Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ, - Баканов

Рішення про введення санкцій проти окремих осіб ґрунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати нинішнього засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат - основу для повідомлення підозри представникам компанії", - зазначив Баканов.

Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, що здійснюють польоти в Російську Федерацію, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

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Баканов пояснив, що після введення перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії - тобто вводять інших юросіб.

Крім того, глава СБУ поінформував членів РНБО про інші напрямки захисту державної безпеки і протидії гібридній війні.

"Кожен із нас бачить вплив гібридної війни і її наслідки. Тому нам треба працювати на випередження. В цьому випадку наша сила - в системних діях на захист національних інтересів", - зазначив Баканов.