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Новини Політика України
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Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ, - Баканов

Рішення про введення санкцій проти окремих осіб ґрунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати нинішнього засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат - основу для повідомлення підозри представникам компанії", - зазначив Баканов.

Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, що здійснюють польоти в Російську Федерацію, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

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Баканов пояснив, що після введення перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії - тобто вводять інших юросіб.

Крім того, глава СБУ поінформував членів РНБО про інші напрямки захисту державної безпеки і протидії гібридній війні.

"Кожен із нас бачить вплив гібридної війни і її наслідки. Тому нам треба працювати на випередження. В цьому випадку наша сила - в системних діях на захист національних інтересів", - зазначив Баканов.
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Топ коментарі
+11
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов. Источник: https://censor.net/ru/n3249035
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7338
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19.02.2021 20:11
+10
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3858
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19.02.2021 20:12
+10
Почему спонсорьі тероризма до сих пор не в СИЗО?
Антоненко уже ГОД в тюрьме.
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19.02.2021 20:18
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Шось трохи починають робити, але 1 рік просрали.
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19.02.2021 20:05 Відповісти
7*
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19.02.2021 20:11 Відповісти
то всё байден животворящий Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 8920.
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19.02.2021 20:16 Відповісти
Кто Вам сказал что ЗЕ и компания что-то начали делать ?
Давайте подумаем , не американский президент это делает ?
Так почему пол года назад не вводили санкции?
Может это Джо взял за яйца кого-то ?
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19.02.2021 20:21 Відповісти
не рік, а 2 роки. Зерро сразу пошел по тупиковой политической тропе.
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19.02.2021 20:31 Відповісти
Таким образом, мы получим !!! подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР".
Дебилы, . лядь!
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19.02.2021 20:10 Відповісти
так то ще марченко не питали і не допитували
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19.02.2021 20:14 Відповісти
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3827она ничего не скажет.бо не знает.это только фамилия в документах.а всем заправляли совсем другие люди.
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19.02.2021 20:18 Відповісти
её подставили...она такая наивная
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19.02.2021 20:26 Відповісти
я бы сказал,ей дела не было на все эти оборудки мужа Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 6378.
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19.02.2021 20:28 Відповісти
И не будут. Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7759
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20.02.2021 08:24 Відповісти
Старшого лейтенанта присвоить незамедлительно.
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19.02.2021 20:10 Відповісти
Брехня. За матеріалами СБУ відкривають кримінальну справу, а не порушують закон.
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19.02.2021 20:10 Відповісти
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов. Источник: https://censor.net/ru/n3249035
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7338
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19.02.2021 20:11 Відповісти
Он пошутіл... Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5855
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19.02.2021 20:15 Відповісти
Он ніхатєл. Он машінально і больше не будєт Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3539
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19.02.2021 20:24 Відповісти
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 3858
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19.02.2021 20:12 Відповісти
Майже два роки. Але ніде правди діти- починають рашистські гнійники вичавлювати з тіла України.
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19.02.2021 20:12 Відповісти
Ахахаха))))садить вы мертвечука собираетесь?а то оно ,с такими темпами,обнесет зекретинов за "клевету"...
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19.02.2021 20:13 Відповісти
Закриті канали відкрили, недолуге? Ахахакай далі.
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19.02.2021 20:19 Відповісти
Шария не запретили, а о партиях ОПЗЖ и ППШ. Ни слова.
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19.02.2021 20:13 Відповісти
Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 446
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19.02.2021 20:13 Відповісти
Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс -- где уголовное дело? Где оно?
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19.02.2021 20:18 Відповісти
Почему спонсорьі тероризма до сих пор не в СИЗО?
Антоненко уже ГОД в тюрьме.
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19.02.2021 20:18 Відповісти
Треба було починати питати це три роки тому.
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19.02.2021 20:20 Відповісти
Я питаю в тих, хто стверджує що має ці докази і саме тому вводить санкції проти злочинців.
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19.02.2021 20:22 Відповісти
Ви їх тут десь бачили? Та невже...)))
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19.02.2021 20:24 Відповісти
Якщо у пальта є відповідь на моє питання по темі, може відповісти, інакше нехай не розводить свій улюблений флуд і суне по форуму подалі від мене.
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19.02.2021 20:27 Відповісти
Ви з пальто вже розмовляєте? Це ж треба...ну бережіть себе.)))
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19.02.2021 20:29 Відповісти
Назвався б пеньком, довелося б відповідати пеньку.
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19.02.2021 20:31 Відповісти
А я з новосадами не розмовляю- як і зі старосадами.
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19.02.2021 20:33 Відповісти
Припиняйте флуд.
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19.02.2021 20:39 Відповісти
Шо с вагнеровцами?
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19.02.2021 20:19 Відповісти
А прі Порошєнко такого нєбіло
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19.02.2021 20:22 Відповісти
Конечно,если бы Порошенко нарушал бы законы Украины,то зекретины его спокойно могли посадить,а так наблюдаем за сексом жабы с гадюкой -хай и мертвечук,и зекретин сядут)
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19.02.2021 20:28 Відповісти
Не цурайтесь, пишіть як писали 5 років при пороху - атопутіннападьот. Можна шукати 100500 причин, а можна одне - рішення.
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19.02.2021 20:37 Відповісти
Помню , как Янек пришёл к власти - так мертветчук и Балога сидели тише травы.

А тут вдруг мертветчук из себя президента Украины начал изображать - гадит стране в угоду **** , а тот ему хорошо платит
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19.02.2021 20:23 Відповісти
Вот только системных действий у этого шобла и не видно.
Не умеют они работать системно.
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19.02.2021 20:33 Відповісти
"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР"Источник: https://censor.net/ru/n3249035
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Это контрабанда, а не терроризм.
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19.02.2021 20:53 Відповісти
Это воровство, скупка краденого и финансирование терроризма, в одном флаконе Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5048
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19.02.2021 21:13 Відповісти
а ведь то, что жоповская банда спонсировало терроризм лет семь и являлось какой-то великой тайной - вызывает улыбку у каждого здравомыслящего человека
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19.02.2021 21:13 Відповісти
Хорошие новости, наконец то.
Хоть пока так.
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19.02.2021 22:25 Відповісти
ох і довго запрягали... невже побачили, що спаплюживши майже до нуля рейтинг, партію але не домогтися при цьому зовсім ніякого зсуву у бік покращення економічної ситуації, кожен день загиблі та травмовані на фронті, сепри всіх кольорів від шарія до опзж
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20.02.2021 10:02 Відповісти
 
 