УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5788 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
43 938 87
Данілов (1191) санкції (6855) РНБО (1721)

Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції. ПЕРЕЛІК

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Серед осіб, які потрапили під санкції, п'ятеро громадян Російської Федерації (Вацковскій Костянтин Борисович, Донченко Віталій Валерійович, Лісогор Сергій Вікторович, Попов Михайло Юрійович і Маслюк Олександр Миколайович), а також троє громадян України. Серед українців - Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції було введено 2 лютого), Марченко Оксана Михайлівна, дружина нардепа Віктора Медведчука, сам Медведчук Віктор Володимирович.

Також, за словами Данілова, під санкції потрапили компанії, які зареєстровані на території Російської Федерації, а також компанії, частини яких зареєстровані в Молдові та інших країнах. Він додав, що санкції введено і щодо п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти маршрутом Київ - Москва.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти літаків, що літали маршрутом Київ - Москва

За словами Данілова, щодо фізичних осіб застосовано санкцію у вигляді блокування активів терміном на 3 роки.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Вацковскій, Донченко, Лісогор та Маслюк - російські бізнесмени, які є власниками або керівниками підприємств у Ростовській області, пов'язаних з поставками вугілля та інших енергоресурсів. Зокрема, Вацковскій володіє і керує компанією "Дон-Експорт" (Донецьк, Ростовська обл.), основною діяльністю якої названо вантажні перевезення, і виручка якої в 2019 році становила 215,6 млн руб. Лісогор є директором ТОВ "Торговий дім Донське вугілля" (Ростов-на-Дону), яким володіють Маслюк і Донченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
Спасибо Деду за Победу!
Джо, долгих и счастливых тебе лет!

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 5500
показати весь коментар
19.02.2021 19:45
+45
Несмотря на реальные причины, категорически приветствую !
показати весь коментар
19.02.2021 19:37
+44
Порох тобі подарунок передав... Тримай !!! Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 6497

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 1809
показати весь коментар
19.02.2021 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Несмотря на реальные причины, категорически приветствую !
показати весь коментар
19.02.2021 19:37 Відповісти
А уголовный кодекс против них уже не действует? Печально
показати весь коментар
19.02.2021 19:37 Відповісти
Так усім відома, що гангстера Аль Капоне засудили за несплату податків. Так і тут "не працює".)))
показати весь коментар
19.02.2021 19:39 Відповісти
Ключевое слово "засудили"! А тут просто пайку урезали😁
показати весь коментар
19.02.2021 22:12 Відповісти
Як би непривабливо виглядав би сьогодні Порох на тлі цих санкцій, якби вчора сам у себе не купив би невідомо чому "Прямий"...)))
показати весь коментар
19.02.2021 19:37 Відповісти
Порох тобі подарунок передав... Тримай !!! Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 6497

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 1809
показати весь коментар
19.02.2021 19:38 Відповісти
...как не твоя, когда твоя? Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 1925
Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 6815
показати весь коментар
19.02.2021 20:24 Відповісти
Конь в пальті , не за@.. й людей своєю брехнею і фантазіями про Пороха - не допоможе !
показати весь коментар
20.02.2021 00:19 Відповісти
Не матюкайся, не виростеш.)))
показати весь коментар
20.02.2021 06:25 Відповісти
Гармаш не виключає виходу з української делегації в ТКГ и говорит что сегодня ночью за ним могут прийти.
показати весь коментар
19.02.2021 19:37 Відповісти
Новость по ссылке прочитал. Гармаш и правда допускает свой выход из украинской делегации, про то, что за ним кто-то может прийти-ни слова.
показати весь коментар
19.02.2021 19:59 Відповісти
Вы думаете как то по ватному Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 87
показати весь коментар
19.02.2021 20:29 Відповісти
К чему писать о том, о чём не сказано в тексте новости, вводя в заблуждение других людей?
показати весь коментар
19.02.2021 20:38 Відповісти
Ну так надо же как можно больше зрады придумывать!
показати весь коментар
20.02.2021 07:52 Відповісти
Ти хоч знаєш, чиїм ім'ям прикриваєшся, кремлебот? Чи ви собі логіни не обираєте, а вам їх старший зміни призначає?
показати весь коментар
20.02.2021 12:54 Відповісти
Блокировка активов на три года!!!
показати весь коментар
19.02.2021 19:38 Відповісти
Бо не кум же...)))
показати весь коментар
19.02.2021 19:41 Відповісти
а должна быть конфискация имущества и активов и арест фигурантов из за финансирования ими террористов и подрывной работы против Украины..
Но у нас все делают по дыбильному как то..
показати весь коментар
19.02.2021 19:42 Відповісти
А пепа вообще ничего не сделал за 5 лет! А когда возникла угроза санкций на номинального владельца кривого канала, так сразу же свинка активизировалась и перевыкупила канал сама у себя!
показати весь коментар
19.02.2021 22:03 Відповісти
Ага, не сделал... просто земрази лицемерные существа забыли как выли когда Порох заблокировал рос соцсети.
показати весь коментар
19.02.2021 22:10 Відповісти
Завыли Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 2250 Особенно, если учесть, что эта "блокировка" обходится в два щелчка мышью при помощи ВПН Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 2250
показати весь коментар
19.02.2021 22:13 Відповісти
Только ватаны, на то они и ватаны, что для них эти "два щелчка" боооольшая проблема)))
показати весь коментар
20.02.2021 10:02 Відповісти
А є чарівна кнопка "деактивувати обліковий запис"
показати весь коментар
20.02.2021 12:56 Відповісти
Как троли Медведчука пеной исходят 😀😀😀
Тоже считаю что ОПЗЖ оборзело - Украине с ними не по пути - гнать их на Ростов !!!!
показати весь коментар
19.02.2021 19:41 Відповісти
Секретар РНБО заявив про дозвіл бійцям ООС відкривати вогонь у відповідь , а коли буде дозвiл йти на Донецьк? Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 3823
показати весь коментар
19.02.2021 19:41 Відповісти
Пепа за пять лет не решился на цей дозвіл!
показати весь коментар
19.02.2021 22:04 Відповісти
Мда...мы в конце 14го топтались у его окраин... но команду "фас" - так и не дождались...
показати весь коментар
19.02.2021 22:59 Відповісти
А Спартак, путиловский мост? Это не была команда "фас"? Чем она закончилась?
показати весь коментар
20.02.2021 10:05 Відповісти
Это была спонтанность! А фас, должен быть обдуман и подготовлен !
показати весь коментар
20.02.2021 15:05 Відповісти
То, что ты делаешь, называется бездумный звиздёж.
показати весь коментар
19.02.2021 23:07 Відповісти
Знову одні й ті самі кремлівський наратив... Ску-ко-ті-ща
показати весь коментар
20.02.2021 12:58 Відповісти
Спасибо Деду за Победу!
Джо, долгих и счастливых тебе лет!

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 5500
показати весь коментар
19.02.2021 19:45 Відповісти
Снова педротики повторяют кацапские нарративы о, якобы, внешнем управлении Украиной. Значит работают по одной методичке с кацапсинами
показати весь коментар
19.02.2021 22:06 Відповісти
Что-то подсказывает, что ты при кацапсинах с удовольствием надзирателем пошёл бы, неважно над кем: зелёными, порохоботами или вонапрыхыльныкамы.
показати весь коментар
19.02.2021 23:11 Відповісти
Ты уже слышишь голоса? Обратись к психиатору!
показати весь коментар
20.02.2021 07:44 Відповісти
А где найти квалифицированного? Я бы и тебе посоветовал. Зациклило тебя на Порошенку.
показати весь коментар
20.02.2021 13:50 Відповісти
А ти з чиєї метидички пишеш тут?
показати весь коментар
20.02.2021 12:59 Відповісти
...теперь понятно, какое министерство нужно организовывать в стране Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 3014
Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 2523
показати весь коментар
19.02.2021 19:46 Відповісти
зехунта, вы чё тварите ?
в мацквабаде - печенеги в недоумении !
в **********-половцы в а фуе !
показати весь коментар
19.02.2021 19:48 Відповісти
во зе-ишак как жопу рвёт чтобы не попасть в санкционный список... прям душа радуется... Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
19.02.2021 19:56 Відповісти
Жить захочешь, не так раскарячишься...(с) Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 7019

Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции - Цензор.НЕТ 5722
показати весь коментар
19.02.2021 20:00 Відповісти
Ржунимагу.
Как же они, бедные, продержатся аж три года без тех копеек, что им заблокировали в Украине)))
показати весь коментар
19.02.2021 20:04 Відповісти
А вопрос не в тех копейках, вопрос в том что они чуть меньше вонять будут в Украине...
показати весь коментар
19.02.2021 20:23 Відповісти
русский, ну ты же как-то на бутылке удержался? Или ты идейно сидишь?
показати весь коментар
19.02.2021 20:37 Відповісти
Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс -- а где уголовное дело? Где оно ?
показати весь коментар
19.02.2021 20:05 Відповісти
уголовные дела заводятся против должностных лиц, а не против владельцев акций
показати весь коментар
19.02.2021 21:59 Відповісти
Спроси у Пепы, почему его кривосудие за пять лет так и не завело это уголовное дело!
показати весь коментар
19.02.2021 22:09 Відповісти
У США схвалили перший транш допомоги Україні в сфері безпеки Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции. ...сранно как то США даёт помощь военную Украине .а по залу и коридору в Верховной Рады бродит кум кремлёвского Фюрера с холуями Кремля мля мля Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
19.02.2021 20:27 Відповісти
а через три года они перевоспитаются???? что за маразм....нужно немедленно все кнфисковать и если этого урода нельзя посадить выслать из страны
показати весь коментар
19.02.2021 20:39 Відповісти
Их трахнул дядько Сем)))
показати весь коментар
19.02.2021 20:55 Відповісти
Зе мимоволі став необандерівцем для проросійських сил які раділи приходу коміка до влади.
показати весь коментар
19.02.2021 21:03 Відповісти
Давно пора!
показати весь коментар
19.02.2021 21:17 Відповісти
На 30-ь надо было,за три года лугандонские прокацапленые черти что то придумают.
показати весь коментар
19.02.2021 21:32 Відповісти
Очень хорошо...борьба за электорат в этот раз на благо всей Украины.
показати весь коментар
19.02.2021 21:34 Відповісти
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
показати весь коментар
19.02.2021 21:38 Відповісти
Уявляю , під якою загрозою були активи "патріотів" , якщо вони так потужно зачмирили прорашистських виродків . Здоров'я Вам і довгих років життя , пане Байден .
показати весь коментар
19.02.2021 21:45 Відповісти
какая пидступная антиконфетная зрада.
показати весь коментар
19.02.2021 21:59 Відповісти
ДАВНО ПОРА АРЕСТОВАТЬ медвелчука и компанию.

"Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности".
показати весь коментар
19.02.2021 22:11 Відповісти
шуфрич, рабинович, кива и т.д.
показати весь коментар
19.02.2021 22:26 Відповісти
КАКИЕ САНКЦИИ !!!??? ШВАЙКУ ИМ В СЕРДЦЕ !!!
показати весь коментар
19.02.2021 23:03 Відповісти
Де кримінальні справи?

Негайно відкрити кримінальні справи проти всієї п'ятої колони ЗаЖопп та іншої колаборантської, антиукраїнської, запроданської сволоти!
показати весь коментар
19.02.2021 23:06 Відповісти
А Петя хіба не відкрив? Не вистачило 5 років шоб розкрити справи майдану, знищити агентів кремля й таке інше? Де хоча б якийсь результат, окрім глибокої стурбованності?
показати весь коментар
20.02.2021 14:04 Відповісти
Наконец то власть начала пользоваться инструментами,которые есть для защиты государства. Все ******@ы вздрогнули ибо поняли -СУДЫ ПРОДАЖНИЕ НЕ СПАСУТ. А можно ещё ввести военное положение( или определить условия его введения) и вся эта ватная ЫЛИТОНЕЧИСТЬ объединится перед боязнью потерять кровноукраденное в интересах Украины.( У нее просто нет выбора). Отнимать у части ********@ собственность( для примера) и начать модернизацию страны! "Стреляйте в ногу" ватанам,пусть истекают кровью на марше за Рашу! Украина понад усе!!!!! Смерть ворогам!!!!
показати весь коментар
20.02.2021 07:35 Відповісти
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
показати весь коментар
20.02.2021 11:23 Відповісти
А сколько грязи вылили на Зеленского и Данилова, что они про российские марионетки, а тут на тебе Зеленский со своей командой сделал больше чем Порошенко за пять лет против кумовей и шавок Путина, ТЕПЕРЬ вспоминая телефонный разговор Порошенка с Путиным - сразу становится понятным, что на самом деле представляет из себя барыга Порошенко.
показати весь коментар
20.02.2021 11:28 Відповісти
У нас що тепер усій зайців, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
показати весь коментар
20.02.2021 11:29 Відповісти
если лживая власть подменяет Закон какими то санкциями, вместо того чтобы сажать преступников в тюрьму, нужно или валить эту власть или уезжать из страны
показати весь коментар
20.02.2021 14:08 Відповісти
2 пункт понял после 2004 когда Ющенко всех сдал с потрохами....»Цы руки ничего не крали» А овощ подписал ему нехилое содержание..... Тут недавно его онуча заголосила - звезда)))))
показати весь коментар
20.02.2021 15:50 Відповісти
 
 