Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.
Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основу для сообщения подозрения представителям компании ", - отметил Баканов.
Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.
Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA употребляют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.
Кроме того, глава СБУ проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов.
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Давайте подумаем , не американский президент это делает ?
Так почему пол года назад не вводили санкции?
Может это Джо взял за яйца кого-то ?
Дебилы, . лядь!
Антоненко уже ГОД в тюрьме.
А тут вдруг мертветчук из себя президента Украины начал изображать - гадит стране в угоду **** , а тот ему хорошо платит
Не умеют они работать системно.
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Это контрабанда, а не терроризм.
Хоть пока так.