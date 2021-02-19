РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5301 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
43 938 87
Данилов (1057) санкции (10623) СНБО (4377)

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва.

По словам Данилова, по отношению к физическим лицам применена санкция в виде блокировки активов сроком на 3 года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой в 2019 году составила 215,6 млн руб. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Спасибо Деду за Победу!
Джо, долгих и счастливых тебе лет!

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 5500
показать весь комментарий
19.02.2021 19:45
+45
Несмотря на реальные причины, категорически приветствую !
показать весь комментарий
19.02.2021 19:37
+44
Порох тобі подарунок передав... Тримай !!! Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 6497

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 1809
показать весь комментарий
19.02.2021 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Несмотря на реальные причины, категорически приветствую !
показать весь комментарий
19.02.2021 19:37 Ответить
А уголовный кодекс против них уже не действует? Печально
показать весь комментарий
19.02.2021 19:37 Ответить
Так усім відома, що гангстера Аль Капоне засудили за несплату податків. Так і тут "не працює".)))
показать весь комментарий
19.02.2021 19:39 Ответить
Ключевое слово "засудили"! А тут просто пайку урезали😁
показать весь комментарий
19.02.2021 22:12 Ответить
Як би непривабливо виглядав би сьогодні Порох на тлі цих санкцій, якби вчора сам у себе не купив би невідомо чому "Прямий"...)))
показать весь комментарий
19.02.2021 19:37 Ответить
Порох тобі подарунок передав... Тримай !!! Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 6497

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 1809
показать весь комментарий
19.02.2021 19:38 Ответить
...как не твоя, когда твоя? Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 1925
Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 6815
показать весь комментарий
19.02.2021 20:24 Ответить
Конь в пальті , не за@.. й людей своєю брехнею і фантазіями про Пороха - не допоможе !
показать весь комментарий
20.02.2021 00:19 Ответить
Не матюкайся, не виростеш.)))
показать весь комментарий
20.02.2021 06:25 Ответить
Гармаш не виключає виходу з української делегації в ТКГ и говорит что сегодня ночью за ним могут прийти.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:37 Ответить
Новость по ссылке прочитал. Гармаш и правда допускает свой выход из украинской делегации, про то, что за ним кто-то может прийти-ни слова.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:59 Ответить
Вы думаете как то по ватному Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 87
показать весь комментарий
19.02.2021 20:29 Ответить
К чему писать о том, о чём не сказано в тексте новости, вводя в заблуждение других людей?
показать весь комментарий
19.02.2021 20:38 Ответить
Ну так надо же как можно больше зрады придумывать!
показать весь комментарий
20.02.2021 07:52 Ответить
Ти хоч знаєш, чиїм ім'ям прикриваєшся, кремлебот? Чи ви собі логіни не обираєте, а вам їх старший зміни призначає?
показать весь комментарий
20.02.2021 12:54 Ответить
Блокировка активов на три года!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 19:38 Ответить
Бо не кум же...)))
показать весь комментарий
19.02.2021 19:41 Ответить
а должна быть конфискация имущества и активов и арест фигурантов из за финансирования ими террористов и подрывной работы против Украины..
Но у нас все делают по дыбильному как то..
показать весь комментарий
19.02.2021 19:42 Ответить
А пепа вообще ничего не сделал за 5 лет! А когда возникла угроза санкций на номинального владельца кривого канала, так сразу же свинка активизировалась и перевыкупила канал сама у себя!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:03 Ответить
Ага, не сделал... просто земрази лицемерные существа забыли как выли когда Порох заблокировал рос соцсети.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:10 Ответить
Завыли Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 2250 Особенно, если учесть, что эта "блокировка" обходится в два щелчка мышью при помощи ВПН Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 2250
показать весь комментарий
19.02.2021 22:13 Ответить
Только ватаны, на то они и ватаны, что для них эти "два щелчка" боооольшая проблема)))
показать весь комментарий
20.02.2021 10:02 Ответить
А є чарівна кнопка "деактивувати обліковий запис"
показать весь комментарий
20.02.2021 12:56 Ответить
Как троли Медведчука пеной исходят 😀😀😀
Тоже считаю что ОПЗЖ оборзело - Украине с ними не по пути - гнать их на Ростов !!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 19:41 Ответить
Секретар РНБО заявив про дозвіл бійцям ООС відкривати вогонь у відповідь , а коли буде дозвiл йти на Донецьк? Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 3823
показать весь комментарий
19.02.2021 19:41 Ответить
Пепа за пять лет не решился на цей дозвіл!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:04 Ответить
Мда...мы в конце 14го топтались у его окраин... но команду "фас" - так и не дождались...
показать весь комментарий
19.02.2021 22:59 Ответить
А Спартак, путиловский мост? Это не была команда "фас"? Чем она закончилась?
показать весь комментарий
20.02.2021 10:05 Ответить
Это была спонтанность! А фас, должен быть обдуман и подготовлен !
показать весь комментарий
20.02.2021 15:05 Ответить
То, что ты делаешь, называется бездумный звиздёж.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:07 Ответить
Знову одні й ті самі кремлівський наратив... Ску-ко-ті-ща
показать весь комментарий
20.02.2021 12:58 Ответить
Спасибо Деду за Победу!
Джо, долгих и счастливых тебе лет!

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 5500
показать весь комментарий
19.02.2021 19:45 Ответить
Снова педротики повторяют кацапские нарративы о, якобы, внешнем управлении Украиной. Значит работают по одной методичке с кацапсинами
показать весь комментарий
19.02.2021 22:06 Ответить
Что-то подсказывает, что ты при кацапсинах с удовольствием надзирателем пошёл бы, неважно над кем: зелёными, порохоботами или вонапрыхыльныкамы.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:11 Ответить
Ты уже слышишь голоса? Обратись к психиатору!
показать весь комментарий
20.02.2021 07:44 Ответить
А где найти квалифицированного? Я бы и тебе посоветовал. Зациклило тебя на Порошенку.
показать весь комментарий
20.02.2021 13:50 Ответить
А ти з чиєї метидички пишеш тут?
показать весь комментарий
20.02.2021 12:59 Ответить
...теперь понятно, какое министерство нужно организовывать в стране Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 3014
Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 2523
показать весь комментарий
19.02.2021 19:46 Ответить
зехунта, вы чё тварите ?
в мацквабаде - печенеги в недоумении !
в **********-половцы в а фуе !
показать весь комментарий
19.02.2021 19:48 Ответить
во зе-ишак как жопу рвёт чтобы не попасть в санкционный список... прям душа радуется... Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 9835
показать весь комментарий
19.02.2021 19:56 Ответить
Жить захочешь, не так раскарячишься...(с) Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 7019

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 5722
показать весь комментарий
19.02.2021 20:00 Ответить
Ржунимагу.
Как же они, бедные, продержатся аж три года без тех копеек, что им заблокировали в Украине)))
показать весь комментарий
19.02.2021 20:04 Ответить
А вопрос не в тех копейках, вопрос в том что они чуть меньше вонять будут в Украине...
показать весь комментарий
19.02.2021 20:23 Ответить
русский, ну ты же как-то на бутылке удержался? Или ты идейно сидишь?
показать весь комментарий
19.02.2021 20:37 Ответить
Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс -- а где уголовное дело? Где оно ?
показать весь комментарий
19.02.2021 20:05 Ответить
уголовные дела заводятся против должностных лиц, а не против владельцев акций
показать весь комментарий
19.02.2021 21:59 Ответить
Спроси у Пепы, почему его кривосудие за пять лет так и не завело это уголовное дело!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:09 Ответить
У США схвалили перший транш допомоги Україні в сфері безпеки Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции. ...сранно как то США даёт помощь военную Украине .а по залу и коридору в Верховной Рады бродит кум кремлёвского Фюрера с холуями Кремля мля мля Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 9488
показать весь комментарий
19.02.2021 20:27 Ответить
а через три года они перевоспитаются???? что за маразм....нужно немедленно все кнфисковать и если этого урода нельзя посадить выслать из страны
показать весь комментарий
19.02.2021 20:39 Ответить
Их трахнул дядько Сем)))
показать весь комментарий
19.02.2021 20:55 Ответить
Зе мимоволі став необандерівцем для проросійських сил які раділи приходу коміка до влади.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:03 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:17 Ответить
На 30-ь надо было,за три года лугандонские прокацапленые черти что то придумают.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:32 Ответить
Очень хорошо...борьба за электорат в этот раз на благо всей Украины.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:34 Ответить
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
показать весь комментарий
19.02.2021 21:38 Ответить
Уявляю , під якою загрозою були активи "патріотів" , якщо вони так потужно зачмирили прорашистських виродків . Здоров'я Вам і довгих років життя , пане Байден .
показать весь комментарий
19.02.2021 21:45 Ответить
какая пидступная антиконфетная зрада.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:59 Ответить
ДАВНО ПОРА АРЕСТОВАТЬ медвелчука и компанию.

"Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности".
показать весь комментарий
19.02.2021 22:11 Ответить
шуфрич, рабинович, кива и т.д.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:26 Ответить
КАКИЕ САНКЦИИ !!!??? ШВАЙКУ ИМ В СЕРДЦЕ !!!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:03 Ответить
Де кримінальні справи?

Негайно відкрити кримінальні справи проти всієї п'ятої колони ЗаЖопп та іншої колаборантської, антиукраїнської, запроданської сволоти!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:06 Ответить
А Петя хіба не відкрив? Не вистачило 5 років шоб розкрити справи майдану, знищити агентів кремля й таке інше? Де хоча б якийсь результат, окрім глибокої стурбованності?
показать весь комментарий
20.02.2021 14:04 Ответить
Наконец то власть начала пользоваться инструментами,которые есть для защиты государства. Все ******@ы вздрогнули ибо поняли -СУДЫ ПРОДАЖНИЕ НЕ СПАСУТ. А можно ещё ввести военное положение( или определить условия его введения) и вся эта ватная ЫЛИТОНЕЧИСТЬ объединится перед боязнью потерять кровноукраденное в интересах Украины.( У нее просто нет выбора). Отнимать у части ********@ собственность( для примера) и начать модернизацию страны! "Стреляйте в ногу" ватанам,пусть истекают кровью на марше за Рашу! Украина понад усе!!!!! Смерть ворогам!!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 07:35 Ответить
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
показать весь комментарий
20.02.2021 11:23 Ответить
А сколько грязи вылили на Зеленского и Данилова, что они про российские марионетки, а тут на тебе Зеленский со своей командой сделал больше чем Порошенко за пять лет против кумовей и шавок Путина, ТЕПЕРЬ вспоминая телефонный разговор Порошенка с Путиным - сразу становится понятным, что на самом деле представляет из себя барыга Порошенко.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:28 Ответить
У нас що тепер усій зайців, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
показать весь комментарий
20.02.2021 11:29 Ответить
если лживая власть подменяет Закон какими то санкциями, вместо того чтобы сажать преступников в тюрьму, нужно или валить эту власть или уезжать из страны
показать весь комментарий
20.02.2021 14:08 Ответить
2 пункт понял после 2004 когда Ющенко всех сдал с потрохами....»Цы руки ничего не крали» А овощ подписал ему нехилое содержание..... Тут недавно его онуча заголосила - звезда)))))
показать весь комментарий
20.02.2021 15:50 Ответить
 
 