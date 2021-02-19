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Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов

Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основу для сообщения подозрения представителям компании ", - отметил Баканов.

Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA употребляют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма, - Данилов

Кроме того, глава СБУ проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов. Источник: https://censor.net/ru/n3249035
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7338
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19.02.2021 20:11
+10
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3858
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19.02.2021 20:12
+10
Почему спонсорьі тероризма до сих пор не в СИЗО?
Антоненко уже ГОД в тюрьме.
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19.02.2021 20:18
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Правила форума Совет форумчан
Шось трохи починають робити, але 1 рік просрали.
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19.02.2021 20:05 Ответить
7*
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19.02.2021 20:11 Ответить
то всё байден животворящий Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 8920.
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19.02.2021 20:16 Ответить
Кто Вам сказал что ЗЕ и компания что-то начали делать ?
Давайте подумаем , не американский президент это делает ?
Так почему пол года назад не вводили санкции?
Может это Джо взял за яйца кого-то ?
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19.02.2021 20:21 Ответить
не рік, а 2 роки. Зерро сразу пошел по тупиковой политической тропе.
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19.02.2021 20:31 Ответить
Таким образом, мы получим !!! подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР".
Дебилы, . лядь!
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19.02.2021 20:10 Ответить
так то ще марченко не питали і не допитували
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19.02.2021 20:14 Ответить
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3827она ничего не скажет.бо не знает.это только фамилия в документах.а всем заправляли совсем другие люди.
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19.02.2021 20:18 Ответить
её подставили...она такая наивная
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19.02.2021 20:26 Ответить
я бы сказал,ей дела не было на все эти оборудки мужа Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 6378.
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19.02.2021 20:28 Ответить
И не будут. Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7759
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20.02.2021 08:24 Ответить
Старшого лейтенанта присвоить незамедлительно.
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19.02.2021 20:10 Ответить
Брехня. За матеріалами СБУ відкривають кримінальну справу, а не порушують закон.
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19.02.2021 20:10 Ответить
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов. Источник: https://censor.net/ru/n3249035
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7338
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19.02.2021 20:11 Ответить
Он пошутіл... Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5855
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19.02.2021 20:15 Ответить
Он ніхатєл. Он машінально і больше не будєт Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3539
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19.02.2021 20:24 Ответить
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3858
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19.02.2021 20:12 Ответить
Майже два роки. Але ніде правди діти- починають рашистські гнійники вичавлювати з тіла України.
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19.02.2021 20:12 Ответить
Ахахаха))))садить вы мертвечука собираетесь?а то оно ,с такими темпами,обнесет зекретинов за "клевету"...
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19.02.2021 20:13 Ответить
Закриті канали відкрили, недолуге? Ахахакай далі.
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19.02.2021 20:19 Ответить
Шария не запретили, а о партиях ОПЗЖ и ППШ. Ни слова.
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19.02.2021 20:13 Ответить
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 446
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19.02.2021 20:13 Ответить
Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс -- где уголовное дело? Где оно?
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19.02.2021 20:18 Ответить
Почему спонсорьі тероризма до сих пор не в СИЗО?
Антоненко уже ГОД в тюрьме.
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19.02.2021 20:18 Ответить
Треба було починати питати це три роки тому.
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19.02.2021 20:20 Ответить
Я питаю в тих, хто стверджує що має ці докази і саме тому вводить санкції проти злочинців.
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19.02.2021 20:22 Ответить
Ви їх тут десь бачили? Та невже...)))
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19.02.2021 20:24 Ответить
Якщо у пальта є відповідь на моє питання по темі, може відповісти, інакше нехай не розводить свій улюблений флуд і суне по форуму подалі від мене.
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19.02.2021 20:27 Ответить
Ви з пальто вже розмовляєте? Це ж треба...ну бережіть себе.)))
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19.02.2021 20:29 Ответить
Назвався б пеньком, довелося б відповідати пеньку.
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19.02.2021 20:31 Ответить
А я з новосадами не розмовляю- як і зі старосадами.
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19.02.2021 20:33 Ответить
Припиняйте флуд.
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19.02.2021 20:39 Ответить
Шо с вагнеровцами?
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19.02.2021 20:19 Ответить
А прі Порошєнко такого нєбіло
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19.02.2021 20:22 Ответить
Конечно,если бы Порошенко нарушал бы законы Украины,то зекретины его спокойно могли посадить,а так наблюдаем за сексом жабы с гадюкой -хай и мертвечук,и зекретин сядут)
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19.02.2021 20:28 Ответить
Не цурайтесь, пишіть як писали 5 років при пороху - атопутіннападьот. Можна шукати 100500 причин, а можна одне - рішення.
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19.02.2021 20:37 Ответить
Помню , как Янек пришёл к власти - так мертветчук и Балога сидели тише травы.

А тут вдруг мертветчук из себя президента Украины начал изображать - гадит стране в угоду **** , а тот ему хорошо платит
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19.02.2021 20:23 Ответить
Вот только системных действий у этого шобла и не видно.
Не умеют они работать системно.
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19.02.2021 20:33 Ответить
"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР"Источник: https://censor.net/ru/n3249035
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Это контрабанда, а не терроризм.
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19.02.2021 20:53 Ответить
Это воровство, скупка краденого и финансирование терроризма, в одном флаконе Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5048
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19.02.2021 21:13 Ответить
а ведь то, что жоповская банда спонсировало терроризм лет семь и являлось какой-то великой тайной - вызывает улыбку у каждого здравомыслящего человека
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19.02.2021 21:13 Ответить
Хорошие новости, наконец то.
Хоть пока так.
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19.02.2021 22:25 Ответить
ох і довго запрягали... невже побачили, що спаплюживши майже до нуля рейтинг, партію але не домогтися при цьому зовсім ніякого зсуву у бік покращення економічної ситуації, кожен день загиблі та травмовані на фронті, сепри всіх кольорів від шарія до опзж
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20.02.2021 10:02 Ответить
 
 