це теж проституція, зраджувати свої совкодрочерні переконання щоб затриматись у владі ))))
Така людина ненадійна, зрадників ніхто не поважає
Что там с Татаровым? С франшизой Лиги Смеха в рашке? С покупкой электричества в рашке?Где конец епохи бидности? Кто убил Катю Ганзюк?....
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При Порошенку такого не було!
Про москалів (насправді, кацапів) навіть не запитую...
Чому я раніше не чув про такого яскравого патріота, як ви?
Неодмінно буду голосувати за вас.
Звісно,якщо ваш нік відповідає дійсності...
Скажи краще, чому ти "Сер гей", а не Сергій?
Невже насправді гей?
Сергей Горпинченко
Адже Петро Олексійович дуже добре усвідомлював, що він може виграти другу президентську каденцію тільки проти відверто проросійського кандидата.
Політична піар-стратегія, нічого особистого. Це було розумно в його ситуації на той час.
Але медіа-розкрутка проросійського спаринг-партнера, звісно, була не на користь інтересів України.
Сьогоднішня ситуація, коли Зеленський прикрив шаражкіну кантору Медведчука, теж пояснюється винятково політичними інтересами Зеленського, а не користю України. Зеленський побачив, що опезажопніки занадто почали перетягувати на себе його електорат. От і зробив свої висновки.
Ніхто не думає про Україну. Тільки про свій шкурний інтерес. Але шкурний інтерес Зеленського на даному етапі щодо сєпар-каналів співпав у цьому питанні з проукраїнською позицією.
Так що не треба занадто розхвалювати Зеленського, - це був лише його шкурний інтерес.
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Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
Порошенко похвалив СБУ Зеленського: "При мені такого не було..."(с) https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/3/7282198/
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.